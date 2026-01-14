Место завода Rheinmetall в Украине уже определено, - гендиректор Паппергер

Место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине уже определено.

Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный директор компании Rheinmetall AG Армин Паппергер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Rheinmetall получил заказ на поставку Украине оборудования для завода по производству боеприпасов. Rheinmetall выполняет эти обязательства.

Хотя поиск подходящего места был отложен, нам его уже выделили. Правда, нужно еще прояснить дальнейшие организационные и регуляторные вопросы. Мы готовы начать строительство объекта как можно скорее", - пояснил он.

По словам Паппергера, сотрудничество между Украиной и Rheinmetall продвигается хорошо.

"Мы благодарны за то, что можем быть таким важным промышленным партнером для Вооруженных сил Украины во многих сферах, включая артиллерийские боеприпасы, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны, космическую разведку и мобильные полевые госпитали – и это лишь некоторые из них", – добавил он.

Что известно о строительстве завода по производству снарядов в Украине

Как сообщалось, в начале 2024 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall анонсировал строительство завода по производству артиллерийских боеприпасов в Украине. Летом того же года концерн получил от украинского правительства заказ на строительство завода.

Планировалось, что завод начнет работать в 2026 году. Впрочем, с начала 2025 года гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер начал жаловаться на задержки с реализацией проекта из-за бюрократии в Украине. Он отмечал, что заводы компании в Германии строятся быстрее, чем в Украине.

А в августе этого года Паппергер заявил, что недоволен темпами реализации проекта в Украине из-за очень высокого уровня бюрократии. Тогда он отмечал, что проекты в Германии и Украине начали реализовываться примерно в одно и то же время, но немецкий завод уже готов.

После этого правительство Украины выделило земельный участок для строительства нового завода Rheinmetall, заявил министр обороны Денис Шмыгаль в сентябре, через полтора года после публичного объявления о планах строительства.

