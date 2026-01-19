Чеський уряд відмовив Україні в купівлі легких бойових літаків, - спікер парламенту Окамура

Окамура хоче домогтися припинення програм підтримки України

Лідер ультраправої партії в правлячій коаліції прем’єр-міністра Андрея Бабіша Томіо Окамура повідомив, що чеський уряд вирішив не продавати Україні легкі бойові літаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його словами, придбання заміни винищувачам L‑159 для українських військово-повітряних сил коштуватиме Празі більше, ніж вона заробить від продажу літаків вітчизняного виробництва.

Окамура розкритикував пропозицію Києва про купівлю літаків, про яку президент Чехії Петр Павел говорив минулого тижня. Прем’єр Бабіш заявив, що остаточне рішення ще не прийнято, але міністр оборони наголосив, що армії такі літаки потрібні.

За даними Bloomberg, це рішення демонструє конфлікт між президентом Павелом, прихильником підтримки України та НАТО, та урядом Бабіша, який враховує вплив ультраправих партнерів по коаліції. Водночас уряд Чехії продовжує постачати боєприпаси до України, демонструючи прагматизм у відносинах з іншими лідерами ЄС.

Що передувало?

Суперечка навколо заяв Окамури

  • Конфлікт виник після новорічної промови спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якій він різко розкритикував надання військової допомоги Україні, виступив проти її членства в Європейському Союзі та негативно висловився про керівництво української держави.
  • Ці заяви викликали гостру реакцію як у чеському політикумі, так і в Україні. 5 січня МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії через неприпустимі, на думку Києва, висловлювання Окамури.
  • Посол України в Празі Василь Зварич публічно розкритикував позицію спікера чеського парламенту. Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, коли іноземний дипломат відкрито оцінює заяви одного з ключових конституційних посадовців країни.
  • У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеської сторони та став на захист українського посла.

+22
Чистий чех.по морді зразу видно типовий словянський чоловік!Мудрий чеський нарід вибрав собі не чеха а якогось бурята москаля.В мене складається враження що нато близьке до розвалу в цьому році,якщо трампа не завалять.
19.01.2026 14:30 Відповісти
+18
Ця окамура - кацапський підсос. Всі ультраправі і ультраліві партії в ЄС зав`язані на кацапів були й є.
19.01.2026 14:24 Відповісти
+17
А хтось очікував від ************** чогось іншого? Побачите, що як тільки з Сосії знімуть санкції це вузькооке падло продасть рашистам ті самі літаки і скаже що це дуже вигідно для Чехії. Хто ще вірить в гарантії безпеки і мірні плани чи в інші домовленості і угоди в цьому гнилому світі?
19.01.2026 14:28 Відповісти
Ну так, це ж Чехію ішакєди щоночі атакують.
Насправді враховуючи те, що ішакєди почали оснащувати ЗКР, ідею треба згортати.
19.01.2026 14:22 Відповісти
ху із ЗРК ? Може ти думав про ПЗРК ?
19.01.2026 17:30 Відповісти
Р-60 чіпляють, це вже повноцінна зенітна керована ракета.
19.01.2026 17:33 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 17:59 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 18:00 Відповісти
я не про варіанти , а про ефективність . Якщо про ПЗРК ще гадають щодо ефективності , то про ракету написали що то більше схоже на метод "на іспуг", бо запуск і керування викликають великий сумнів.
19.01.2026 18:15 Відповісти
Тут не сперечатимусь.
ПЗРК або ЗКР, але ішакєди можуть збивати наші літаки.
19.01.2026 18:25 Відповісти
"але ішакєди можуть збивати наші літаки." є така теорія , але на практиці швидше пошкодження від розльоту уламків . Хоча десь місяць тому була трагічна подія з вертольотом , а обставини так і не змогли встановити - просте зіткнення чи атака дрона , самописці нічого не фіксували неординарного і екіпаж не реагував а від вертольота ...... (( . Те що у реальному часі ними керують теж не секрет , кацапи навіть відводять шахед від цілі якщо попередній влучив .
19.01.2026 18:40 Відповісти
А ти в лобову атаку зібрався шахеда збивати? Чи вважаєш на ньому локатор стоїть як на винищувачі і він бачить на 360* ?
19.01.2026 19:36 Відповісти
Легкі бойові літаки - саме те шоб валити Шахеди - "допомога" Окамури Україні
19.01.2026 14:22 Відповісти
19.01.2026 14:24 Відповісти
Так - але в Європі окамур стає більше - не менше і за них голосують
19.01.2026 14:27 Відповісти
Думаєте треба за лівачків голосувати з відкритими кордонами, DEI та всіма іншими лівацькими радощами?
19.01.2026 14:38 Відповісти
Ні - потрібно голосувати за адекватів - цей Окамура мабуть догуя наобіцяв чехам
19.01.2026 14:45 Відповісти
Хороший Окамура- це мовчазний Окамура. Ну, ви розумієте...
19.01.2026 15:05 Відповісти
Окамура - спіцер парламенту. Продаж Україні літаків - не його компетенція.
19.01.2026 14:23 Відповісти
А Бабіш прем'єром. І взагалі, нагадайте, які там у них результати минулих парламентських були?
19.01.2026 14:24 Відповісти
Гебня замовляє музику, а вони, відповідно, танцюють.
Чехи ж прекрасно пам'ятають 1968-й, але наївно сподіваються на ст.5.
19.01.2026 17:19 Відповісти
братушки! мільйон українців вам економіку підняли а ви так! кожний за себе!
19.01.2026 14:26 Відповісти
братушки, підніміть краще ту економіку у себе..
19.01.2026 15:21 Відповісти
У нас війна йде з ворогом який переважає нас в матеріальному плані вдесятеро, в в людському ресурсі вп'ятеро, не чув ні? Як ми можемо зараз підняти економіку? Якщо ми не витримаємо за пару років вони будуть у вас і згадаєте 68 рік. Чи ти ватнік і тоді саме цього і треба?
19.01.2026 15:33 Відповісти
судячи з того, що тут пишуть,
ви ще не повністю зрозуміли,
що у вас війна..

і ніякого міліона українців, які підняли чеську економіку просто не існує...
в Чехії працює приблизно 190 тисяч біженців з України..
06.02.2026 15:22 Відповісти
- Окамура, де ти була?
Ми гукали, ти не чула.
- Я в ******* під столом
їла ка$ку з Zолотком…
19.01.2026 14:28 Відповісти
19.01.2026 14:28 Відповісти
Скільки ж цього продажного лайна пуйло посадило собі на зарплату по всьому світу!
19.01.2026 14:29 Відповісти
19.01.2026 14:30 Відповісти
По морді і по життю він японець корейського походження , не бурят, хоча від цього мудрості у чехів ні на грам не побільшало . Це наслідки довбаної глобалізації, помножені на совковізацію чехів після другої світової, не ті тепер чехи .......
19.01.2026 17:37 Відповісти
Мама чешка, батько японець. В Японії жити не вийшло, приїхали до Чехії.
19.01.2026 18:32 Відповісти
Чехія не монополіст в виробництві легких літаків. По світу багато виробників. Якшо чехам не треба гроші то хай ідуть найух.
19.01.2026 14:36 Відповісти
А зеленський, Павелу, майже... поцілував!
19.01.2026 14:36 Відповісти
майже..
показати весь коментар
19.01.2026 15:25 Відповісти
Шо там наші геополітики з оп?Ау!Як допомогу на надає то піаряться-хваляться усі.А тут чия "заслуга"?В вечірній уринотерапії буде згадка?Ми ніб оборони похвалиться.
19.01.2026 14:43 Відповісти
Про пражскую весну,не чув не бачив, одним словом-недолугий телепень.
19.01.2026 14:49 Відповісти
його батьки в ту пору були ще японцями.
19.01.2026 15:02 Відповісти
Якщо вірити ШІ , то ще корейцями , останнього х.я без кімчі догризали ((
19.01.2026 17:39 Відповісти
Вміють чехи вистрілити собі в ногу. Я не бачив черги за L‑159. А Україна могла б купити їх під сотню. Поки вони актуальні.
Через 2 роки вони нафіг будуть не треба. Ідіоти. "Чеська збройовка" "Кольт" купила, дякуючи Україні.
19.01.2026 14:53 Відповісти
"А Україна могла б купити їх під сотню. " Могла б, якби вони були , а так їх всього щось із два десятки .
19.01.2026 17:41 Відповісти
бурято-кореєець окамура - вислуговується перед російськими чекістами по максимуму.

в принципі, всі ці корисні ідіоти - діять однаково по всьому світу:

- обовязково 99.9% їх дій дивним чином співпадають з інтересами росії;

- і дивним чином завжди чуємо: "<НАЗВА_КРАЇНИ> is first", "ми і так вже сильно допомогли", "нам потрібніше", "нам так і не подякували"
19.01.2026 15:00 Відповісти
Парочку таких висерів - і Павел розпустить цей парламент *****.
19.01.2026 15:01 Відповісти
Старушка Європа починає показувати своє справжнє обличчя. Повна відсутність інстинкту самозбереження та об'єднання перед спільною загрозою. Так само було і у 38-39 рр. Замість об'єднатися та чинити опір - наживались на біді один одного. Не дивно, що у Гітлера, що у Сталіна не було проблем із завоюванням цих обісраних нащадків славних гуситів.
19.01.2026 15:12 Відповісти
на бабіша і окамуру заведені крімінальні справи..
поки не голосували в парламенті за видання, чи не видання,
цих злодіїв правосуддю,
вони будуть триматись купи..
і до того часу вони можуть с''рати всім,
і собі навзаєм,
на голови,..
але стерплять все..від «партнера»..
головне не нести відповідальність за свої злочини..
19.01.2026 15:18 Відповісти
Що ж це коїться, що чехи і словаки вибирають собі кримінал у владу (у Фіци теж є кримінальні справи)? Незрілі демократії, типу нашої з Януковичем?
19.01.2026 16:38 Відповісти
А у нас вже перезрівша , чи саме достигла ? Бо щось не визначуся .....
19.01.2026 17:44 Відповісти
Наслідки любові до мокшаньских болот!!! Павелу треба розігнати і раду і уряд, це в його правах президента!!!
19.01.2026 15:23 Відповісти
Понаобирати отаке?...Якось я був кращої думки про чехів. Переплюнули навіть наші 73%. Полукровка-япошка...фашист....Повний пи₴дець.
19.01.2026 15:36 Відповісти
Ну що ж, шкода звичайно, але що поробиш,будемо купляти в іншому місці,та інші літаки,а той "недочех" косоокий, нехай робе собі "сіпукі".
19.01.2026 16:01 Відповісти
Л-159 це навчально-тренувальний реактивний літак чеського виробництва (глибока модернізація попередньої машини того ж призначення Л-39, яку досі використовують в українських авіаційних вишах в якості літака початкового рівня). Не розумію чим вже він так критично потрібний чеській армії, адже його можна використовувати хіба що в якості легкого штурмовика з некерованою зброєю хіба що проти якихось партизанів без засобів ППО. Щодо застосування проти 'шахедів', він, по-перше, немає засобів їх виявлення, по-друге, атакувати їх лише в режимі візуального прицілювання, але для цього він надто швидкий - і це по-третє. Для заявлених цілей підходить щось поршньове, а не реактивне. Президент пообіцяв, а уряд відмовив - і перше, і друге не має практичної цінності.
19.01.2026 16:27 Відповісти
Саме так.Це не дуже вдалий варіант. Він має бути маневрений -у L крило невдале для цього.Та ще двигун на таких швидкостях біля землі краще "пістон" з його міттевим відгуком на зміну тяги.
19.01.2026 17:25 Відповісти
"Для заявлених цілей підходить щось поршньове, а не реактивне." Хто і коли "заявляв " цілі ? (( Спробуй поршньовим перехопити крилату ракету ((
19.01.2026 17:46 Відповісти
А балистику слабо?І до космосу не діб'є. Не думаю,що ви не розумієте,про що мова.
19.01.2026 20:47 Відповісти
А балістику слабо , от правда на одну балістичну летить тридцять крилатих , не думаю що ви не розумієте що я кажу .
19.01.2026 21:45 Відповісти
Чурка.
19.01.2026 18:51 Відповісти
Жаль! Ще однією антиукраїнською паскудою стало більше в Європі...
19.01.2026 19:13 Відповісти
Воно хворе. В дитинстві потрапило до дитбудинку. Й психіка нестійка. Таких неможна допускати до влади. Це неадекватне створіння.
19.01.2026 19:34 Відповісти
Такие дела делаются в тайне. Но главному миндичу страны нужно работать ртом и вот результаты.
19.01.2026 20:29 Відповісти
А тим часом оця чарівна пані з Польщі - Домініка Кульчик не пожаліла 500 тис злотих на генератори для України . Величезне спасибі їй , від душі ..
..
19.01.2026 21:03 Відповісти
Не хоче чеський бурят продавати, чому не купити бразильські штурмовики.
23.01.2026 17:53 Відповісти
 
 