Выделена земля для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов, - Шмыгаль
Правительство Украины выделило земельный участок для строительства нового завода Rheinmetall по изготовлению снарядов.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны", - сообщил Шмыгаль после встречи руководителем немецкой компании Rheinmetall AG Армином Паппергером в Лондоне.
Также министр обороны обсудил с Паппергером развитие направления ПВО, в частности борьбу с дронами противника.
"Обсудили также другие важные проекты, в частности развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники. Линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины", - отметил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
скільки відкату здерли з Райнметала ?
.
В ФРН - ВЖЕ завод побудували аналогічний.
А тут - як своє від серця відірвали((.
Швондєро-шмилальдєри.
Повинна ж бути мстя за недовкрадені гроші(((
Крадівництво - наше все -ще відіб'ють нерви на недоотриманих біткоїнах(((
Тепер ще через три роки отримають всі дозволи на будівництво. А дозволи на підключення комунікацій будуть десь в 2035-му. До 2040-го завод запрацює!
Слава армії чиновників України!
Це подрібно было зробити в 2015, а не жувати соплі.
Джерело: https://censor.net/n3536105
Про це заявив генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Папперґер у інтерв'ю DW.
"Ми швидше будуємо заводи в Німеччині, ніж в Україні. Причина в тому, що бюрократичні бар'єри в Німеччині практично усунуто", - сказав Папперґер.