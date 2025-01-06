РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4562 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
1 958 9

Rheinmetall поставит Украине еще 180 тыс. боеприпасов к установкам Gepard

Rheinmetall поставить Україні 180 тисяч боєприпасів до установок Gepard

Минобороны Украины заказало у немецкого оборонного концерна Rheinmetall дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

Речь идет о 180 000 боеприпасов HEI-T (осколочно-фугасные с трассирующим зарядом), заказ был забронирован в декабре 2024 года.

Заказ профинансирует Германия. Стоимостью не называют, однако отмечают, что речь идет о двузначном числе в миллионах евро.

Боеприпасы могут использовать для эффективной борьбы с различными воздушными целями, в частности - с БПЛА.

Изготавливать их будут на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.

Читайте также: Агентство оборонных закупок и Rheinmetall заключили контракт на поставку артиллерийских боеприпасов

Автор: 

боеприпасы (2342) Rheinmetall (80)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сама гарна новина -- Гепарди ******* Шахеди за милу душу
показать весь комментарий
06.01.2025 11:42 Ответить
Гєша рулить
показать весь комментарий
06.01.2025 11:54 Ответить
Ще б до *********** й Гепардів трохи...
показать весь комментарий
06.01.2025 11:52 Ответить
Власний ВПК завантажено лише на 30%. Може ЗЕлень довантажить ще на 50%? Не кажучи шо під час війни 100 % ВПК повинен працювати 24/7. А то все дайте, дайте, дайте.
показать весь комментарий
06.01.2025 11:55 Ответить
Добра машина, 550 пострілов на хвилину. Добра новина. І 100% не буде брака як у мінометних мін 81 мм. До речи, за сотні тисяч бракованих мін жодний не поніс покарання чи відповідальність. То це діверсія чи саботаж від ЗЕлені?
показать весь комментарий
06.01.2025 11:53 Ответить
Нащо "Гепарду" трасуючі, коли там наведення автоматичне, за радаром?
показать весь комментарий
06.01.2025 12:10 Ответить
супер... офигенно ****** шахеды... по крайней мере в Одессе...
показать весь комментарий
06.01.2025 12:41 Ответить
Маю можливість спостерігати з 16 поверху.
показать весь комментарий
06.01.2025 12:44 Ответить
 
 