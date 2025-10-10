РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
1 736 11

Rheinmetall предоставит Украине системы ПВО Skyranger 35: профинансируют за счет доходов от замороженных активов РФ

Rheinmetall предоставит Украине ПВО Skyranger 35

Германский концерн Rheinmetall предоставит Украине системы противовоздушной обороны Skyranger 35. Их профинансируют за средства, полученные от замороженных активов РФ.

Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

Стоимость систем Skyranger 35 на базе Leopard 1 составляет сотни миллионов евро.

Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме.

Читайте: Rheinmetall построит завод в Латвии за 275 миллионов евро

"Мы благодарны Украине за доверие, которое она нам оказала. Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", - отметил гендиректор Армин Паппергер.

Leopard 1 Skyranger 35 сочетает в себе мобильность и защиту гусеничной машины с исключительной эффективностью зенитной системы на базе пушки. Система оснащена револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35-мм x 228 со скоростью стрельбы тысяча выстрелов в минуту.

Он имеет эффективную дальность стрельбы до 4000 метров и хорошо совместим с револьверной пушкой Oerlikon Mk 3.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ПВО (3176) помощь (8141) Rheinmetall (90)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
давно вже треба було.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:04 Ответить
+4
Всі фінанси, передали міндічу, щоб Зелений міг помахати своєю "фламінгою" на телемарафоні...
показать весь комментарий
10.10.2025 13:27 Ответить
+3
А як справи з українською розробкою Sky Sentinel яка в рази дешевше ніж асфальт Skyranger 35 ?
показать весь комментарий
10.10.2025 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
давно вже треба було.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:04 Ответить
А як справи з українською розробкою Sky Sentinel яка в рази дешевше ніж асфальт Skyranger 35 ?
показать весь комментарий
10.10.2025 13:08 Ответить
Всі фінанси, передали міндічу, щоб Зелений міг помахати своєю "фламінгою" на телемарафоні...
показать весь комментарий
10.10.2025 13:27 Ответить
Вартість систем Skyranger 35 на базі Leopard 1 становить сотні мільйонів євро. Джерело: https://censor.net/ua/n3578945
Це дуже гарна техніка але ж її вартість просто космічна. Нам потрібно сотні таких систем, десяток або два не вирішать проблеми шахедів.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:11 Ответить
Бундесвер замовив 30 таких комплексів - ціна більше 9 млрд евро. Це дійсно космос.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:36 Ответить
Як на мене, то такий потужній і правильний президент за 6,5 років свого одноосібного правління мав створити свої системи ППО, але асфальт і міндичі затьмарили обіцянки.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:14 Ответить
Так і було з чого робити - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130
Але більшість підтримала саме асфальт.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:38 Ответить
Це для випробувань у бойових умовах і все. У виробника черга на ці системи на роки. А от з вартістю щось перебрали - не може цей девайс коштувати сотні мільйонів євро( база - старий танк знятий з виробництва, озброєння - гармата, а не ракети, система наведення - оновлення з Гепарду).
показать весь комментарий
10.10.2025 13:19 Ответить
Бундесвер замовив 30 штук таких машин - ціна - 9 млрд евро. *******.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:39 Ответить
Йому можна вірити, бо кацапи хотіли вкоротити віку Паппергеру. Питання в іншому, в кількості, нам потрібні сотні систем на рік, потужності його підприємств це кілька одиниць на місяць.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:40 Ответить
Ця система дуже дорога.
Її виробництво - дуже повільне.
Але є один величезний ''Плюс'' - ефективність даної зброї просто феноменальна.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:56 Ответить
 
 