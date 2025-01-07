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Rheinmetall передал Украине первую БМП Lynx

Україна отримала першу БМП Lynx від Rheinmetall

В конце 2024 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx.

Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, первую БМП Lynx, которую доставили в Украину в конце 2024 года, изготовил завод Rheinmetall в немецкой общине Унтерлюс.

"Сейчас она проходит там испытания вооруженными силами, чтобы серийный заказ мог быть размещен как можно скорее. Мы должны продолжать помогать Украине с такой же энергией", - рассказал Паппергер.

Издание добавляет, что украинские военные прошли обучение в Германии по техническому обслуживанию и ремонту военной техники, а в июне на западе Украины была открыта база технического обслуживания.

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Справка

БМП Lynx разработан компанией Rheinmetall. Он впервые представлен в 2018 году.

Ее основное вооружение - башня LANCE с 30 или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика. Экипаж - три человека, десант - до девяти солдат.

БМП защищена от 30-мм снарядов в лобовой проекции и от 14,5 мм - в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП - 1470 сильный двигатель Liebherr D9612, который позволяет развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе - 500 км.

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Напомним, немецкая оружейная компания Rheinmetall запустит производство боевых машин пехоты Lynx в Украине.

Автор: 

техника (1737) БМП (403) Rheinmetall (80)


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Топ комментарии
+16
Гуд. Дякуємо
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07.01.2025 19:25
+15
На довгому шляху важливий перший крок.
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07.01.2025 19:29
+10
Дерзновенно помріємо: може, й другу до кінця війни передадуть! А там і до звитяги руков подати!
Кароч, дас іст фантастишь!
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07.01.2025 19:25
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Гуд. Дякуємо
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07.01.2025 19:25 Ответить
Дерзновенно помріємо: може, й другу до кінця війни передадуть! А там і до звитяги руков подати!
Кароч, дас іст фантастишь!
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07.01.2025 19:25 Ответить
На довгому шляху важливий перший крок.
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07.01.2025 19:29 Ответить
И пока не умрёт последний, рождённый в рабстве?
Ну так себе.
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07.01.2025 19:37 Ответить
Так, поки не здохне останній народжений в рабстві кацап.

Чи ви про інше питали?
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07.01.2025 20:04 Ответить
Підрозділ би озброїти... Якось взаємодію відпрацювати... АЗОВу дати...
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07.01.2025 19:39 Ответить
Как бы не наоборот. Первый шаг все делают---а последний, кто дошёл. Таких много не бывает.
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07.01.2025 21:37 Ответить
очередной из тех кто: позолотите ручку!иначе всё вокруг изгажу!!
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07.01.2025 19:53 Ответить
Може і передадуть. Якщо риже чмо не брехло. Але, на жаль, їх ще багато виготовити в нас встигнуть. До кінця війни.
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07.01.2025 19:54 Ответить
я я натюрліх.
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07.01.2025 20:07 Ответить
Сколько ж оно весит, если при 1470 лс едет 70 км\ч?! Тонн 40? И на этом аж 30/35-мм пушка?
Я хз что это такое.
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07.01.2025 19:36 Ответить
бойова машина піхоти - написано ж. яка захищає особовий склад від мін, арти та фпв.
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07.01.2025 19:38 Ответить
Масса не написана. А совр танки при 1500 лс ездят с такой же скоростью.
Вот и считай (с) - БМП по цене танка.
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07.01.2025 19:40 Ответить
Вам же сказали: її перевага - у захищеному перевезенні піхоти. Танк може возити піхоту?
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07.01.2025 20:03 Ответить
може - меркава
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07.01.2025 20:58 Ответить
Маячня. В танка інші завдання. Скікі рил возить ота меркава?
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07.01.2025 21:14 Ответить
Этот Lynx стоит примерно от 9 до 12 лямов евро. Так что даже подороже многих танков будет.
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07.01.2025 22:41 Ответить
(подняв челюсть с пола) Та ну нафиг %-[]
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07.01.2025 22:58 Ответить
44 т.
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07.01.2025 19:51 Ответить
предложи а лучьше сделай что либо лучшее(только не напевай мне о том как ,,деды воевали")
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07.01.2025 19:55 Ответить
Бльоо, мальчик иди в школу
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07.01.2025 19:58 Ответить
1150 лаврових сил. Але, таки да, більше 40 тон. Проте захист краще ніж у совдеповського танка вагою 40 тонн. Як для екіпажу, так і для 8 озброєних піхотинців.
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07.01.2025 19:59 Ответить
Написано - до 9.
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07.01.2025 20:04 Ответить
Вибачайте -

Kettenfahrzeug 41 (KF41)https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Lynx_(Rheinmetall_armoured_fighting_vehicle)&action=edit&section=8

This model, as displayed for the first time at Eurosatory 2018, has a maximum permissible gross vehicle weight of up to 50 tonnes. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lynx_(Rheinmetall_armoured_fighting_vehicle)#cite_note-:1-11 The KF41 can carry a crew of three plus eight passengers.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lynx_(Rheinmetall_armoured_fighting_vehicle)#cite_note-:2-1 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lynx_(Rheinmetall_armoured_fighting_vehicle)#cite_note-:3-12 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lynx_(Rheinmetall_armoured_fighting_vehicle)#cite_note-:4-13 It is powered by an 850 kW (1,140 hp) engine https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lynx_(Rheinmetall_armoured_fighting_vehicle)#cite_note-:4-13 and has a top speed of 70 km/h (43 mph).https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lynx_(Rheinmetall_armoured_fighting_vehicle)#cite_note-:1-11
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07.01.2025 20:30 Ответить
Не зрозумів. Українською, будь ласка
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07.01.2025 21:16 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Lynx_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)
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07.01.2025 21:23 Ответить
Порядні люди говорять "дякую"
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07.01.2025 21:53 Ответить
Дякую, пане, але Ви мене з кимось сплутали через неуважність, то хтось інший мабуть вимагав від Вас якесь посиланна. Як в анекдоті: сидять рибалки, підходе їжак: "Хлопці, в вас клей є?" - ні, нема. Він пішов, згодом повертається: "Хлопці, я вам клей приніс!". Тут суть суперечки: так, броня та озброєння БМП - слабіше за танка, проте може возити піхоту.
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07.01.2025 22:10 Ответить
Невже ОДНУ???? Чи всі ТРИ??))))
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07.01.2025 19:37 Ответить
Це предсерійний екзепляр. Для обкатки нашими.
Далі - урахування недоліків і в серію
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07.01.2025 19:55 Ответить
Одним не відкатаєш...
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07.01.2025 20:20 Ответить
Правильно - сразу на конвеер ... ( потом разбираться будем , почему оно не работает , как планировали )
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07.01.2025 21:33 Ответить
Там і стрілялка, і рульове-ходове-десантне... І куди права поїхала, коли ліва стала....
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07.01.2025 20:25 Ответить
Машина новітня. Передана тупо і цинічно для випробування на нашій війні з кацапнею. Хоч тут не верещіть про зраду.
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07.01.2025 19:43 Ответить
Як на мене, то я не проти, щоб "тупо і цинічно" нам передали ще зо два десятки Lynx. Ну так, для випробування "на нашій війні з кацапнею".
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07.01.2025 19:54 Ответить
Ну не передадуть цих двух десятків. Тому що їх немає. А якщо і є то не для нас. Навіщо чесати язиками?
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07.01.2025 22:08 Ответить
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08.01.2025 05:20 Ответить
Та хай хоча б щось дають!!!!
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07.01.2025 20:27 Ответить
Ніперемога) Хоча б зо 3... Підрозділ...
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07.01.2025 20:31 Ответить
Их всего собрано 5 экземпляров.
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07.01.2025 19:53 Ответить
ну так хоть 4 бы прислали.
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07.01.2025 20:04 Ответить
Хотят испытать в боевых условиях прежде чем запустить в серию в Украине.
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07.01.2025 21:49 Ответить
Ну шоб випробування пройшли добре та зробити висновки то це десь від сотні машин треба обкатувать.
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07.01.2025 19:55 Ответить
ну, 30-40 хотя бы...
но ОДНУ?!
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07.01.2025 20:00 Ответить
Є надія шо перекладач з німецької не вірно переклав цифри.
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07.01.2025 20:23 Ответить
гуд, Марта! гуд!!!
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07.01.2025 19:59 Ответить
Я-я!! Дас іст фантастішь)))
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07.01.2025 20:22 Ответить
Це ті самі клоуни які здатні виробляти всього кілька танків на рік. Але це швидше за все комерційна брехня. Папергер відомий аферист і шахрай.
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07.01.2025 19:59 Ответить
Відомий аферюга и шахрай - це ваш трампон.
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07.01.2025 21:27 Ответить
Потужно, це переломить хід війни.
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07.01.2025 20:04 Ответить
Папергер хочет построить завод по производству KF41 Lynx в Украине и вроде уже строительство идет.
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07.01.2025 21:35 Ответить
Маґуру колись до гвинтика розібрали...
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07.01.2025 20:33 Ответить
Дякуємо Німеччина!
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07.01.2025 21:07 Ответить
 
 