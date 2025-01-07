Rheinmetall передал Украине первую БМП Lynx

В конце 2024 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx.

Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, первую БМП Lynx, которую доставили в Украину в конце 2024 года, изготовил завод Rheinmetall в немецкой общине Унтерлюс.

"Сейчас она проходит там испытания вооруженными силами, чтобы серийный заказ мог быть размещен как можно скорее. Мы должны продолжать помогать Украине с такой же энергией", - рассказал Паппергер.

Издание добавляет, что украинские военные прошли обучение в Германии по техническому обслуживанию и ремонту военной техники, а в июне на западе Украины была открыта база технического обслуживания.

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Справка

БМП Lynx разработан компанией Rheinmetall. Он впервые представлен в 2018 году.

Ее основное вооружение - башня LANCE с 30 или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика. Экипаж - три человека, десант - до девяти солдат.

БМП защищена от 30-мм снарядов в лобовой проекции и от 14,5 мм - в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП - 1470 сильный двигатель Liebherr D9612, который позволяет развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе - 500 км.

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Напомним, немецкая оружейная компания Rheinmetall запустит производство боевых машин пехоты Lynx в Украине.