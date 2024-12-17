Украина получит еще 20 дополнительных БМП Marder от Германии в первой половине 2025 года
Немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на поставку в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder в рамках военной помощи. Поставка запланирована на первую половину 2025 года.
Об этом говорится на сайте концерна, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что заказ на поставку БМП Marder в варианте 1А3 был размещен в декабре 2024 года правительством Германии, которое и возьмет финансирование на себя.
Точную стоимость заказа в немецкой компании не разглашают, но известно, что речь идет о "двузначном числе в миллионах евро".
В версии 1A3 Marder оснащен дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей. Первые 20 боевых машин этого типа были поставлены группой Rheinmetall от имени правительства Германии в марте 2023 года.
"Компания Rheinmetall весной 2022 года начала капитальный ремонт боевых машин пехоты Marder 1A3 со своих складов за свой счет. С тех пор боевые машины непрерывно ремонтируются и доставляются для немедленного развертывания. Работы ведутся на предприятиях Группы в Унтерлюсе и Касселе",- говорится в сообщении.
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