Использование самолетов L-159 в Украине дало бы Чехии бесценный опыт ПВО, - Павел

Использование чешских самолетов L-159 в Украине могло бы дать Вооруженным силам Чехии важный практический опыт, поскольку эти машины ранее не применялись в задачах, связанных с противовоздушной обороной.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Павела, для Чехии, которая декларирует приоритет защиты воздушного пространства и противодействия беспилотникам, это была бы уникальная возможность проверить потенциал самолетов в реальных боевых условиях. Он предположил, что развертывание в Украине даже четырех таких самолетов позволило бы выяснить, подходят ли они для выполнения задач ПВО.

"Для нас это был бы бесценный опыт, которого у нас пока нет", - отметил президент Чехии.

Павел напомнил, что L-159 являются легкими штурмовиками, предназначенными прежде всего для боевой поддержки наземных войск. Именно такие функции они выполняли во время применения в Ираке, а не для защиты воздушного пространства.

В то же время, по его мнению, эти самолеты могли бы выполнять новую роль - защиту от более быстрых и больших беспилотных аппаратов, которые массово используются Россией против Украины и создают серьезные угрозы, в частности для гражданской инфраструктуры.

"По всем техническим параметрам они достойны этой роли, но она никогда не была опробована", - подчеркнул Павел.

Президент также отметил, что воздушное пространство Чехии защищается в рамках системы коллективной обороны НАТО, и страны Альянса в целом имеют эффективную совместную защиту. Он добавил, что тема передачи самолетов Украине вызывает много эмоций и сопровождается противоречивой информацией, из-за чего общество не всегда хорошо осведомлено о реальных обстоятельствах.

Что предшествовало?

Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.

Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.

