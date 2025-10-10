Rheinmetall надасть Україні системи ППО Skyranger 35: профінансують за доходи від заморожених активів РФ
Німецький концерн Rheinmetall надасть Україну системи протиповітряної оборони Skyranger 35. Їх профінансують за кошти, отримані від заморожених активів РФ.
Про це йдеться в заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.
Вартість систем Skyranger 35 на базі Leopard 1 становить сотні мільйонів євро.
Виробництво та інтеграція систем здійснюватимуться компанією Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.
"Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", - зазначив гендиректор Армін Паппергер.
Leopard 1 Skyranger 35 поєднує в собі мобільність і захист гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати. Систему оснащено револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35-мм x 228 з швидкістю стрільби тисяча пострілів на хвилину.
Він має ефективну дальність стрільби до 4000 метрів і добре сумісний з револьверною гарматою Oerlikon Mk 3.
асфальтSkyranger 35 ?
Це дуже гарна техніка але ж її вартість просто космічна. Нам потрібно сотні таких систем, десяток або два не вирішать проблеми шахедів.
Але більшість підтримала саме асфальт.
Її виробництво - дуже повільне.
Але є один величезний ''Плюс'' - ефективність даної зброї просто феноменальна.