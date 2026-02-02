Украина получит энергооборудование от Латвии
Украина получит резервное оборудование от Латвии для восстановления теплоснабжения на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля после разговора с латвийским коллегой Каспаром Мелнисом.
Латвия передаст оборудование для Харьковской области
Шмыгаль сообщил, что Латвия готова передать резервное оборудование со своих теплоэлектростанций. Это оборудование поможет восстановить теплоснабжение в Харьковской области после разрушений.
"Договорились создать рабочую группу, чтобы быстро скоординировать эту работу... Благодарен Латвии за системную поддержку", – отметил Шмыгаль.
ЕС также оказывает помощь энергетике Украины
В свою очередь президент Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил о дополнительной помощи. По его словам, ЕС в ближайшее время передаст Украине генераторы и другое энергооборудование для стабилизации энергосистемы.
Кроме этого, президент ЕК проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России.
- Ранее мы писали, что Всемирный банк предоставит "Укрэнерго" $40 млн для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после атак России.
як би там не було, поляки - друзі.
в русні є, в Україні нема жодного