УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17691 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Європи
1 972 9

Зеленський за підсумками розмови з фон дер Ляєн: Найближчим часом будуть нові поставки генераторів і енергетичного обладнання

Зеленський домовився з фон дер Ляєн про нові поставки енергообладнання

Найближчим часом до України надійдуть чергові поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання від Європейського Союзу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Енергетична підтримка від ЄС

"Говорили з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про енергетичну підтримку України. Євросоюз нам дуже допомагає, і найближчим часом будуть іще поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання", - розповів глава держави.

Читайте також: Надходження в Україну 447 генераторів від Євросоюзу очікується протягом тижня, - Кулеба

Санкційний тиск на РФ

Крім цього, президентка ЄК поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.

"Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки", - наголосив Зеленський.

Читайте також: 145 млн євро гуманітарної підтримки надасть ЄС Україні, - Єврокомісія

Дипломатична робота

Також сторони обговорили дипломатичну роботу й роботу над документами щодо гарантій безпеки та плану відновлення.

"Домовилися, що наші команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень", - додав президент.

Читайте також: Фон дер Ляєн провела розмову із Зеленським: Посилюємо тиск, щоб посадити РФ за стіл переговорів

Автор: 

Зеленський Володимир (27767) енергетика (3791) фон дер Ляєн Урсула (990) генератор (279)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
буратінка, про асфальт також потурбуйся, бо ми без нових шляхів хвилюватися почнемо!
показати весь коментар
02.02.2026 17:14 Відповісти
Я припускаю, що розмова починалася приблизно так:
- Шановна президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, мої друзі відправляли "Двушкі на Маскву", але вони мої друзі! Тому санкції не вводили, бо це ж не Порошенко, а слідство буде вестися дуже доооооовго. А тепер нам не вистачає генераторів! Бо розбомбили всю енергетику, яку ми так відважно захищали, навіть "двушкі на Маскву" залишалися!
показати весь коментар
02.02.2026 17:47 Відповісти
Зеленський то пустопорожній, обдолбаний аморальний, брехливий, злодюжний пи.дабол.
показати весь коментар
02.02.2026 17:52 Відповісти
не пи.дабол ,а гравець в жіночу гру з м'ячем
показати весь коментар
02.02.2026 17:55 Відповісти
А зброя ?
показати весь коментар
02.02.2026 17:56 Відповісти
Сам собі знайшов " роботу" переживати за генератори через його ж діями пройопану електрику 🤬🤬🤬.
показати весь коментар
02.02.2026 18:14 Відповісти
А що там із поліціянтами на Черкащині, пане Президенте? І із ветеранами?
показати весь коментар
02.02.2026 18:23 Відповісти
розмовний підсумкатель
показати весь коментар
02.02.2026 19:24 Відповісти
Спочатку усе украв с міндічами наємами дерьмаками тепер хоче й на генераторах підбарахлитися
показати весь коментар
02.02.2026 21:01 Відповісти
 
 