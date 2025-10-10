УКР
1 987 11

Rheinmetall надасть Україні системи ППО Skyranger 35: профінансують за доходи від заморожених активів РФ

Rheinmetall надасть Україні ППО Skyranger 35

Німецький концерн Rheinmetall надасть Україну системи протиповітряної оборони Skyranger 35. Їх профінансують за кошти, отримані від заморожених активів РФ.

Про це йдеться в заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.

Вартість систем Skyranger 35 на базі Leopard 1 становить сотні мільйонів євро.

Виробництво та інтеграція систем здійснюватимуться компанією Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.

Rheinmetall побудує завод у Латвії за 275 мільйонів євро

"Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", - зазначив гендиректор Армін Паппергер.

Leopard 1 Skyranger 35 поєднує в собі мобільність і захист гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати. Систему оснащено револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35-мм x 228 з швидкістю стрільби тисяча пострілів на хвилину.

Він має ефективну дальність стрільби до 4000 метрів і добре сумісний з револьверною гарматою Oerlikon Mk 3.

Топ коментарі
+7
Всі фінанси, передали міндічу, щоб Зелений міг помахати своєю "фламінгою" на телемарафоні...
показати весь коментар
10.10.2025 13:27 Відповісти
+5
давно вже треба було.
показати весь коментар
10.10.2025 13:04 Відповісти
+4
Як на мене, то такий потужній і правильний президент за 6,5 років свого одноосібного правління мав створити свої системи ППО, але асфальт і міндичі затьмарили обіцянки.
показати весь коментар
10.10.2025 13:14 Відповісти
А як справи з українською розробкою Sky Sentinel яка в рази дешевше ніж асфальт Skyranger 35 ?
показати весь коментар
10.10.2025 13:08 Відповісти
Вартість систем Skyranger 35 на базі Leopard 1 становить сотні мільйонів євро.
Це дуже гарна техніка але ж її вартість просто космічна. Нам потрібно сотні таких систем, десяток або два не вирішать проблеми шахедів.
показати весь коментар
10.10.2025 13:11 Відповісти
Бундесвер замовив 30 таких комплексів - ціна більше 9 млрд евро. Це дійсно космос.
показати весь коментар
10.10.2025 13:36 Відповісти
Так і було з чого робити - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130
Але більшість підтримала саме асфальт.
показати весь коментар
10.10.2025 13:38 Відповісти
Це для випробувань у бойових умовах і все. У виробника черга на ці системи на роки. А от з вартістю щось перебрали - не може цей девайс коштувати сотні мільйонів євро( база - старий танк знятий з виробництва, озброєння - гармата, а не ракети, система наведення - оновлення з Гепарду).
показати весь коментар
10.10.2025 13:19 Відповісти
Бундесвер замовив 30 штук таких машин - ціна - 9 млрд евро. *******.
показати весь коментар
10.10.2025 13:39 Відповісти
Йому можна вірити, бо кацапи хотіли вкоротити віку Паппергеру. Питання в іншому, в кількості, нам потрібні сотні систем на рік, потужності його підприємств це кілька одиниць на місяць.
показати весь коментар
10.10.2025 13:40 Відповісти
Ця система дуже дорога.
Її виробництво - дуже повільне.
Але є один величезний ''Плюс'' - ефективність даної зброї просто феноменальна.
показати весь коментар
10.10.2025 13:56 Відповісти
 
 