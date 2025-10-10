Rheinmetall надасть Україні системи ППО Skyranger 35: профінансують за доходи від заморожених активів РФ

Німецький концерн Rheinmetall надасть Україну системи протиповітряної оборони Skyranger 35. Їх профінансують за кошти, отримані від заморожених активів РФ.

Вартість систем Skyranger 35 на базі Leopard 1 становить сотні мільйонів євро.

Виробництво та інтеграція систем здійснюватимуться компанією Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.

"Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", - зазначив гендиректор Армін Паппергер.

Leopard 1 Skyranger 35 поєднує в собі мобільність і захист гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати. Систему оснащено револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35-мм x 228 з швидкістю стрільби тисяча пострілів на хвилину.

Він має ефективну дальність стрільби до 4000 метрів і добре сумісний з револьверною гарматою Oerlikon Mk 3.

