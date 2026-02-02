Україна отримає енергообладнання від Латвії

Україна отримає резервне обладнання від Латвії для відновлення теплопостачання на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра енергетики України Дениса Шмигаля після розмови з латвійським колегою Каспаром Мелнісом.

Латвія передасть обладнання для Харківщини

Шмигаль повідомив, що Латвія готова передати резервне обладнання з власних теплоелектростанцій. Це обладнання допоможе відновити теплопостачання у Харківській області після руйнувань.

"Домовились створити робочу групу, щоб швидко скоординувати цю роботу… Вдячний Латвії за системну підтримку", – зазначив Шмигаль.

ЄС також надає допомогу енергетиці України

Своєю чергою президент Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив про додаткову допомогу. За його словами, ЄС найближчим часом передасть Україні генератори та інше енергообладнання для стабілізації енергосистеми.

Крім цього, президентка ЄК поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.

Дякуємо, Друзі.
02.02.2026 22:21 Відповісти
Paldies Latvijai par atbalstu Ukrainai.
02.02.2026 22:28 Відповісти
а Новіцький колись прибуде, чі забули і не споминаємо?
як би там не було, поляки - друзі.
02.02.2026 22:30 Відповісти
Ситуативні союзники. І так вже більше чим 800 років
02.02.2026 22:35 Відповісти
які саме сітуативні союзники і де ви їх бачите?
в русні є, в Україні нема жодного
02.02.2026 22:41 Відповісти
страх - не союзник...
02.02.2026 22:44 Відповісти
А власники обленерго в Україні, теж якось свої НАДприбутки відпрацьовують??
02.02.2026 22:33 Відповісти
сітуативні вонючі сусіди
02.02.2026 22:56 Відповісти
 
 