Десятки тысяч чехов вышли на акцию поддержки президента Петра Павла

В центре Праги состоялся массовый митинг в поддержку президента Чехии Петра Павела в условиях политического кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об акции сообщили чешские СМИ.

По данным организаторов, в митинге приняли участие десятки тысяч человек, выступающих против политического давления коалиционной партии на президента.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Организаторы и цели митинга

Инициатором акции стала общественная организация Milion chvilek, которая также собирает подписи для следующих протестов. Организаторы планируют провести еще одну крупную акцию 15 февраля и призывают к поддержке Украины.

Участники митинга держали плакаты с призывами защитить демократию, а также критиковали действия политической оппозиции, которые, по их мнению, дестабилизируют страну. К протесту присоединились известные политики из разных партий, поддерживающие президента Чехии.

Читайте также: Чешский премьер Бабиш отверг возможность продажи Украине самолетов L-159

Масштаб и последствия протеста

Организаторы заявляют, что акция призвана защитить демократические ценности Чехии и предотвратить политическое давление на государственные институты.

По сообщениям, протест в Праге стал одним из крупнейших общественных событий последних недель. Параллельно в стране продолжается политический конфликт между президентом и частью правительственной коалиции, который влияет и на вопрос поддержки Украины, в частности поставки самолетов и военной помощи.

Читайте также: Морские дроны Magura, БПЛА "Лютый" и "Бобер": президент Чехии Павел ознакомился с образцами вооружения ГУР

Что предшествовало?

Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.

Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия передаст Украине FPV-дроны на оптоволокне, разработанные на основе перехваченного российского БПЛА. ФОТОрепортаж