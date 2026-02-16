Мира в Украине в этом году не будет, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны, поэтому быстрого мира в Украине в этом году не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в подкасте Table.Today от Table.Briefings.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сейчас мы производим больше боеприпасов, чем имеем контрактов", – сказал Паппергер.

По его словам, Rheinmetall могла бы "поставить больше зенитных орудий, больше боеприпасов и даже больше танков", но не хватает финансирования.

Паппергер объявил о планах увеличить количество сотрудников своей компании до 70 тысяч в ближайшие годы.

Он также ожидает, что к концу этого года портфель заказов составит около 140 миллиардов евро.

Что предшествовало?

В январе Паппергер сообщил, что место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине уже определено. Компания готова начать строительство после решения организационных и регуляторных вопросов.

Паппергер добавил, что сотрудничество между Украиной и Rheinmetall успешно продвигается во многих сферах, включая артиллерийские боеприпасы, боевые машины пехоты, ПВО, космическую разведку и мобильные полевые госпитали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не выиграет войну против Украины, она понесет значительные потери в войне, - Каллас