Використання літаків L-159 в Україні дало б Чехії безцінний досвід ППО, - Павел

Використання чеських літаків L-159 в Україні могло б дати Збройним силам Чехії важливий практичний досвід, оскільки ці машини раніше не застосовувалися у завданнях, пов’язаних із протиповітряною обороною.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Павела, для Чехії, яка декларує пріоритет захисту повітряного простору та протидії безпілотникам, це була б унікальна можливість перевірити потенціал літаків у реальних бойових умовах. Він припустив, що розгортання в Україні навіть чотирьох таких літаків дозволило б з’ясувати, чи підходять вони для виконання завдань ППО.

"Для нас це був би безцінний досвід, якого ми наразі не маємо", - зазначив президент Чехії.

Павел нагадав, що L-159 є легкими штурмовиками, призначеними насамперед для бойової підтримки наземних військ. Саме такі функції вони виконували під час застосування в Іраку, а не для захисту повітряного простору.

Водночас, на його думку, ці літаки могли б виконувати нову роль - захист від швидших і більших безпілотних апаратів, які масово використовуються Росією проти України та створюють серйозні загрози, зокрема для цивільної інфраструктури.

"За всіма технічними параметрами вони гідні цієї ролі, але вона ніколи не була випробувана", - підкреслив Павел.

Президент також зазначив, що повітряний простір Чехії захищається в межах системи колективної оборони НАТО, і країни Альянсу загалом мають ефективний спільний захист. Він додав, що тема передачі літаків Україні викликає багато емоцій і супроводжується суперечливою інформацією, через що суспільство не завжди добре обізнане з реальними обставинами.

Що передувало?

Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.

Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.

