Перші БМП Lynx KF41 Україна має отримати вже на початку 2026 року, - Rheinmetall
Німецький оборонний концерн Rheinmetall повідомив про надходження в Україну перших п'яти бойових машин піхоти Lynx KF41 на початку поточного року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті концерну.
"Rheinmetall постачає Україні додаткові системи для національної оборони. Країна має отримати свої перші бойові машини піхоти Lynx KF41 вже на початку 2026 року. Відповідний контракт підписано у грудні 2025 року. Вартість замовлення на перші п'ять бойових машин становить двозначне число мільйонів євро, а системи фінансуються Федеративною Республікою Німеччина", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення на користь Lynx KF41 було ухвалено після ретельних випробувань. БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance та будуть спеціально сконфігуровані для Збройних сил України. Зазначається також, що наступним кроком є закупівля додаткових партій, а також виробництво в Україні.
"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам висловила. Ми також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", - сказав генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.
Що таке БМП Lynx
БМП Lynx розроблений компанією Rheinmetall. Він уперше представлений у 2018 році.
Її основне озброєння – башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Екіпаж – три людини, десант – до дев'яти солдатів.
БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проекції та від 14,5 мм – у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка БМП – 1470 сильний двигун Liebherr D9612, який дозволяє розвивати швидкість 70 км/год. Запас ходу по трасі – 500 км.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що німецька збройова компанія Rheinmetall запустить виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні.
- Наприкінці 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Атаки ударними дронами, фпв з оптикою, "ждунами" а незабаром і спеціалізованими Геранями - велика небезпека для такої броні.
нашим рукастим Миколам доведеться з цих рисів робити їжачків
