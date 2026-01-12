Первые БМП Lynx KF41 Украина должна получить уже в начале 2026 года, - Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о поступлении в Украину первых пяти боевых машин пехоты Lynx KF41 в начале текущего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте концерна.

"Rheinmetall поставляет Украине дополнительные системы для национальной обороны. Страна должна получить свои первые боевые машины пехоты Lynx KF41 уже в начале 2026 года. Соответствующий контракт подписан в декабре 2025 года. Стоимость заказа на первые пять боевых машин составляет двузначное число миллионов евро, а системы финансируются Федеративной Республикой Германия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение в пользу Lynx KF41 было принято после тщательных испытаний. БМП будут оснащены двухместной башней Lance и будут специально сконфигурированы для Вооруженных сил Украины. Отмечается также, что следующим шагом является закупка дополнительных партий, а также производство в Украине.

"Мы благодарны за доверие, которое Украина нам оказала. Мы также хотели бы поблагодарить правительство Германии за поддержку. Этот заказ является фундаментальным успехом, который подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", - сказал генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Что такое БМП Lynx

БМП Lynx разработана компанией Rheinmetall. Она впервые представлена в 2018 году.

Ее основное вооружение – башня LANCE с 30 или 35-мм орудием и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика. Экипаж – три человека, десант – до девяти солдат.

БМП защищена от 30-мм снарядов в лобовой проекции и от 14,5 мм – в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП – 1470-сильный двигатель Liebherr D9612, который позволяет развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе – 500 км.

Что предшествовало?