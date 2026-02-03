150 генераторов и 71 млн евро: Франция готовит новую гуманитарную помощь для Украины
Министр торговли Франции Николя Форисье заявил, что в течение февраля его страна передаст Украине 150 генераторов, а в течение года предоставит финансовую помощь.
Об этом он сообщил во время заседания сопредседателей Совместной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Финансовая помощь Франции
"Наша идея — поддерживать проекты, которые позволяют быстро действовать и давать быстрые ответы на потребности в восстановлении", — отметил Форисье.
По его словам, речь идет не об одномоментном вложении всей суммы, однако уже через два года объем финансирования может приблизиться к 200 млн евро.
Украину на заседании представлял министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев. Он объяснил механизм использования средств:
"Будет утверждено финансирование в 71 млн евро. В этом году объявят конкурс на соответствующие проекты, и французские компании смогут выбирать направления участия с учетом приоритетов правительства Украины, собранных на платформе DREAM".
Генераторы
- Кроме финансовой поддержки, Франция передаст Украине 150 генераторов. По словам Николя Форисье, это решение было принято из-за сложной энергетической ситуации зимой.
В интервью "Укринформу" Форисье добавил, что первые 13 генераторов поступят 4 февраля.
Он также отметил, что французские энергетические компании будут сотрудничать с украинскими партнерами для развития долгосрочных партнерств и обсуждения ключевых энергетических вопросов.
