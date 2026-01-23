Використання літаків L-159 в Україні дало б Чехії безцінний досвід ППО, - Павел
Використання чеських літаків L-159 в Україні могло б дати Збройним силам Чехії важливий практичний досвід, оскільки ці машини раніше не застосовувалися у завданнях, пов’язаних із протиповітряною обороною.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Павела, для Чехії, яка декларує пріоритет захисту повітряного простору та протидії безпілотникам, це була б унікальна можливість перевірити потенціал літаків у реальних бойових умовах. Він припустив, що розгортання в Україні навіть чотирьох таких літаків дозволило б з’ясувати, чи підходять вони для виконання завдань ППО.
"Для нас це був би безцінний досвід, якого ми наразі не маємо", - зазначив президент Чехії.
Павел нагадав, що L-159 є легкими штурмовиками, призначеними насамперед для бойової підтримки наземних військ. Саме такі функції вони виконували під час застосування в Іраку, а не для захисту повітряного простору.
Водночас, на його думку, ці літаки могли б виконувати нову роль - захист від швидших і більших безпілотних апаратів, які масово використовуються Росією проти України та створюють серйозні загрози, зокрема для цивільної інфраструктури.
"За всіма технічними параметрами вони гідні цієї ролі, але вона ніколи не була випробувана", - підкреслив Павел.
Президент також зазначив, що повітряний простір Чехії захищається в межах системи колективної оборони НАТО, і країни Альянсу загалом мають ефективний спільний захист. Він додав, що тема передачі літаків Україні викликає багато емоцій і супроводжується суперечливою інформацією, через що суспільство не завжди добре обізнане з реальними обставинами.
Що передувало?
- Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.
- Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.
Ти б штани перед тим знімав, чи що...
Тим більше, які претензії до Павела, дебіле? Ну, хіба, ти кацап або просто дебіл.
Да еще и с высокими моральными качествами
Все пошло бы по другому сценарию
Но моральные генералы в Украине не модны
В тренде - ухилянты
Вот и отгребаем.....
" Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що обговорення можливого продажу Україні бойових літаків L-159 є безпідставним, оскільки ці машини необхідні самій чеській армії. "
пан Павел має рацію, але "чмоням" на єреф ми не будем казати якої "xвірми"
Их ниша в современной войне -начальная подготовка пилотов, что тоже важно. Можно как лёгкий штурмовик, но это оружие отчаяния, жизнь его в современном небе будет не долгой
Актуальна вартість високоточної APKWS 40 тисяч $, що значно дешевше шахеда.
Вірогідність ураження уламками дрона значно нижче, ніж при застосуванні винищувачів Міг-29 або F-16 через значно меншу мінімально допустиму швидкість L-159.
Собівартість виробництва\переробки "гідри" у APKWS 15 тис. доларів. При великій клькості у контракті ціна для членів альянсу біля 30 тисяч $. Для нас останню версію APKWS ІІ пісдільники продавали близько по 40 тисяч. На L-ки "сайдвіндери" ніхто закупляти не буде, бо вони мають на озброєнні значно дешевші 70-мм ракети FZ275 LGR з лазерним наведенням, які є європейським аналогом APKWS. Разом з кулеметом 12, 7 цього більш ніж достатньо для боротьби з малошвидкісними цілями.