Чехия сократит гуманитарную помощь за рубеж более чем на треть, в частности для Украины
Чехия планирует существенно сократить расходы на гуманитарную помощь другим странам - более чем на треть от прежнего объема.
Об этом сообщает ČT24, пишет Цензор.НЕТ.
Предыдущее правительство Петра Фиалы выделяло на гуманитарные проекты около 165 млн чешских крон (примерно 6,8 млн евро). Вместо этого действующий кабинет премьер-министра Андрея Бабиша предлагает уменьшить эту сумму до 50 млн крон (около 2 млн евро).
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка объяснил решение необходимостью экономии бюджетных средств. По его словам, сокращение расходов является частью общей финансовой оптимизации.
Ранее эти средства использовались для финансирования гуманитарных инициатив за рубежом, в частности для эксплуатации вертолетов при тушении пожаров в Испании или оказания помощи сектору Газа. Часть помощи направлялась и Украине - за эти деньги чешское правительство закупало генераторы для обеспечения критических потребностей украинских городов.
Решение о сокращении гуманитарного бюджета вызвало критику со стороны оппозиции. Бывший министр иностранных дел Ян Липавский назвал это "местью человечеству". Он подчеркнул, что в случае гуманитарных катастроф глава МИД имеет возможность оперативно принимать решения о помощи, а не ждать согласования всего правительства.
Липавский также отметил, что сокращенные средства использовались для проектов в Украине, в частности для восстановления школ и жилья для внутренне перемещенных лиц. Пока остается неясным, будут ли эти инициативы продолжены.
было 165 млн., станет 50 млн., не на третину, а на две
