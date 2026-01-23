Використання літаків L-159 в Україні дало б Чехії безцінний досвід ППО, - Павел

Петр Павел про окуповані території України

Використання чеських літаків L-159 в Україні могло б дати Збройним силам Чехії важливий практичний досвід, оскільки ці машини раніше не застосовувалися у завданнях, пов’язаних із протиповітряною обороною.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Павела, для Чехії, яка декларує пріоритет захисту повітряного простору та протидії безпілотникам, це була б унікальна можливість перевірити потенціал літаків у реальних бойових умовах. Він припустив, що розгортання в Україні навіть чотирьох таких літаків дозволило б з’ясувати, чи підходять вони для виконання завдань ППО.

"Для нас це був би безцінний досвід, якого ми наразі не маємо", - зазначив президент Чехії.

Павел нагадав, що L-159 є легкими штурмовиками, призначеними насамперед для бойової підтримки наземних військ. Саме такі функції вони виконували під час застосування в Іраку, а не для захисту повітряного простору.

Водночас, на його думку, ці літаки могли б виконувати нову роль - захист від швидших і більших безпілотних апаратів, які масово використовуються Росією проти України та створюють серйозні загрози, зокрема для цивільної інфраструктури.

"За всіма технічними параметрами вони гідні цієї ролі, але вона ніколи не була випробувана", - підкреслив Павел.

Президент також зазначив, що повітряний простір Чехії захищається в межах системи колективної оборони НАТО, і країни Альянсу загалом мають ефективний спільний захист. Він додав, що тема передачі літаків Україні викликає багато емоцій і супроводжується суперечливою інформацією, через що суспільство не завжди добре обізнане з реальними обставинами.

Нам би такого "балабола".
23.01.2026 17:13 Відповісти
Довбню, Павел висловив свою думку. Цілком правильну, до речі, а ти, засранцю, взяло і висралось.
Ти б штани перед тим знімав, чи що...
Тим більше, які претензії до Павела, дебіле? Ну, хіба, ти кацап або просто дебіл.
23.01.2026 17:41 Відповісти
Был бы в Украине сейчас президент военный
Да еще и с высокими моральными качествами
Все пошло бы по другому сценарию
Но моральные генералы в Украине не модны
В тренде - ухилянты
Вот и отгребаем.....
23.01.2026 17:12 Відповісти
Вгомонися Павел. Не треба зайвий раз нагадувати, що ти балабол звичайний.
23.01.2026 17:10 Відповісти
Нам би такого "балабола".
23.01.2026 17:13 Відповісти
Нажаль у нас дуже мудрий нарІд який і обрав під час війни президентом не фахову людину а криворіжського піськограя-крадія смердящего Парашею. І ще обере збаражського стендапера-шахра від якого смердить ригоАналом.
23.01.2026 18:12 Відповісти
Та ні, у нас (вас) лудше, актор, а не якийсь там генерал
23.01.2026 18:29 Відповісти
І для чого твій висер? Чи ти як ЗЕсрань, зі всіма треба пересратись?
23.01.2026 17:23 Відповісти
Якщо чеських L-159 не буде в Україні то ти будеш дірявим підаром. Домовилися?
23.01.2026 17:26 Відповісти
Довбню, Павел висловив свою думку. Цілком правильну, до речі, а ти, засранцю, взяло і висралось.
Ти б штани перед тим знімав, чи що...
Тим більше, які претензії до Павела, дебіле? Ну, хіба, ти кацап або просто дебіл.
23.01.2026 17:41 Відповісти
Воно з блювотіни людства з тавром "росиянин".Чуваш або удмури, або мордва, або ще якесь подібне лайно.
23.01.2026 17:48 Відповісти
Шо, удмурт, ачко палає?
23.01.2026 17:45 Відповісти
Был бы в Украине сейчас президент военный
Да еще и с высокими моральными качествами
Все пошло бы по другому сценарию
Но моральные генералы в Украине не модны
В тренде - ухилянты
Вот и отгребаем.....
23.01.2026 17:12 Відповісти
Бабішу "насрать" на той "досвід"... Йому за це не платять... Це тільки "дурні британці" передають українцям експериментальні зразки своїх озброєнь, щоб знать, у якому напрямку є переспектива застосування...
23.01.2026 17:14 Відповісти
Нажаль, пане Президенте, як з'ясувалось, Чехію штурмують ворожі безпілотники і ці літаки вам потрібніші.

" Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що обговорення можливого продажу Україні бойових літаків L-159 є безпідставним, оскільки ці машини необхідні самій чеській армії. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3596447
23.01.2026 17:23 Відповісти
Цетой Павел, що під час останнього візиту до України, пропонував Зеленському поступитися територіями?
23.01.2026 21:02 Відповісти
"Для нас це був би безцінний досвід, якого ми наразі не маємо", - зазначив президент Чехії.
пан Павел має рацію, але "чмоням" на єреф ми не будем казати якої "xвірми"
23.01.2026 21:02 Відповісти
Да результат использования этого литака в качестве ППО и так понятен. Перехватить им крылатую ракету почти невозможно, на низкой высоте у него скорость меньше чем у перехватываемой цели. БПЛА самолётного типа он может уверенно перехватывать, но стреляя бортовым оружием есть высокая вероятность поражения самого литака с гибелью пилота, а поражать их ракетами повитря-повитря не выдержит экономика, бо те ракеты в разы дороже целей из стеклоткани и пенопласта, либо из говна и палок вроде Молний.
Их ниша в современной войне -начальная подготовка пилотов, что тоже важно. Можно как лёгкий штурмовик, но это оружие отчаяния, жизнь его в современном небе будет не долгой
23.01.2026 21:18 Відповісти
швидкість L-159 така ж сама, як і у будь-якої КР.
Актуальна вартість високоточної APKWS 40 тисяч $, що значно дешевше шахеда.
Вірогідність ураження уламками дрона значно нижче, ніж при застосуванні винищувачів Міг-29 або F-16 через значно меншу мінімально допустиму швидкість L-159.
23.01.2026 22:12 Відповісти
Не самая быстрая россиянская КР Калибр имеет скорость около 800км/ч на высоте 20 метров, а литак Л-139 скорость около 700км/ч на высоте 7км, у земли меньше, сопротивление воздуха больше. Про стоимость APKWS 40 в 40тыс$ нашёл только в украинских публикациях, зато в большинстве мировых, ближайшая по классу ракета Сайдвиндер стоит около 300тыс$, почему так дорого внятных объяснений нет. Предпологаю что и APKWS 40 за 40тыс$ никто не продаст иначе бы рухнул рынок Сайдвиндеров
24.01.2026 01:56 Відповісти
швидксть L-159 до 920 км на годину. Швидче кацапських КР нема, ганятись за КР буде ракетне озброєння, а не літак. Але ці борти планувались для боротьби з шахедами, з КР якось наземна ППО та винищувачі будуть працювати, такі цілі біьше для них притаманні.
Собівартість виробництва\переробки "гідри" у APKWS 15 тис. доларів. При великій клькості у контракті ціна для членів альянсу біля 30 тисяч $. Для нас останню версію APKWS ІІ пісдільники продавали близько по 40 тисяч. На L-ки "сайдвіндери" ніхто закупляти не буде, бо вони мають на озброєнні значно дешевші 70-мм ракети FZ275 LGR з лазерним наведенням, які є європейським аналогом APKWS. Разом з кулеметом 12, 7 цього більш ніж достатньо для боротьби з малошвидкісними цілями.
24.01.2026 03:00 Відповісти
 
 