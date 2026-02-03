УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12483 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Франції
516 7

150 генераторів та 71 млн євро: Франція готує нову гуманітарну допомогу для України

Франція

Міністр торгівлі Франції Ніколя Форісьє заявив, що впродовж лютого його країна передасть Україні 150 генераторів, а протягом року надасть фінансову допомогу.

Про це він повідомив під час засідання співголів Спільної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фінансова допомога Франції

"Наша ідея — підтримувати проєкти, які дозволяють швидко діяти й надавати швидкі відповіді на потреби у відбудові", - зазначив Форісьє.

За його словами, йдеться не про одномоментне вкладення всієї суми, однак уже за два роки обсяг фінансування може наблизитися до 200 млн євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Франція обговорили посилення ППО і постачання Mirage 2000-5, - Федоров

Україну на засіданні представляв міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. Він пояснив механізм використання коштів:

"Буде затверджено фінансування у 71 млн євро. Цього року оголосять конкурс на відповідні проєкти, і французькі компанії зможуть обирати напрями участі з урахуванням пріоритетів уряду України, зібраних на платформі DREAM".

Генератори

  • Окрім фінансової підтримки, Франція передасть Україні 150 генераторів. За словами Ніколя Форісьє, це рішення ухвалили через складну енергетичну ситуацію взимку. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає енергообладнання від Латвії

В інтервʼю "Укрінформу" Форісьє додав, що перші 13 генераторів надійдуть 4 лютого.

Він також зазначив, що французькі енергетичні компанії співпрацюватимуть з українськими партнерами для розвитку довгострокових партнерств і обговорення ключових енергетичних питань.

Також читайте: Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України, - Макрон

Автор: 

допомога (9136) Франція (3318) гуманітарна допомога (1016) генератор (279)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
03.02.2026 23:00 Відповісти
Вирішити питання для тисяч багатоквартирних будинків з теплогенерацією на наступні роки - це прям дуже складна задача. Не знаю навіть, як це вдасться зробити так швидко, як це вимагають обставини. Війна ж ще на роки.
показати весь коментар
03.02.2026 23:03 Відповісти
надайте нам допомогу у вигляді Наполеона який спалить москву.
показати весь коментар
03.02.2026 23:05 Відповісти
Бонапарту пропонували відтяпати в Росії Україну спочатку. А потім вже все інше. Але його дурня, понесло до тої Москви
показати весь коментар
03.02.2026 23:47 Відповісти
Какая Украина,Наполеон шел и отступал через белаусь
показати весь коментар
04.02.2026 10:40 Відповісти
Учи историю,прежде чем ляпать
показати весь коментар
04.02.2026 10:42 Відповісти
Ідея спрямувати наступ Наполеона на українські землі у 1812 році або створити на них незалежну державу виходила від кількох діячів, переважно польського походження та французьких дипломатів.

Основні ініціатори та проекти:

Михал Сокольницький: Польський генерал, який у 1812 році подав Наполеону розлогий меморандум. Він пропонував створити на українських теренах низку федеративних держав під протекторатом Франції для захисту від Російської імперії. Саме Сокольницький вважається автором ідеї держави «Наполеоніда», яка мала охоплювати Лівобережну та Південну Україну, Крим і Приазов'я.Морис де Монгайяр: Французький агент і публіцист, який подавав меморандуми з пропозицією повернути Правобережну Україну Польщі, а на решті територій створити маріонеткові держави, щоб відрізати Росію від Чорного моря та Європи
показати весь коментар
04.02.2026 17:08 Відповісти
 
 