Rheinmetall предоставит Украине системы ПВО Skyranger 35: профинансируют за счет доходов от замороженных активов РФ

Германский концерн Rheinmetall предоставит Украине системы противовоздушной обороны Skyranger 35. Их профинансируют за средства, полученные от замороженных активов РФ.

Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

Стоимость систем Skyranger 35 на базе Leopard 1 составляет сотни миллионов евро.

Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме.

Читайте: Rheinmetall построит завод в Латвии за 275 миллионов евро

"Мы благодарны Украине за доверие, которое она нам оказала. Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", - отметил гендиректор Армин Паппергер.

Leopard 1 Skyranger 35 сочетает в себе мобильность и защиту гусеничной машины с исключительной эффективностью зенитной системы на базе пушки. Система оснащена револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35-мм x 228 со скоростью стрельбы тысяча выстрелов в минуту.

Он имеет эффективную дальность стрельбы до 4000 метров и хорошо совместим с револьверной пушкой Oerlikon Mk 3.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ