Україна отримає енергообладнання від Латвії

Україна отримає резервне обладнання від Латвії для відновлення теплопостачання на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра енергетики України Дениса Шмигаля після розмови з латвійським колегою Каспаром Мелнісом.

Читайте також: Ресторани можуть отримати штраф за включення оплати генератора в рахунок, – Держпродспоживслужба

Латвія передасть обладнання для Харківщини

Шмигаль повідомив, що Латвія готова передати резервне обладнання з власних теплоелектростанцій. Це обладнання допоможе відновити теплопостачання у Харківській області після руйнувань.

"Домовились створити робочу групу, щоб швидко скоординувати цю роботу… Вдячний Латвії за системну підтримку", – зазначив Шмигаль.

Читайте: Високовольтну лінію, яка з’єднує Україну з Молдовою, вже полагодили, - Шмигаль

ЄС також надає допомогу енергетиці України

Своєю чергою президент Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив про додаткову допомогу. За його словами, ЄС найближчим часом передасть Україні генератори та інше енергообладнання для стабілізації енергосистеми.

Крім цього, президентка ЄК поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.

Раніше ми писали, що Світовий банк надасть "Укренерго" $40 млн для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми після атак Росії.

Також читайте: Понад 40% учнів Києва знову навчаються очно, - КМДА