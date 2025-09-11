Виділено землю для будівництва заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів, - Шмигаль

Уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів.

Про це повідомив міністр оборони Деніс Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони", - повідомив Шмигаль після зустрічі керівником німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером у Лондоні.

Також міністр оборони обговорив з Паппергером розвиток напряму ППО, зокрема боротьбу з дронами противника.

"Обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Снарядний завод в Україні не добудований через бюрократію", - Rheinmetall