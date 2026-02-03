Новости Помощь Украине от Франции
150 генераторов и 71 млн евро: Франция готовит новую гуманитарную помощь для Украины

Министр торговли Франции Николя Форисье заявил, что в течение февраля его страна передаст Украине 150 генераторов, а в течение года предоставит финансовую помощь.

Об этом он сообщил во время заседания сопредседателей Совместной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Финансовая помощь Франции

"Наша идея — поддерживать проекты, которые позволяют быстро действовать и давать быстрые ответы на потребности в восстановлении", — отметил Форисье.

По его словам, речь идет не об одномоментном вложении всей суммы, однако уже через два года объем финансирования может приблизиться к 200 млн евро.

Украину на заседании представлял министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев. Он объяснил механизм использования средств:

"Будет утверждено финансирование в 71 млн евро. В этом году объявят конкурс на соответствующие проекты, и французские компании смогут выбирать направления участия с учетом приоритетов правительства Украины, собранных на платформе DREAM".

Генераторы

  • Кроме финансовой поддержки, Франция передаст Украине 150 генераторов. По словам Николя Форисье, это решение было принято из-за сложной энергетической ситуации зимой. 

В интервью "Укринформу" Форисье добавил, что первые 13 генераторов поступят 4 февраля.

Он также отметил, что французские энергетические компании будут сотрудничать с украинскими партнерами для развития долгосрочных партнерств и обсуждения ключевых энергетических вопросов.

Дякуємо, Друзі.
03.02.2026 23:00 Ответить
Вирішити питання для тисяч багатоквартирних будинків з теплогенерацією на наступні роки - це прям дуже складна задача. Не знаю навіть, як це вдасться зробити так швидко, як це вимагають обставини. Війна ж ще на роки.
03.02.2026 23:03 Ответить
надайте нам допомогу у вигляді Наполеона який спалить москву.
03.02.2026 23:05 Ответить
Бонапарту пропонували відтяпати в Росії Україну спочатку. А потім вже все інше. Але його дурня, понесло до тої Москви
03.02.2026 23:47 Ответить
Какая Украина,Наполеон шел и отступал через белаусь
04.02.2026 10:40 Ответить
Учи историю,прежде чем ляпать
04.02.2026 10:42 Ответить
Ідея спрямувати наступ Наполеона на українські землі у 1812 році або створити на них незалежну державу виходила від кількох діячів, переважно польського походження та французьких дипломатів.

Основні ініціатори та проекти:

Михал Сокольницький: Польський генерал, який у 1812 році подав Наполеону розлогий меморандум. Він пропонував створити на українських теренах низку федеративних держав під протекторатом Франції для захисту від Російської імперії. Саме Сокольницький вважається автором ідеї держави «Наполеоніда», яка мала охоплювати Лівобережну та Південну Україну, Крим і Приазов'я.Морис де Монгайяр: Французький агент і публіцист, який подавав меморандуми з пропозицією повернути Правобережну Україну Польщі, а на решті територій створити маріонеткові держави, щоб відрізати Росію від Чорного моря та Європи
04.02.2026 17:08 Ответить
 
 