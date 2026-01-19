Чешское правительство отказало Украине в покупке легких боевых самолетов, - спикер парламента Окамура

Лидер ультраправой партии в правящей коалиции премьер-министра Андрея Бабиша Томио Окамура сообщил, что чешское правительство решило не продавать Украине легкие боевые самолеты.

По его словам, приобретение замены истребителям L-159 для украинских военно-воздушных сил обойдется Праге дороже, чем она заработает от продажи самолетов отечественного производства.

Окамура раскритиковал предложение Киева о покупке самолетов, о котором президент Чехии Петр Павел говорил на прошлой неделе. Премьер Бабиш заявил, что окончательное решение еще не принято, но министр обороны подчеркнул, что армии такие самолеты нужны.

По данным Bloomberg, это решение демонстрирует конфликт между президентом Павлом, сторонником поддержки Украины и НАТО, и правительством Бабиша, который учитывает влияние ультраправых партнеров по коалиции. В то же время правительство Чехии продолжает поставлять боеприпасы в Украину, демонстрируя прагматизм в отношениях с другими лидерами ЕС.

Что предшествовало?

Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовности передать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.

Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.

Спор вокруг заявлений Окамуры

Конфликт возник после новогодней речи спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, в которой он резко раскритиковал предоставление военной помощи Украине, выступил против ее членства в Европейском Союзе и негативно высказался о руководстве украинского государства.

Эти заявления вызвали острую реакцию как в чешском политикуме, так и в Украине. 5 января МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии из-за недопустимых, по мнению Киева, высказываний Окамуры.

Посол Украины в Праге Василий Зварич публично раскритиковал позицию спикера чешского парламента. В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, когда иностранный дипломат открыто оценивает заявления одного из ключевых конституционных должностных лиц страны.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешской стороны и встал на защиту украинского посла.

