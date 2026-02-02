Зеленский по итогам разговора с фон дер Ляйен: В ближайшее время будут новые поставки генераторов и энергетического оборудования

В ближайшее время в Украину поступят очередные поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования от Европейского Союза.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

Энергетическая поддержка от ЕС

"Говорили с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен об энергетической поддержке Украины. Евросоюз нам очень помогает, и в ближайшее время будут еще поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования", - рассказал глава государства.

Санкционное давление на РФ

Кроме этого, президент ЕК проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России.

"Мы видим, что уже происходит с российской экономикой и что может быть дальше, если давление сработает правильно. Работаем в этом направлении, должны быть важные шаги", - подчеркнул Зеленский.

Дипломатическая работа

Также стороны обсудили дипломатическую работу и работу над документами по гарантиям безопасности и плану восстановления.

"Договорились, что наши команды будут теснее работать вместе, чтобы обеспечить четкость и полное понимание будущих решений", - добавил президент.

буратінка, про асфальт також потурбуйся, бо ми без нових шляхів хвилюватися почнемо!
02.02.2026 17:14 Ответить
Я припускаю, що розмова починалася приблизно так:
- Шановна президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, мої друзі відправляли "Двушкі на Маскву", але вони мої друзі! Тому санкції не вводили, бо це ж не Порошенко, а слідство буде вестися дуже доооооовго. А тепер нам не вистачає генераторів! Бо розбомбили всю енергетику, яку ми так відважно захищали, навіть "двушкі на Маскву" залишалися!
02.02.2026 17:47 Ответить
Зеленський то пустопорожній, обдолбаний аморальний, брехливий, злодюжний пи.дабол.
02.02.2026 17:52 Ответить
не пи.дабол ,а гравець в жіночу гру з м'ячем
02.02.2026 17:55 Ответить
А зброя ?
02.02.2026 17:56 Ответить
Сам собі знайшов " роботу" переживати за генератори через його ж діями пройопану електрику 🤬🤬🤬.
02.02.2026 18:14 Ответить
А що там із поліціянтами на Черкащині, пане Президенте? І із ветеранами?
02.02.2026 18:23 Ответить
розмовний підсумкатель
02.02.2026 19:24 Ответить
Спочатку усе украв с міндічами наємами дерьмаками тепер хоче й на генераторах підбарахлитися
02.02.2026 21:01 Ответить
 
 