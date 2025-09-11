РУС
Производство боеприпасов в Украине
Выделена земля для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов, - Шмыгаль

шмигаль

Правительство Украины выделило земельный участок для строительства нового завода Rheinmetall по изготовлению снарядов.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны", - сообщил Шмыгаль после встречи руководителем немецкой компании Rheinmetall AG Армином Паппергером в Лондоне.

Также министр обороны обсудил с Паппергером развитие направления ПВО, в частности борьбу с дронами противника.

"Обсудили также другие важные проекты, в частности развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники. Линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль Денис Rheinmetall
А у Німеччині, теж з «нуля», уже і випускають ці снаряди, поки зеленський і стефанчук чимось заклопотані, то Патріота Червінського з адвокатом переслідують, то міндіча з грошима за кордон переводять, то НАБУ з СБУ нацьковують!!… Роботи, як такої, немає, а смердить лайном московським!!! Який там завод + снаряди, резнікова, за грошима за кордон, треба ще відправити!?!
показать весь комментарий
11.09.2025 22:49 Ответить
И топопривязку, что бы лишний раз на почту не бегать.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:19 Ответить
Ну як побудують - ЗРАЗУ ж фотосесія з геолокацією.
Повинна ж бути мстя за недовкрадені гроші(((
показать весь комментарий
11.09.2025 22:20 Ответить
Не пали зарані
показать весь комментарий
11.09.2025 22:31 Ответить
Відосик буде від найвеличнішого?
показать весь комментарий
11.09.2025 22:21 Ответить
Хоча.
Крадівництво - наше все -ще відіб'ють нерви на недоотриманих біткоїнах(((
показать весь комментарий
11.09.2025 22:22 Ответить
Читая такие новости уже думаешь, что стоя , в лыжи обутый на асфальте ,ты уже НЕ СОВСЕМ ********!
показать весь комментарий
11.09.2025 22:22 Ответить
Немає у країні тепер безпечних місць. Вангую, що розхреначать цей "свєчной заводік" ще на стадії будівництва.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:24 Ответить
Може підземні цехи будуть. При совку значну частину під землею будували..
показать весь комментарий
11.09.2025 22:41 Ответить
На четвертому році війни! Н може бути! Метеори!
показать весь комментарий
11.09.2025 22:27 Ответить
Ну хто тебе тормоз за язика тягне дурень. Мовчить мовчить при владі 100 відсотків популісти відосікі крутять піз... ть що треба що нетреба . Для кого стирається а.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:29 Ответить
Тільки землю виділили? Три з половиною роки війна йде...
показать весь комментарий
11.09.2025 22:29 Ответить
Для зеслуг нормально , років за десять дадуть дозвіл на підключення комунікацій , а потім іще місцевий РЕМ заставить самим побудувати ЛЕП , підстанцію і передати їм безкоштовно у користування щоб з виробників гроші брати за постачання енергії .
показать весь комментарий
11.09.2025 22:34 Ответить
Очисну станцію..
показать весь комментарий
11.09.2025 22:42 Ответить
Воно зараз не так, але все одно нешвидко.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:51 Ответить
Нічого собі! Менше двох років виділяли землю! Оце ефективність! Оце швидкість! Відразу видно відповідальну владу воюючої країни.
Тепер ще через три роки отримають всі дозволи на будівництво. А дозволи на підключення комунікацій будуть десь в 2035-му. До 2040-го завод запрацює!
Слава армії чиновників України!
показать весь комментарий
11.09.2025 22:33 Ответить
Окуеть не встать! Пуздро с северной кореи миллионы снарядов 152 калибра прёт с прошлого года, а тут землю выделили. Бурьяны оставьте, мороз побьёт. По весне как подсохнет, тогда уже.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:36 Ответить
Уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів. Джерело: https://censor.net/ua/n3573655
Це подрібно было зробити в 2015, а не жувати соплі.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:41 Ответить
Завод *********** Rheinmetall в Україні почне роботу в 2026 році, - гендиректор
Джерело: https://censor.net/n3536105

Про це заявив генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Папперґер у інтерв'ю DW.

"Ми швидше будуємо заводи в Німеччині, ніж в Україні. Причина в тому, що бюрократичні бар'єри в Німеччині практично усунуто", - сказав Папперґер.
показать весь комментарий
11.09.2025 22:42 Ответить
за электроподключение всё так же? 100 миллионов?
показать весь комментарий
11.09.2025 22:44 Ответить
В Карпатах повно печер. Деякі навіть побудовані в часи Совка. Там можна закласти всі виробництва закриті від кацапських ударів. Але Зельоні роблять все в містах, куди ще й приїжджають пропіаритись з відео та фото звітами. Бо після ударів можна списати й що ніколи не було?
показать весь комментарий
11.09.2025 22:46 Ответить
тепер можна уявити, як вони дрони роблять
показать весь комментарий
11.09.2025 22:51 Ответить
Йшов четвертий рік війни…
показать весь комментарий
11.09.2025 22:58 Ответить
сподіваюсь, що не в місті чи селі
показать весь комментарий
11.09.2025 23:24 Ответить
бо цей "безпечний" регіон України стане враз ще більше небезпечним
показать весь комментарий
11.09.2025 23:29 Ответить
 
 