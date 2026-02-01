Новости Помощь Украины от Чехии
Десятки тысяч чехов вышли на акцию поддержки президента Петра Павла

Митинг в поддержку президента Чехии

В центре Праги состоялся массовый митинг в поддержку президента Чехии Петра Павела в условиях политического кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об акции сообщили чешские СМИ.

По данным организаторов, в митинге приняли участие десятки тысяч человек, выступающих против политического давления коалиционной партии на президента.

Организаторы и цели митинга

Инициатором акции стала общественная организация Milion chvilek, которая также собирает подписи для следующих протестов. Организаторы планируют провести еще одну крупную акцию 15 февраля и призывают к поддержке Украины.

Участники митинга держали плакаты с призывами защитить демократию, а также критиковали действия политической оппозиции, которые, по их мнению, дестабилизируют страну. К протесту присоединились известные политики из разных партий, поддерживающие президента Чехии.

Масштаб и последствия протеста

Организаторы заявляют, что акция призвана защитить демократические ценности Чехии и предотвратить политическое давление на государственные институты.

По сообщениям, протест в Праге стал одним из крупнейших общественных событий последних недель. Параллельно в стране продолжается политический конфликт между президентом и частью правительственной коалиции, который влияет и на вопрос поддержки Украины, в частности поставки самолетов и военной помощи.

Что предшествовало?

Топ комментарии
Полукровку окамуру на ліхтар. Взагалі дивно. Спочатку виберуть якусь ху#ню у владу, а потім на акції виходять. Прямо як в Україні. Чи в США .
01.02.2026 20:21 Ответить
Эпоха фриков шагает по планете. Посмотрите на США. Но не нам их поучать.
01.02.2026 20:28 Ответить
Очевидно ж, що вийшли не ті, хто голосував за Бабіша.
01.02.2026 20:26 Ответить
там срака
до влади рвуться *регіонали*
01.02.2026 20:21 Ответить
01.02.2026 20:21 Ответить
01.02.2026 20:28 Ответить
Україна підтримує пана Генерала Павела !

він - один з небагатьох порядних політиків світу

.
01.02.2026 21:38 Ответить
Невже настільки складно це надрукувати українською ,чому ви так сильно зневажаєте мову?
01.02.2026 23:33 Ответить
ну молодці. Але парадокс: вони такі розумні щоб підтримати Павела, але що сталося, що обрали Бабіша?
01.02.2026 20:22 Ответить
01.02.2026 20:26 Ответить
Интересно, а в условиях кризиса президент Чехии имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы? Кто в курсе их законов?
01.02.2026 20:27 Ответить
Президент Чехії має право достроково розпустити Палату депутатів (нижню палату парламенту) переважно у кризових ситуаціях, пов'язаних із нездатністю уряду сформувати більшість або виконувати обов'язки
Основні підстави включають: Невисловлення довіри новому уряду: Якщо Палата депутатів не проголосує за довіру уряду, призначеному президентом на основі пропозиції нового прем'єр-міністра.Тривала бездіяльність парламенту: Якщо Палата депутатів протягом трьох місяців не приймає рішення щодо урядових законопроєктів, з якими пов'язано питання про довіру.Відсутність кворуму/блокування: Якщо Палата депутатів не може зібратися на засідання протягом певного часу або її діяльність паралізована.Добровільна самоліквідація: Якщо Палата депутатів приймає постанову про саморозпуск, що також тягне за собою нові вибори.
Ці повноваження є частиною системи стримувань і противаг у парламентській республіці Чехії.
01.02.2026 20:37 Ответить
Понятно. Спасибо. Т.е. пока оснований нет. Кто-то из партий должен покинуть коалицию.
01.02.2026 20:42 Ответить
авжеж, пан Генерал Павел НЕ антиконституційний ЗЄлєнський, який розпустив Раду тільки тому, що йому так захотілось

.
01.02.2026 21:36 Ответить
Молодці!
01.02.2026 20:27 Ответить
а скільки вийде захищяти гундосного Зелю?
01.02.2026 20:54 Ответить
Все наличные спецназы, бюджетники и т.д. Как обычно...
01.02.2026 20:58 Ответить
Не факт.
02.02.2026 18:54 Ответить
голосують за дебілів, а потім виходять на мітинги їх зносити. Десь я це вже бачив...
01.02.2026 20:59 Ответить
а мороз як там? Ага, мінус три.... Ну, це ще відносно нормальна погода, можна мітингувати...
01.02.2026 21:41 Ответить
У Франції вперше за 50 років відмовляються від вивчення російської мови як іноземної.

Не буде відкрито жодної вакансії викладача російської мови в середній школі, - пише Euronews.

Уряд вирішив не включати цей предмет до жодного конкурсу, чи то CAPES (національний іспит для набору вчителів у середню ланку), чи то престижніший agrégation, чи то в державних, чи то в приватних школах.

Раніше російську мову викладали у Франції від коледжу (діти з 11 років) до вишу.

Міністерство освіти підтвердило, що "не буде продовжувати відкривати конкурсні іспити для найму вчителів" російської мови. Воно обґрунтовує це рішення "недавнім зниженням привабливості цього предмета", стверджуючи, що останніми роками "набір перевищував попит".
01.02.2026 21:52 Ответить
 
 