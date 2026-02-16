Мира в Украине в этом году не будет, - гендиректор Rheinmetall Паппергер
Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны, поэтому быстрого мира в Украине в этом году не будет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в подкасте Table.Today от Table.Briefings.
"Сейчас мы производим больше боеприпасов, чем имеем контрактов", – сказал Паппергер.
По его словам, Rheinmetall могла бы "поставить больше зенитных орудий, больше боеприпасов и даже больше танков", но не хватает финансирования.
Паппергер объявил о планах увеличить количество сотрудников своей компании до 70 тысяч в ближайшие годы.
Он также ожидает, что к концу этого года портфель заказов составит около 140 миллиардов евро.
Что предшествовало?
В январе Паппергер сообщил, что место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине уже определено. Компания готова начать строительство после решения организационных и регуляторных вопросов.
Паппергер добавил, что сотрудничество между Украиной и Rheinmetall успешно продвигается во многих сферах, включая артиллерийские боеприпасы, боевые машины пехоты, ПВО, космическую разведку и мобильные полевые госпитали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пропонуєте закінчити війну в одностороннєм порядкє (відомо, з якого боку)?
цей німець допомагає українцям звільняти Україну від рашистів, нащадків червоних комуно-нацистів, ріпоїдо-совків, окупантів України, країн Кавказу, Центральної Азії та за підсумками 2Світової війни - Молдови, Балітії, сходу Європи !!!
Всі навкруги отримують тільки гешефти-хтось людей,от рейнметал нові заводи та кучу бабла, а хтось дешевші вуглеводні.
Треба просто кожен рік і кожен місяць війни казати що війна скінчиться за 2-3 тижні - і хахли будуть у захваті. А також миролюбиві європейчики і реднечики.