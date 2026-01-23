Использование самолетов L-159 в Украине дало бы Чехии бесценный опыт ПВО, - Павел

Петр Павел об оккупированных территориях Украины

Использование чешских самолетов L-159 в Украине могло бы дать Вооруженным силам Чехии важный практический опыт, поскольку эти машины ранее не применялись в задачах, связанных с противовоздушной обороной.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Павела, для Чехии, которая декларирует приоритет защиты воздушного пространства и противодействия беспилотникам, это была бы уникальная возможность проверить потенциал самолетов в реальных боевых условиях. Он предположил, что развертывание в Украине даже четырех таких самолетов позволило бы выяснить, подходят ли они для выполнения задач ПВО.

"Для нас это был бы бесценный опыт, которого у нас пока нет", - отметил президент Чехии.

Павел напомнил, что L-159 являются легкими штурмовиками, предназначенными прежде всего для боевой поддержки наземных войск. Именно такие функции они выполняли во время применения в Ираке, а не для защиты воздушного пространства.

В то же время, по его мнению, эти самолеты могли бы выполнять новую роль - защиту от более быстрых и больших беспилотных аппаратов, которые массово используются Россией против Украины и создают серьезные угрозы, в частности для гражданской инфраструктуры.

"По всем техническим параметрам они достойны этой роли, но она никогда не была опробована", - подчеркнул Павел.

Президент также отметил, что воздушное пространство Чехии защищается в рамках системы коллективной обороны НАТО, и страны Альянса в целом имеют эффективную совместную защиту. Он добавил, что тема передачи самолетов Украине вызывает много эмоций и сопровождается противоречивой информацией, из-за чего общество не всегда хорошо осведомлено о реальных обстоятельствах.

Топ комментарии
Вгомонися Павел. Не треба зайвий раз нагадувати, що ти балабол звичайний.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:10 Ответить
Нам би такого "балабола".
показать весь комментарий
23.01.2026 17:13 Ответить
Нажаль у нас дуже мудрий нарІд який і обрав під час війни президентом не фахову людину а криворіжського піськограя-крадія смердящего Парашею. І ще обере збаражського стендапера-шахра від якого смердить ригоАналом.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:12 Ответить
Та ні, у нас (вас) лудше, актор, а не якийсь там генерал
показать весь комментарий
23.01.2026 18:29 Ответить
І для чого твій висер? Чи ти як ЗЕсрань, зі всіма треба пересратись?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:23 Ответить
Якщо чеських L-159 не буде в Україні то ти будеш дірявим підаром. Домовилися?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:26 Ответить
Довбню, Павел висловив свою думку. Цілком правильну, до речі, а ти, засранцю, взяло і висралось.
Ти б штани перед тим знімав, чи що...
Тим більше, які претензії до Павела, дебіле? Ну, хіба, ти кацап або просто дебіл.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:41 Ответить
Воно з блювотіни людства з тавром "росиянин".Чуваш або удмури, або мордва, або ще якесь подібне лайно.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:48 Ответить
Шо, удмурт, ачко палає?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:45 Ответить
Был бы в Украине сейчас президент военный
Да еще и с высокими моральными качествами
Все пошло бы по другому сценарию
Но моральные генералы в Украине не модны
В тренде - ухилянты
Вот и отгребаем.....
показать весь комментарий
23.01.2026 17:12 Ответить
Бабішу "насрать" на той "досвід"... Йому за це не платять... Це тільки "дурні британці" передають українцям експериментальні зразки своїх озброєнь, щоб знать, у якому напрямку є переспектива застосування...
показать весь комментарий
23.01.2026 17:14 Ответить
Нажаль, пане Президенте, як з'ясувалось, Чехію штурмують ворожі безпілотники і ці літаки вам потрібніші.

" Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що обговорення можливого продажу Україні бойових літаків L-159 є безпідставним, оскільки ці машини необхідні самій чеській армії. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3596447
показать весь комментарий
23.01.2026 17:23 Ответить
Цетой Павел, що під час останнього візиту до України, пропонував Зеленському поступитися територіями?
показать весь комментарий
23.01.2026 21:02 Ответить
""Для нас це був би безцінний досвід, якого ми наразі не маємо", - зазначив президент Чехії. Джерело: https://censor.net/ua/n3596966"
пан Павел має рацію, але "чмоням" на єреф ми не будем казати якої "xвірми"
показать весь комментарий
23.01.2026 21:02 Ответить
Да результат использования этого литака в качестве ППО и так понятен. Перехватить им крылатую ракету почти невозможно, на низкой высоте у него скорость меньше чем у перехватываемой цели. БПЛА самолётного типа он может уверенно перехватывать, но стреляя бортовым оружием есть высокая вероятность поражения самого литака с гибелью пилота, а поражать их ракетами повитря-повитря не выдержит экономика, бо те ракеты в разы дороже целей из стеклоткани и пенопласта, либо из говна и палок вроде Молний.
Их ниша в современной войне -начальная подготовка пилотов, что тоже важно. Можно как лёгкий штурмовик, но это оружие отчаяния, жизнь его в современном небе будет не долгой
показать весь комментарий
23.01.2026 21:18 Ответить
швидкість L-159 така ж сама, як і у будь-якої КР.
Актуальна вартість високоточної APKWS 40 тисяч $, що значно дешевше шахеда.
Вірогідність ураження уламками дрона значно нижче, ніж при застосуванні винищувачів Міг-29 або F-16 через значно меншу мінімально допустиму швидкість L-159.
показать весь комментарий
23.01.2026 22:12 Ответить
Не самая быстрая россиянская КР Калибр имеет скорость около 800км/ч на высоте 20 метров, а литак Л-139 скорость около 700км/ч на высоте 7км, у земли меньше, сопротивление воздуха больше. Про стоимость APKWS 40 в 40тыс$ нашёл только в украинских публикациях, зато в большинстве мировых, ближайшая по классу ракета Сайдвиндер стоит около 300тыс$, почему так дорого внятных объяснений нет. Предпологаю что и APKWS 40 за 40тыс$ никто не продаст иначе бы рухнул рынок Сайдвиндеров
показать весь комментарий
24.01.2026 01:56 Ответить
швидксть L-159 до 920 км на годину. Швидче кацапських КР нема, ганятись за КР буде ракетне озброєння, а не літак. Але ці борти планувались для боротьби з шахедами, з КР якось наземна ППО та винищувачі будуть працювати, такі цілі біьше для них притаманні.
Собівартість виробництва\переробки "гідри" у APKWS 15 тис. доларів. При великій клькості у контракті ціна для членів альянсу біля 30 тисяч $. Для нас останню версію APKWS ІІ пісдільники продавали близько по 40 тисяч. На L-ки "сайдвіндери" ніхто закупляти не буде, бо вони мають на озброєнні значно дешевші 70-мм ракети FZ275 LGR з лазерним наведенням, які є європейським аналогом APKWS. Разом з кулеметом 12, 7 цього більш ніж достатньо для боротьби з малошвидкісними цілями.
показать весь комментарий
24.01.2026 03:00 Ответить
 
 