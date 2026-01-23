Использование самолетов L-159 в Украине дало бы Чехии бесценный опыт ПВО, - Павел
Использование чешских самолетов L-159 в Украине могло бы дать Вооруженным силам Чехии важный практический опыт, поскольку эти машины ранее не применялись в задачах, связанных с противовоздушной обороной.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Павела, для Чехии, которая декларирует приоритет защиты воздушного пространства и противодействия беспилотникам, это была бы уникальная возможность проверить потенциал самолетов в реальных боевых условиях. Он предположил, что развертывание в Украине даже четырех таких самолетов позволило бы выяснить, подходят ли они для выполнения задач ПВО.
"Для нас это был бы бесценный опыт, которого у нас пока нет", - отметил президент Чехии.
Павел напомнил, что L-159 являются легкими штурмовиками, предназначенными прежде всего для боевой поддержки наземных войск. Именно такие функции они выполняли во время применения в Ираке, а не для защиты воздушного пространства.
В то же время, по его мнению, эти самолеты могли бы выполнять новую роль - защиту от более быстрых и больших беспилотных аппаратов, которые массово используются Россией против Украины и создают серьезные угрозы, в частности для гражданской инфраструктуры.
"По всем техническим параметрам они достойны этой роли, но она никогда не была опробована", - подчеркнул Павел.
Президент также отметил, что воздушное пространство Чехии защищается в рамках системы коллективной обороны НАТО, и страны Альянса в целом имеют эффективную совместную защиту. Он добавил, что тема передачи самолетов Украине вызывает много эмоций и сопровождается противоречивой информацией, из-за чего общество не всегда хорошо осведомлено о реальных обстоятельствах.
Что предшествовало?
- Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.
- Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.
" Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що обговорення можливого продажу Україні бойових літаків L-159 є безпідставним, оскільки ці машини необхідні самій чеській армії. "
Их ниша в современной войне -начальная подготовка пилотов, что тоже важно. Можно как лёгкий штурмовик, но это оружие отчаяния, жизнь его в современном небе будет не долгой
Актуальна вартість високоточної APKWS 40 тисяч $, що значно дешевше шахеда.
Вірогідність ураження уламками дрона значно нижче, ніж при застосуванні винищувачів Міг-29 або F-16 через значно меншу мінімально допустиму швидкість L-159.
Собівартість виробництва\переробки "гідри" у APKWS 15 тис. доларів. При великій клькості у контракті ціна для членів альянсу біля 30 тисяч $. Для нас останню версію APKWS ІІ пісдільники продавали близько по 40 тисяч. На L-ки "сайдвіндери" ніхто закупляти не буде, бо вони мають на озброєнні значно дешевші 70-мм ракети FZ275 LGR з лазерним наведенням, які є європейським аналогом APKWS. Разом з кулеметом 12, 7 цього більш ніж достатньо для боротьби з малошвидкісними цілями.