Украина получит энергооборудование от Латвии

Украина получит резервное оборудование от Латвии для восстановления теплоснабжения на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля после разговора с латвийским коллегой Каспаром Мелнисом.

Латвия передаст оборудование для Харьковской области

Шмыгаль сообщил, что Латвия готова передать резервное оборудование со своих теплоэлектростанций. Это оборудование поможет восстановить теплоснабжение в Харьковской области после разрушений.

"Договорились создать рабочую группу, чтобы быстро скоординировать эту работу... Благодарен Латвии за системную поддержку", – отметил Шмыгаль.

ЕС также оказывает помощь энергетике Украины

В свою очередь президент Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил о дополнительной помощи. По его словам, ЕС в ближайшее время передаст Украине генераторы и другое энергооборудование для стабилизации энергосистемы.

Кроме этого, президент ЕК проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России.

Ранее мы писали, что Всемирный банк предоставит "Укрэнерго" $40 млн для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после атак России.

