Отказ Чехии передавать Украине самолеты L-159 был местью президенту Павелу, - МИД страны

Петр Павел

Глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что позиция правительства по передаче Украине боевых самолетов L-159 связана с неуступчивостью президента Петра Павела в отношении назначения Филиппа Турека министром охраны окружающей среды и оглаской в СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях Мацинки советнику президента Петру Коларжу, текст приводит iDnes.

Что известно?

Мацинка в письме заявил о необходимости назначить Турека министром охраны окружающей среды.

"Если нет, я сожгу мосты таким образом, что это войдет в учебники по политологии как крайний случай сосуществования (ветвей власти). В этом вопросе я имею поддержку премьер-министра, не говоря уже о позиции СПД", - написал Мацинка.

"Если он ничего не сделает или, по крайней мере, не согласится на некоторые переговоры по поводу Турека в Министерстве охраны окружающей среды, последствия будут для него (и не только для него) очень неожиданными", – добавил он.

Самолеты для Украины

Глава чешского МИД в своем сообщении также упомянул о заявлениях президента Павела о передаче Украине самолетов L-159.

После появления в СМИ информации о возможной продаже этих самолетов и соответствующих заявлениях Павел Мацинка выступил с открытой критикой президента, а в правительстве вскоре заявили о невозможности продажи самолетов.

"Что касается L-159 для украинцев – единственная причина, почему они их не получат, это то, что Петр Павел необдуманно рассказал об этом СМИ. Я мог бы убедить Томио (так же, как я говорил с ним об инициативе по боеприпасам). Но сейчас это невозможно. Даже эту правду могут узнать многие (в среду)", – говорится в сообщении Мацинки президентскому советнику.

Мацинка считает, что именно он смог убедить антиукраинского спикера парламента Томио Окамуру, возглавляющего коалицию "Свобода и прямая демократия", в необходимости продолжения снарядной инициативы для Украины и мог бы сделать это и в вопросе самолетов. Но, по его словам, из-за огласки в СМИ теперь это якобы невозможно.

Реакция Павла

Президент Чехии считает содержание сообщений чрезвычайно серьезным.

"Я считаю слова министра иностранных дел в текстовых сообщениях попыткой шантажа. Я считаю это недопустимым и абсолютно неприемлемым в наших демократических условиях", - отметил Павел.

Павел убежден, что глава МИД не имеет поддержки главы правительства, а его партия "Автомобилисты" не заботится об интересах Чехии, а лишь стремится сделать спорную фигуру министром.

"Со своей стороны могу сказать, что запугивание на меня не действует, и я и в дальнейшем буду руководствоваться прежде всего конституцией и интересами Чешской Республики. Я подаю заявление в органы безопасности и намерен передать присланные сообщения юристам для оценки, не идет ли речь о составе преступления шантажа", - резюмировал лидер Чехии.

Топ комментарии
+8
На зло Павлу відморожу собі вуха...
27.01.2026 16:50 Ответить
+5
Отто фон Бісмарку, "залізному канцлеру", який об'єднав Німеччину, приписують вислів: "Якби народи знали, які нікчеми ними управляють - вони-б, жахнулись...".
27.01.2026 18:40 Ответить
+4
"Мацінка вважає, що саме він зміг переконати антиукраїнського спікера парламенту Томіо Окамуру, який очолює коаліційну "Свободу і пряму демократію" у необхідності продовження снарядної ініціативи для України"

А яким чином це взагалі стосується спікера Парламенту? Хіба це його сфера відповідальності?
27.01.2026 17:03 Ответить
А не Вождю?
І тут "павуки в банці" 🤬
Може і так але навіщо про це писдіти в голос? Рахувати на крок вперед, це не про зе-шоблу.
А хто сказав , що вони потрібні міравому фєномєну? Він попіарився на цьому, та й і все. Тепер піариться на іншій хні, і так вже 6 років цього пздабольства.
"Мацінка вважає, що саме він зміг переконати антиукраїнського спікера парламенту Томіо Окамуру, який очолює коаліційну "Свободу і пряму демократію" у необхідності продовження снарядної ініціативи для України"

А яким чином це взагалі стосується спікера Парламенту? Хіба це його сфера відповідальності?

А яким чином це взагалі стосується спікера Парламенту? Хіба це його сфера відповідальності?
Ні хрена він не "переконав антиукраїнського спікера парламенту Томіо Окамуру, який очолює коаліційну "Свободу і пряму демократію" у необхідності продовження снарядної ініціативи для України". З-за уряду Фіали чеська частина цієї ініціативи фінансувалась урядом Чехії; з-за нової влади таке фінансування припинилось.
27.01.2026 18:51 Ответить
В чехів слово "канімура" то лагідне звертання до дівчини.Тому припускаю,що Томіо Окамуру теж обрали спікером заради сміху.То був такий у світі час приколів,коли обирали не думаючи наперед...
27.01.2026 17:55 Ответить
Яке ж воно кончене! Справді, кругом одні нікчеми. Суцільна деградація і виборців, і влади...
Я перепрошую!
Я хочу зійти з цієї планети ідіотів....
