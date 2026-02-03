150 генераторов и 71 млн евро: Франция готовит новую гуманитарную помощь для Украины

Министр торговли Франции Николя Форисье заявил, что в течение февраля его страна передаст Украине 150 генераторов, а в течение года предоставит финансовую помощь.

Об этом он сообщил во время заседания сопредседателей Совместной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Финансовая помощь Франции

"Наша идея — поддерживать проекты, которые позволяют быстро действовать и давать быстрые ответы на потребности в восстановлении", — отметил Форисье.

По его словам, речь идет не об одномоментном вложении всей суммы, однако уже через два года объем финансирования может приблизиться к 200 млн евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Франция обсудили усиление ПВО и поставку Mirage 2000-5, - Федоров

Украину на заседании представлял министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев. Он объяснил механизм использования средств:

"Будет утверждено финансирование в 71 млн евро. В этом году объявят конкурс на соответствующие проекты, и французские компании смогут выбирать направления участия с учетом приоритетов правительства Украины, собранных на платформе DREAM".

Генераторы

Кроме финансовой поддержки, Франция передаст Украине 150 генераторов. По словам Николя Форисье, это решение было принято из-за сложной энергетической ситуации зимой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит энергооборудование от Латвии

В интервью "Укринформу" Форисье добавил, что первые 13 генераторов поступят 4 февраля.

Он также отметил, что французские энергетические компании будут сотрудничать с украинскими партнерами для развития долгосрочных партнерств и обсуждения ключевых энергетических вопросов.

Читайте также: Франция обеспечивает две трети разведывательных возможностей Украины, - Макрон