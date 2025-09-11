УКР
Новини Виробництво боєприпасів в Україні
964 26

Виділено землю для будівництва заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів, - Шмигаль

шмигаль

Уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів.

Про це повідомив міністр оборони Деніс Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони", - повідомив Шмигаль після зустрічі керівником німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером у Лондоні.

Також міністр оборони обговорив з  Паппергером розвиток напряму ППО, зокрема боротьбу з дронами противника. 

"Обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Снарядний завод в Україні не добудований через бюрократію", - Rheinmetall

Автор: 

Шмигаль Денис (4802) Rheinmetall (134)
та невже ????

скільки відкату здерли з Райнметала ?

.
показати весь коментар
11.09.2025 22:17 Відповісти
А у Німеччині, теж з «нуля», уже і випускають ці снаряди, поки зеленський і стефанчук чимось заклопотані, то Патріота Червінського з адвокатом переслідують, то міндіча з грошима за кордон переводять, то НАБУ з СБУ нацьковують!!… Роботи, як такої, немає, а смердить лайном московським!!! Який там завод + снаряди, резнікова, за грошима за кордон, треба ще відправити!?!
показати весь коментар
11.09.2025 22:49 Відповісти
Координати показав?
показати весь коментар
11.09.2025 22:19 Відповісти
И топопривязку, что бы лишний раз на почту не бегать.
показати весь коментар
11.09.2025 22:19 Відповісти
хотіли налюбити - НЕ вийшло((
В ФРН - ВЖЕ завод побудували аналогічний.
А тут - як своє від серця відірвали((.
Швондєро-шмилальдєри.
показати весь коментар
11.09.2025 22:19 Відповісти
Ну як побудують - ЗРАЗУ ж фотосесія з геолокацією.
Повинна ж бути мстя за недовкрадені гроші(((
показати весь коментар
11.09.2025 22:20 Відповісти
Не пали зарані
показати весь коментар
11.09.2025 22:31 Відповісти
Відосик буде від найвеличнішого?
показати весь коментар
11.09.2025 22:21 Відповісти
Хоча.
Крадівництво - наше все -ще відіб'ють нерви на недоотриманих біткоїнах(((
показати весь коментар
11.09.2025 22:22 Відповісти
Читая такие новости уже думаешь, что стоя , в лыжи обутый на асфальте ,ты уже НЕ СОВСЕМ ********!
показати весь коментар
11.09.2025 22:22 Відповісти
Немає у країні тепер безпечних місць. Вангую, що розхреначать цей "свєчной заводік" ще на стадії будівництва.
показати весь коментар
11.09.2025 22:24 Відповісти
Може підземні цехи будуть. При совку значну частину під землею будували..
показати весь коментар
11.09.2025 22:41 Відповісти
На четвертому році війни! Н може бути! Метеори!
показати весь коментар
11.09.2025 22:27 Відповісти
Ну хто тебе тормоз за язика тягне дурень. Мовчить мовчить при владі 100 відсотків популісти відосікі крутять піз... ть що треба що нетреба . Для кого стирається а.
показати весь коментар
11.09.2025 22:29 Відповісти
Тільки землю виділили? Три з половиною роки війна йде...
показати весь коментар
11.09.2025 22:29 Відповісти
Для зеслуг нормально , років за десять дадуть дозвіл на підключення комунікацій , а потім іще місцевий РЕМ заставить самим побудувати ЛЕП , підстанцію і передати їм безкоштовно у користування щоб з виробників гроші брати за постачання енергії .
показати весь коментар
11.09.2025 22:34 Відповісти
Очисну станцію..
показати весь коментар
11.09.2025 22:42 Відповісти
Воно зараз не так, але все одно нешвидко.
показати весь коментар
11.09.2025 22:51 Відповісти
Нічого собі! Менше двох років виділяли землю! Оце ефективність! Оце швидкість! Відразу видно відповідальну владу воюючої країни.
Тепер ще через три роки отримають всі дозволи на будівництво. А дозволи на підключення комунікацій будуть десь в 2035-му. До 2040-го завод запрацює!
Слава армії чиновників України!
показати весь коментар
11.09.2025 22:33 Відповісти
Окуеть не встать! Пуздро с северной кореи миллионы снарядов 152 калибра прёт с прошлого года, а тут землю выделили. Бурьяны оставьте, мороз побьёт. По весне как подсохнет, тогда уже.
показати весь коментар
11.09.2025 22:36 Відповісти
Уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів. Джерело: https://censor.net/ua/n3573655
Це подрібно было зробити в 2015, а не жувати соплі.
показати весь коментар
11.09.2025 22:41 Відповісти
Завод *********** Rheinmetall в Україні почне роботу в 2026 році, - гендиректор
Джерело: https://censor.net/n3536105

Про це заявив генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Папперґер у інтерв'ю DW.

"Ми швидше будуємо заводи в Німеччині, ніж в Україні. Причина в тому, що бюрократичні бар'єри в Німеччині практично усунуто", - сказав Папперґер.
показати весь коментар
11.09.2025 22:42 Відповісти
за электроподключение всё так же? 100 миллионов?
показати весь коментар
11.09.2025 22:44 Відповісти
В Карпатах повно печер. Деякі навіть побудовані в часи Совка. Там можна закласти всі виробництва закриті від кацапських ударів. Але Зельоні роблять все в містах, куди ще й приїжджають пропіаритись з відео та фото звітами. Бо після ударів можна списати й що ніколи не було?
показати весь коментар
11.09.2025 22:46 Відповісти
тепер можна уявити, як вони дрони роблять
показати весь коментар
11.09.2025 22:51 Відповісти
Йшов четвертий рік війни…
показати весь коментар
11.09.2025 22:58 Відповісти
 
 