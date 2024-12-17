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Украина получит еще 20 дополнительных БМП Marder от Германии в первой половине 2025 года

Ще 20 БМП Україна отримає від Німеччини

Немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на поставку в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder в рамках военной помощи. Поставка запланирована на первую половину 2025 года.

Об этом говорится на сайте концерна, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заказ на поставку БМП Marder в варианте 1А3 был размещен в декабре 2024 года правительством Германии, которое и возьмет финансирование на себя.

Точную стоимость заказа в немецкой компании не разглашают, но известно, что речь идет о "двузначном числе в миллионах евро".

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В версии 1A3 Marder оснащен дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей. Первые 20 боевых машин этого типа были поставлены группой Rheinmetall от имени правительства Германии в марте 2023 года.

"Компания Rheinmetall весной 2022 года начала капитальный ремонт боевых машин пехоты Marder 1A3 со своих складов за свой счет. С тех пор боевые машины непрерывно ремонтируются и доставляются для немедленного развертывания. Работы ведутся на предприятиях Группы в Унтерлюсе и Касселе",- говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+1
Що значить додатково? До чого "додатково"? До тих "мардерів". які були надані? Чи до тих, які лише обіцяли надати - та фіг надали!
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17.12.2024 17:52
+1
Балуєте!
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17.12.2024 18:04
+1
Это ДОПОЛНИТЕЛЬНО к запланированным.
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17.12.2024 18:28
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20 БМП за один Таурус?
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17.12.2024 17:33 Ответить
20 БМП? Потужно. Тепер точно переможемо.
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17.12.2024 17:34 Ответить
Це, приблизно, на 5-10 днів війни?
(при поточних тенденціях втрат)
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17.12.2024 17:35 Ответить
так что, не брать?
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18.12.2024 01:46 Ответить
Роіся за один день більше втрачає.
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17.12.2024 17:36 Ответить
Що значить додатково? До чого "додатково"? До тих "мардерів". які були надані? Чи до тих, які лише обіцяли надати - та фіг надали!
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17.12.2024 17:52 Ответить
Немецкая компания Rheinmetall передала ВСУ 20 дополнительных боевых машин пехоты (БМП) Marder для защиты от российской агрессии, https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2024/10/2024-10-25-rheinmetall-supplies-further-marder-combat-vehicles-to-ukraine говорится в пресс-релизе. Снабжение состоялось в конце сентября.
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17.12.2024 18:32 Ответить
Балуєте!
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17.12.2024 18:04 Ответить
Шольц уже буде не шольц! Але й отримаємо чи ні - теж невідомо!
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17.12.2024 18:05 Ответить
Это ДОПОЛНИТЕЛЬНО к запланированным.
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17.12.2024 18:28 Ответить
Украина - 55 единиц Marder 1A3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)#cite_note-Military-Balance-2024--213-18 [17]. Стоят на вооружении https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 25-й овдбр, https://ru.wikipedia.org/wiki/80-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 80-й, https://ru.wikipedia.org/wiki/82-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 82-й и https://ru.wikipedia.org/wiki/95-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 95-й одшбрhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)#cite_note-19 [18]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)#cite_note-20 [19]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)#cite_note-21 [20].
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17.12.2024 18:34 Ответить
такими темпами через 100 років в нас їх має бути 2000! Бійся, путєн!
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17.12.2024 19:13 Ответить
 
 