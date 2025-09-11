Виділено землю для будівництва заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів, - Шмигаль
Уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів.
Про це повідомив міністр оборони Деніс Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони", - повідомив Шмигаль після зустрічі керівником німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером у Лондоні.
Також міністр оборони обговорив з Паппергером розвиток напряму ППО, зокрема боротьбу з дронами противника.
"Обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України", - зазначив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
скільки відкату здерли з Райнметала ?
.
В ФРН - ВЖЕ завод побудували аналогічний.
А тут - як своє від серця відірвали((.
Швондєро-шмилальдєри.
Повинна ж бути мстя за недовкрадені гроші(((
Крадівництво - наше все -ще відіб'ють нерви на недоотриманих біткоїнах(((
Тепер ще через три роки отримають всі дозволи на будівництво. А дозволи на підключення комунікацій будуть десь в 2035-му. До 2040-го завод запрацює!
Слава армії чиновників України!
Це подрібно было зробити в 2015, а не жувати соплі.
Джерело: https://censor.net/n3536105
Про це заявив генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Папперґер у інтерв'ю DW.
"Ми швидше будуємо заводи в Німеччині, ніж в Україні. Причина в тому, що бюрократичні бар'єри в Німеччині практично усунуто", - сказав Папперґер.