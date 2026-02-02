Зеленський за підсумками розмови з фон дер Ляєн: Найближчим часом будуть нові поставки генераторів і енергетичного обладнання

Найближчим часом до України надійдуть чергові поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання від Європейського Союзу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

Енергетична підтримка від ЄС

"Говорили з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про енергетичну підтримку України. Євросоюз нам дуже допомагає, і найближчим часом будуть іще поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання", - розповів глава держави.

Санкційний тиск на РФ

Крім цього, президентка ЄК поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.

"Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки", - наголосив Зеленський.

Дипломатична робота

Також сторони обговорили дипломатичну роботу й роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення.

"Домовилися, що наші команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень", - додав президент.

