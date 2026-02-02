Украина получит энергооборудование от Латвии

Украина получит резервное оборудование от Латвии для восстановления теплоснабжения на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля после разговора с латвийским коллегой Каспаром Мелнисом.

Латвия передаст оборудование для Харьковской области

Шмыгаль сообщил, что Латвия готова передать резервное оборудование со своих теплоэлектростанций. Это оборудование поможет восстановить теплоснабжение в Харьковской области после разрушений.

"Договорились создать рабочую группу, чтобы быстро скоординировать эту работу... Благодарен Латвии за системную поддержку", – отметил Шмыгаль.

ЕС также оказывает помощь энергетике Украины

В свою очередь президент Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил о дополнительной помощи. По его словам, ЕС в ближайшее время передаст Украине генераторы и другое энергооборудование для стабилизации энергосистемы.

Кроме этого, президент ЕК проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России.

Латвия (1449) энергетика (3451) помощь и поддержка (910) Шмыгаль Денис (2965) генератор (99)
Дякуємо, Друзі.
02.02.2026 22:21 Ответить
Paldies Latvijai par atbalstu Ukrainai.
02.02.2026 22:28 Ответить
а Новіцький колись прибуде, чі забули і не споминаємо?
як би там не було, поляки - друзі.
02.02.2026 22:30 Ответить
Ситуативні союзники. І так вже більше чим 800 років
02.02.2026 22:35 Ответить
які саме сітуативні союзники і де ви їх бачите?
в русні є, в Україні нема жодного
02.02.2026 22:41 Ответить
страх - не союзник...
02.02.2026 22:44 Ответить
А власники обленерго в Україні, теж якось свої НАДприбутки відпрацьовують??
02.02.2026 22:33 Ответить
сітуативні вонючі сусіди
02.02.2026 22:56 Ответить
 
 