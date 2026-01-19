Чеський уряд відмовив Україні в купівлі легких бойових літаків, - спікер парламенту Окамура
Лідер ультраправої партії в правлячій коаліції прем’єр-міністра Андрея Бабіша Томіо Окамура повідомив, що чеський уряд вирішив не продавати Україні легкі бойові літаки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За його словами, придбання заміни винищувачам L‑159 для українських військово-повітряних сил коштуватиме Празі більше, ніж вона заробить від продажу літаків вітчизняного виробництва.
Окамура розкритикував пропозицію Києва про купівлю літаків, про яку президент Чехії Петр Павел говорив минулого тижня. Прем’єр Бабіш заявив, що остаточне рішення ще не прийнято, але міністр оборони наголосив, що армії такі літаки потрібні.
За даними Bloomberg, це рішення демонструє конфлікт між президентом Павелом, прихильником підтримки України та НАТО, та урядом Бабіша, який враховує вплив ультраправих партнерів по коаліції. Водночас уряд Чехії продовжує постачати боєприпаси до України, демонструючи прагматизм у відносинах з іншими лідерами ЄС.
Що передувало?
- Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.
- Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.
Суперечка навколо заяв Окамури
- Конфлікт виник після новорічної промови спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якій він різко розкритикував надання військової допомоги Україні, виступив проти її членства в Європейському Союзі та негативно висловився про керівництво української держави.
- Ці заяви викликали гостру реакцію як у чеському політикумі, так і в Україні. 5 січня МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії через неприпустимі, на думку Києва, висловлювання Окамури.
- Посол України в Празі Василь Зварич публічно розкритикував позицію спікера чеського парламенту. Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, коли іноземний дипломат відкрито оцінює заяви одного з ключових конституційних посадовців країни.
- У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеської сторони та став на захист українського посла.
Насправді враховуючи те, що ішакєди почали оснащувати ЗКР, ідею треба згортати.
ПЗРК або ЗКР, але ішакєди можуть збивати наші літаки.
Чехи ж прекрасно пам'ятають 1968-й, але наївно сподіваються на ст.5.
ви ще не повністю зрозуміли,
що у вас війна..
і ніякого міліона українців, які підняли чеську економіку просто не існує...
в Чехії працює приблизно 190 тисяч біженців з України..
Ми гукали, ти не чула.
- Я в ******* під столом
їла ка$ку з Zолотком…
тут хлу ли'жуть д'упу аж прицмокують..
Через 2 роки вони нафіг будуть не треба. Ідіоти. "Чеська збройовка" "Кольт" купила, дякуючи Україні.
в принципі, всі ці корисні ідіоти - діять однаково по всьому світу:
- обовязково 99.9% їх дій дивним чином співпадають з інтересами росії;
- і дивним чином завжди чуємо: "<НАЗВА_КРАЇНИ> is first", "ми і так вже сильно допомогли", "нам потрібніше", "нам так і не подякували"
поки не голосували в парламенті за видання, чи не видання,
цих злодіїв правосуддю,
вони будуть триматись купи..
і до того часу вони можуть с''рати всім,
і собі навзаєм,
на голови,..
але стерплять все..від «партнера»..
головне не нести відповідальність за свої злочини..
..