Зеленский по итогам разговора с фон дер Ляйен: В ближайшее время будут новые поставки генераторов и энергетического оборудования
В ближайшее время в Украину поступят очередные поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования от Европейского Союза.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.
Энергетическая поддержка от ЕС
"Говорили с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен об энергетической поддержке Украины. Евросоюз нам очень помогает, и в ближайшее время будут еще поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования", - рассказал глава государства.
Санкционное давление на РФ
Кроме этого, президент ЕК проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России.
"Мы видим, что уже происходит с российской экономикой и что может быть дальше, если давление сработает правильно. Работаем в этом направлении, должны быть важные шаги", - подчеркнул Зеленский.
Дипломатическая работа
Также стороны обсудили дипломатическую работу и работу над документами по гарантиям безопасности и плану восстановления.
"Договорились, что наши команды будут теснее работать вместе, чтобы обеспечить четкость и полное понимание будущих решений", - добавил президент.
- Шановна президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, мої друзі відправляли "Двушкі на Маскву", але вони мої друзі! Тому санкції не вводили, бо це ж не Порошенко, а слідство буде вестися дуже доооооовго. А тепер нам не вистачає генераторів! Бо розбомбили всю енергетику, яку ми так відважно захищали, навіть "двушкі на Маскву" залишалися!