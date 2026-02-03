150 генераторів та 71 млн євро: Франція готує нову гуманітарну допомогу для України

Міністр торгівлі Франції Ніколя Форісьє заявив, що впродовж лютого його країна передасть Україні 150 генераторів, а протягом року надасть фінансову допомогу.

Про це він повідомив під час засідання співголів Спільної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Фінансова допомога Франції

"Наша ідея — підтримувати проєкти, які дозволяють швидко діяти й надавати швидкі відповіді на потреби у відбудові", - зазначив Форісьє.

За його словами, йдеться не про одномоментне вкладення всієї суми, однак уже за два роки обсяг фінансування може наблизитися до 200 млн євро.

Україну на засіданні представляв міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. Він пояснив механізм використання коштів:

"Буде затверджено фінансування у 71 млн євро. Цього року оголосять конкурс на відповідні проєкти, і французькі компанії зможуть обирати напрями участі з урахуванням пріоритетів уряду України, зібраних на платформі DREAM".

Генератори

Окрім фінансової підтримки, Франція передасть Україні 150 генераторів. За словами Ніколя Форісьє, це рішення ухвалили через складну енергетичну ситуацію взимку.

В інтервʼю "Укрінформу" Форісьє додав, що перші 13 генераторів надійдуть 4 лютого.

Він також зазначив, що французькі енергетичні компанії співпрацюватимуть з українськими партнерами для розвитку довгострокових партнерств і обговорення ключових енергетичних питань.

