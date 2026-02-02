Зеленский по итогам разговора с фон дер Ляйен: В ближайшее время будут новые поставки генераторов и энергетического оборудования

В ближайшее время в Украину поступят очередные поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования от Европейского Союза.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

Энергетическая поддержка от ЕС

"Говорили с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен об энергетической поддержке Украины. Евросоюз нам очень помогает, и в ближайшее время будут еще поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования", - рассказал глава государства.

Санкционное давление на РФ

Кроме этого, президент ЕК проинформировала о финализации 20-го пакета санкций против России.

"Мы видим, что уже происходит с российской экономикой и что может быть дальше, если давление сработает правильно. Работаем в этом направлении, должны быть важные шаги", - подчеркнул Зеленский.

Дипломатическая работа

Также стороны обсудили дипломатическую работу и работу над документами по гарантиям безопасности и плану восстановления.

"Договорились, что наши команды будут теснее работать вместе, чтобы обеспечить четкость и полное понимание будущих решений", - добавил президент.

