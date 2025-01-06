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Rheinmetall поставит Украине еще 180 тыс. боеприпасов к установкам Gepard
Минобороны Украины заказало у немецкого оборонного концерна Rheinmetall дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.
Речь идет о 180 000 боеприпасов HEI-T (осколочно-фугасные с трассирующим зарядом), заказ был забронирован в декабре 2024 года.
Заказ профинансирует Германия. Стоимостью не называют, однако отмечают, что речь идет о двузначном числе в миллионах евро.
Боеприпасы могут использовать для эффективной борьбы с различными воздушными целями, в частности - с БПЛА.
Изготавливать их будут на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.
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Валентин Коваль #587289
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Магирус
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