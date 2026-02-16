РУС
3 394 31

Мира в Украине в этом году не будет, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Армин Паппергер о войне в Украине: мира в этом году не будет

Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны, поэтому быстрого мира в Украине в этом году не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в подкасте Table.Today от Table.Briefings.

"Сейчас мы производим больше боеприпасов, чем имеем контрактов", – сказал Паппергер.

По его словам, Rheinmetall могла бы "поставить больше зенитных орудий, больше боеприпасов и даже больше танков", но не хватает финансирования.

Паппергер объявил о планах увеличить количество сотрудников своей компании до 70 тысяч в ближайшие годы.

Он также ожидает, что к концу этого года портфель заказов составит около 140 миллиардов евро.

Что предшествовало? 

В январе Паппергер сообщил, что место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине уже определено. Компания готова начать строительство после решения организационных и регуляторных вопросов.

Паппергер добавил, что сотрудничество между Украиной и Rheinmetall успешно продвигается во многих сферах, включая артиллерийские боеприпасы, боевые машины пехоты, ПВО, космическую разведку и мобильные полевые госпитали.

Автор: 

+11
а що ви пропонуєте конкретно Україні, українцям ??? здатися, як здалися, погрузившись у політичні чвари, українці в 1918-2 рр., а вже через 10 років під час Голодомору-геноциду їли власних дітей, а через 6 років з 09.1939 по 09,1945, були змушені надарма воювати та надарма помирати за довбану ріпоїдно-совкову, комуно-нацистьку імперію зла і тюрму народів "срср" окуповуючи Польщу, частину Румунії, Фінляндії, Японії, усю східну Європу ???
16.02.2026 11:12 Ответить
+10
Він не вірить Шашличному?
16.02.2026 10:58 Ответить
+8
а до чого цей німець ??? миру не хоче насамперед рашист, нацист ХХІ сторіччя, шизофренік, педофіл Ху*ло та його паРаша-мацковія !!!



цей німець допомагає українцям звільняти Україну від рашистів, нащадків червоних комуно-нацистів, ріпоїдо-совків, окупантів України, країн Кавказу, Центральної Азії та за підсумками 2Світової війни - Молдови, Балітії, сходу Європи !!!
16.02.2026 11:06 Ответить
Яволь, герр Паппергер, буде виконано.
16.02.2026 10:57 Ответить
Росія не зацікавлена в припиненні війни
Пропонуєте закінчити війну в одностороннєм порядкє (відомо, з якого боку)?
16.02.2026 10:58 Ответить
Я нічого не пропоную, все буде йти як має йти аж до кінця.
16.02.2026 10:59 Ответить
Ну так.
16.02.2026 11:01 Ответить
а до чого цей німець ??? миру не хоче насамперед рашист, нацист ХХІ сторіччя, шизофренік, педофіл Ху*ло та його паРаша-мацковія !!!



цей німець допомагає українцям звільняти Україну від рашистів, нащадків червоних комуно-нацистів, ріпоїдо-совків, окупантів України, країн Кавказу, Центральної Азії та за підсумками 2Світової війни - Молдови, Балітії, сходу Європи !!!
16.02.2026 11:06 Ответить
Насамперед - отож.
16.02.2026 11:06 Ответить
Ху*ло похерив усі пост воєнну систему безпеки в Європі коли в ніч на 26 та 27 лютого 2014 року окупував, і згодом анексував, українській Крим !!! при розвалі недо-імперії Ху*ло паРаші-мацковії усі країни сусіди, особливо ті території яких були окуповані, анексовані червоними комуно-нацистами, ріпоїдо-совками за піждсумками 2Світової війни мають повне право на повернення цих земель, а окувавані різниго штиву рашистами народи своє право на свободу і незалежність !!!
16.02.2026 11:14 Ответить
Рептилоїдо-совками?
16.02.2026 11:17 Ответить
та хоч ріптилоїдами !!! "кацап то не є людина, кацап то тупа козломорда тварина" - професор антропології Орест Лютий !!!
показать весь комментарий
Він не вірить Шашличному?
16.02.2026 10:58 Ответить
Ось і вигодонабувач продовження війни нарисувався. Як же йому не хочеться, що війна закінчиться раніше, ніж він встигне заробити на ній багато мільярдів.
16.02.2026 10:59 Ответить
А он ее может закончить?Подкажу тебе как ты можешь ее закончить или думать,что сможешь но ошибиться: это побежать сдаться кацапам
16.02.2026 11:03 Ответить
а що ви пропонуєте конкретно Україні, українцям ??? здатися, як здалися, погрузившись у політичні чвари, українці в 1918-2 рр., а вже через 10 років під час Голодомору-геноциду їли власних дітей, а через 6 років з 09.1939 по 09,1945, були змушені надарма воювати та надарма помирати за довбану ріпоїдно-совкову, комуно-нацистьку імперію зла і тюрму народів "срср" окуповуючи Польщу, частину Румунії, Фінляндії, Японії, усю східну Європу ???
16.02.2026 11:12 Ответить
Именно к этому оно и такие как Dmitry Monsev, которые его лайкают и призывают
16.02.2026 12:55 Ответить
та кажіть вже правду. Ніхто не зацікавлений у мирі. Окрім переважної більшості народу України.
Всі навкруги отримують тільки гешефти-хтось людей,от рейнметал нові заводи та кучу бабла, а хтось дешевші вуглеводні.
16.02.2026 11:02 Ответить
Ну так беги сдавайся на милость раши миролюбец.
16.02.2026 11:04 Ответить
До чого тут " беги здавайся" на більше у вашій голові розуму не вистачає ?
16.02.2026 11:11 Ответить
А большего и нет по большому счету ибо эта война может закончиться только одним способом и это победа одной и поражение другой стороны.Правда есть и еще один но он очень отдален в перспективе лет этак еще на три в лучшем случае и повторение Афганистана для раша как когда то для ссср в худшем иэто условная ничья когда не выиграют ни раша ,ни Украина и раша потеряв еще миллион -другой солдат поймет , что ей здесь ничего из заявленных целей не светит и сама предложит договариваться о каком то мирном соглашении , а не выдвигать свои требования и этот вариант выглядит самым реалистичным на данный момент. Но есть еще вариант из области фантастики когда в сша все таки примут санкции Грэма-Блюменталя, дадут Украине томагавки и другое наступательное вооружение и закроют небо своими ппо как это сделали для Израиля когда его Иран атаковал. Но это все таки обасть фантастики хотя чем черт не шутит😆
16.02.2026 13:05 Ответить
А в твоїй голові на що розуму вистарчає?Твої пропозиції?
16.02.2026 13:27 Ответить
Гадаєш що зменшення бк в зсу буде прияти наступленню "миру"?Хіба що руського міру
16.02.2026 13:26 Ответить
Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall не зацікавлена в припиненні війни, тому швидкого миру в Україні цього року не буде. Джерело: https://censor.net/ua/n3600764
16.02.2026 11:04 Ответить
Каков подлец этот Паппергер,а? Начал войну 24.02.22 а теперь не хочет ее заканчивать. А кацапы тут вообще не причём. Раскусил ты таки его,вывел так сказать на чистую воду. А с виду такой приличный человек.
16.02.2026 11:07 Ответить
Паппергер один з найвідоміших шахраїв Європи.
16.02.2026 12:12 Ответить
а я думав , що найвідоміші шахраї Європи це міндічі, шрьодери, оланди, саркозі, орбани, баканаФФи, наумави і навіть бойко з Бабою юлею та шуфричами з КАЛамойскіми....
16.02.2026 13:34 Ответить
гендиректор Rheinmetall Паппергер, добре знає скільки вкрадених в Українців грошей, вивів зеленський та його ОЗУ з Урядового кварталу з України, окрім двушечок на мацква, з 2019 року!! Голова Нацбанку, може це підтвердити разом з Західними Партнерами!!
16.02.2026 11:06 Ответить
Та ясен хер только бюджеты начали осваивать а тут мир. Майте совість!
16.02.2026 11:10 Ответить
В хто говорить що він буде ? Трамп ?
16.02.2026 11:19 Ответить
Дурний той Папергер, чесне слово.
Треба просто кожен рік і кожен місяць війни казати що війна скінчиться за 2-3 тижні - і хахли будуть у захваті. А також миролюбиві європейчики і реднечики.
16.02.2026 11:36 Ответить
Всі ці фуфлокомапанії більше торгують акціями, ніж реально виробляють. Скільки зараз ви бачите Західної зброї на фронті? Скільки ракет, снарядів? Скільки техніки, ППО? Весь світовий ВПК навіть Україну не може нічим забезпечити. Назвіть зброю Rheinmetall яке зараз на фронті. Ні - ху- я.
16.02.2026 12:23 Ответить
 
 