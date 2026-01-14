РУС
Новости Производство боеприпасов в Украине
1 074 11

Место завода Rheinmetall в Украине уже определено, - гендиректор Паппергер

Завод Rheinmetall в Украине: что говорит гендиректор?

Место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине уже определено.

Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный директор компании Rheinmetall AG Армин Паппергер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Rheinmetall получил заказ на поставку Украине оборудования для завода по производству боеприпасов. Rheinmetall выполняет эти обязательства.

Хотя поиск подходящего места был отложен, нам его уже выделили. Правда, нужно еще прояснить дальнейшие организационные и регуляторные вопросы. Мы готовы начать строительство объекта как можно скорее", - пояснил он.

По словам Паппергера, сотрудничество между Украиной и Rheinmetall продвигается хорошо.

"Мы благодарны за то, что можем быть таким важным промышленным партнером для Вооруженных сил Украины во многих сферах, включая артиллерийские боеприпасы, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны, космическую разведку и мобильные полевые госпитали – и это лишь некоторые из них", – добавил он.

Что известно о строительстве завода по производству снарядов в Украине

Как сообщалось, в начале 2024 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall анонсировал строительство завода по производству артиллерийских боеприпасов в Украине. Летом того же года концерн получил от украинского правительства заказ на строительство завода.

Планировалось, что завод начнет работать в 2026 году. Впрочем, с начала 2025 года гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер начал жаловаться на задержки с реализацией проекта из-за бюрократии в Украине. Он отмечал, что заводы компании в Германии строятся быстрее, чем в Украине.

А в августе этого года Паппергер заявил, что недоволен темпами реализации проекта в Украине из-за очень высокого уровня бюрократии. Тогда он отмечал, что проекты в Германии и Украине начали реализовываться примерно в одно и то же время, но немецкий завод уже готов.

После этого правительство Украины выделило земельный участок для строительства нового завода Rheinmetall, заявил министр обороны Денис Шмыгаль в сентябре, через полтора года после публичного объявления о планах строительства.

Тепер треба срочно дати координати!
А ще краще, почекати, поки добудують, а після зробити там урочисте відкриття: з жураліздами, щасливим натовпом, шикуванням вояків..
І можна ставити на то, чи встигнуть хоча б червону смужку перерізати...
"На початку 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував будівництво заводу з виробництва артилерійських *********** в Україні."

На початку 2026 року визначилися з місцем для будівництва заводу. Оце так оперативність! Слава нашому керівництву! Слава найвеличнішому, незламному лідору і його коМанді!!!
Німці анонсували двух заводів одночасно, в Німеччині та Україні. Німецький завод запустили навесні минулого року...
Тепер треба срочно дати координати!
А ще краще, почекати, поки добудують, а після зробити там урочисте відкриття: з жураліздами, щасливим натовпом, шикуванням вояків..
І можна ставити на то, чи встигнуть хоча б червону смужку перерізати...
швидко та потужно...зараз зелена плеснява буде вимагати хабаря за документи на землю потім за підключення до єлектромереж...і усе буде як з байрактаром...чули ми і про такий завод
Вже все це було, на що й скаржиться гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.
Але ж у нас винних немає... У нас лиш є з десяток "антикорупційних та правоохоронних" структур, котрі роками нічого не роблять.
"На початку 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував будівництво заводу з виробництва артилерійських *********** в Україні."

На початку 2026 року визначилися з місцем для будівництва заводу. Оце так оперативність! Слава нашому керівництву! Слава найвеличнішому, незламному лідору і його коМанді!!!
Сценарій серіалу про гарантії безпеки та коаліцію охочих вирішили доповнити свіжими ідеями.
ПОБУДУЙТЕ ЗАВОД НАД ТРУПОМ ЗЕ. 4 рік війни, більше чим в 2 світову, населення впало на 45% - найбільше в історії Европи А ЦІ ВИРОДКИ ЛИШЕ ДАЛИ ЩОСЬ ТАМ ЗАВОДУ РОБИТИ!!!!
Доки ця ЗЕлена блювотина буде литись на голови українців доти війна буде продовжуватись!
Німці анонсували двух заводів одночасно, в Німеччині та Україні. Німецький завод запустили навесні минулого року...
От мені цікаво, а такими питаннями не повинна була напряму займатися та сволота, котра при голобородьку "іспалняла роль міністра оборони"? Починаючи з Рєзнікова, звісно. У нас виходить так, що міністри взагалі ні за що не відповідають.
Ви ще координати дайте, що фсбшникі не витрачали часу на його пошук. Що таке таємниця цієї владі не відомо, головне показати де буде крадійство коштів
ЦЕ доказ того , що на Банковій "кроти" ... Ганьба!!! ***** комусь знову героя пдрстану присвоїть...Секретним наказом..
