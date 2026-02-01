Десятки тысяч чехов вышли на акцию поддержки президента Петра Павла
В центре Праги состоялся массовый митинг в поддержку президента Чехии Петра Павела в условиях политического кризиса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об акции сообщили чешские СМИ.
По данным организаторов, в митинге приняли участие десятки тысяч человек, выступающих против политического давления коалиционной партии на президента.
Организаторы и цели митинга
Инициатором акции стала общественная организация Milion chvilek, которая также собирает подписи для следующих протестов. Организаторы планируют провести еще одну крупную акцию 15 февраля и призывают к поддержке Украины.
Участники митинга держали плакаты с призывами защитить демократию, а также критиковали действия политической оппозиции, которые, по их мнению, дестабилизируют страну. К протесту присоединились известные политики из разных партий, поддерживающие президента Чехии.
Масштаб и последствия протеста
Организаторы заявляют, что акция призвана защитить демократические ценности Чехии и предотвратить политическое давление на государственные институты.
По сообщениям, протест в Праге стал одним из крупнейших общественных событий последних недель. Параллельно в стране продолжается политический конфликт между президентом и частью правительственной коалиции, который влияет и на вопрос поддержки Украины, в частности поставки самолетов и военной помощи.
Что предшествовало?
- Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.
- Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до влади рвуться *регіонали*
він - один з небагатьох порядних політиків світу
.
Основні підстави включають: Невисловлення довіри новому уряду: Якщо Палата депутатів не проголосує за довіру уряду, призначеному президентом на основі пропозиції нового прем'єр-міністра.Тривала бездіяльність парламенту: Якщо Палата депутатів протягом трьох місяців не приймає рішення щодо урядових законопроєктів, з якими пов'язано питання про довіру.Відсутність кворуму/блокування: Якщо Палата депутатів не може зібратися на засідання протягом певного часу або її діяльність паралізована.Добровільна самоліквідація: Якщо Палата депутатів приймає постанову про саморозпуск, що також тягне за собою нові вибори.
Ці повноваження є частиною системи стримувань і противаг у парламентській республіці Чехії.
.
Не буде відкрито жодної вакансії викладача російської мови в середній школі, - пише Euronews.
Уряд вирішив не включати цей предмет до жодного конкурсу, чи то CAPES (національний іспит для набору вчителів у середню ланку), чи то престижніший agrégation, чи то в державних, чи то в приватних школах.
Раніше російську мову викладали у Франції від коледжу (діти з 11 років) до вишу.
Міністерство освіти підтвердило, що "не буде продовжувати відкривати конкурсні іспити для найму вчителів" російської мови. Воно обґрунтовує це рішення "недавнім зниженням привабливості цього предмета", стверджуючи, що останніми роками "набір перевищував попит".