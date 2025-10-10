Rheinmetall предоставит Украине системы ПВО Skyranger 35: профинансируют за счет доходов от замороженных активов РФ
Германский концерн Rheinmetall предоставит Украине системы противовоздушной обороны Skyranger 35. Их профинансируют за средства, полученные от замороженных активов РФ.
Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.
Стоимость систем Skyranger 35 на базе Leopard 1 составляет сотни миллионов евро.
Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме.
"Мы благодарны Украине за доверие, которое она нам оказала. Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", - отметил гендиректор Армин Паппергер.
Leopard 1 Skyranger 35 сочетает в себе мобильность и защиту гусеничной машины с исключительной эффективностью зенитной системы на базе пушки. Система оснащена револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35-мм x 228 со скоростью стрельбы тысяча выстрелов в минуту.
Он имеет эффективную дальность стрельбы до 4000 метров и хорошо совместим с револьверной пушкой Oerlikon Mk 3.
асфальтSkyranger 35 ?
Це дуже гарна техніка але ж її вартість просто космічна. Нам потрібно сотні таких систем, десяток або два не вирішать проблеми шахедів.
Але більшість підтримала саме асфальт.
Її виробництво - дуже повільне.
Але є один величезний ''Плюс'' - ефективність даної зброї просто феноменальна.