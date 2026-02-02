Зеленський за підсумками розмови з фон дер Ляєн: Найближчим часом будуть нові поставки генераторів і енергетичного обладнання
Найближчим часом до України надійдуть чергові поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання від Європейського Союзу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
Енергетична підтримка від ЄС
"Говорили з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про енергетичну підтримку України. Євросоюз нам дуже допомагає, і найближчим часом будуть іще поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання", - розповів глава держави.
Санкційний тиск на РФ
Крім цього, президентка ЄК поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.
"Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки", - наголосив Зеленський.
Дипломатична робота
Також сторони обговорили дипломатичну роботу й роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення.
"Домовилися, що наші команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень", - додав президент.
- Шановна президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, мої друзі відправляли "Двушкі на Маскву", але вони мої друзі! Тому санкції не вводили, бо це ж не Порошенко, а слідство буде вестися дуже доооооовго. А тепер нам не вистачає генераторів! Бо розбомбили всю енергетику, яку ми так відважно захищали, навіть "двушкі на Маскву" залишалися!