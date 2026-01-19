Чеський уряд відмовив Україні в купівлі легких бойових літаків, - спікер парламенту Окамура

Лідер ультраправої партії в правлячій коаліції прем’єр-міністра Андрея Бабіша Томіо Окамура повідомив, що чеський уряд вирішив не продавати Україні легкі бойові літаки.

За його словами, придбання заміни винищувачам L‑159 для українських військово-повітряних сил коштуватиме Празі більше, ніж вона заробить від продажу літаків вітчизняного виробництва.

Окамура розкритикував пропозицію Києва про купівлю літаків, про яку президент Чехії Петр Павел говорив минулого тижня. Прем’єр Бабіш заявив, що остаточне рішення ще не прийнято, але міністр оборони наголосив, що армії такі літаки потрібні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Павел відкинув критику МЗС Чехії щодо поставки невеликих літаків Україні

За даними Bloomberg, це рішення демонструє конфлікт між президентом Павелом, прихильником підтримки України та НАТО, та урядом Бабіша, який враховує вплив ультраправих партнерів по коаліції. Водночас уряд Чехії продовжує постачати боєприпаси до України, демонструючи прагматизм у відносинах з іншими лідерами ЄС.

Що передувало?

Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.

Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна найближчими днями отримає партію опалювального обладнання від Італії, - Буданов

Суперечка навколо заяв Окамури

Конфлікт виник після новорічної промови спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якій він різко розкритикував надання військової допомоги Україні, виступив проти її членства в Європейському Союзі та негативно висловився про керівництво української держави.

Ці заяви викликали гостру реакцію як у чеському політикумі, так і в Україні. 5 січня МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії через неприпустимі, на думку Києва, висловлювання Окамури.

Посол України в Празі Василь Зварич публічно розкритикував позицію спікера чеського парламенту. Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, коли іноземний дипломат відкрито оцінює заяви одного з ключових конституційних посадовців країни.

У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеської сторони та став на захист українського посла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїнам 636-го зенітного батальйону, які збивають "шахеди" на Сумщині, передали автівку, генератори та зарядні станції. ВІДЕО+ФОТО