Новости Помощь Украины от Чехии
4 025 29

Чешское правительство отказало Украине в покупке легких боевых самолетов, - спикер парламента Окамура

Окамура хочет добиться прекращения программ поддержки Украины

Лидер ультраправой партии в правящей коалиции премьер-министра Андрея Бабиша Томио Окамура сообщил, что чешское правительство решило не продавать Украине легкие боевые самолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, приобретение замены истребителям L-159 для украинских военно-воздушных сил обойдется Праге дороже, чем она заработает от продажи самолетов отечественного производства.

Окамура раскритиковал предложение Киева о покупке самолетов, о котором президент Чехии Петр Павел говорил на прошлой неделе. Премьер Бабиш заявил, что окончательное решение еще не принято, но министр обороны подчеркнул, что армии такие самолеты нужны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Павел отверг критику МИД Чехии по поводу поставки небольших самолетов Украине

По данным Bloomberg, это решение демонстрирует конфликт между президентом Павлом, сторонником поддержки Украины и НАТО, и правительством Бабиша, который учитывает влияние ультраправых партнеров по коалиции. В то же время правительство Чехии продолжает поставлять боеприпасы в Украину, демонстрируя прагматизм в отношениях с другими лидерами ЕС.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в ближайшие дни получит партию отопительного оборудования из Италии, - Буданов

Спор вокруг заявлений Окамуры

  • Конфликт возник после новогодней речи спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, в которой он резко раскритиковал предоставление военной помощи Украине, выступил против ее членства в Европейском Союзе и негативно высказался о руководстве украинского государства.
  • Эти заявления вызвали острую реакцию как в чешском политикуме, так и в Украине. 5 января МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии из-за недопустимых, по мнению Киева, высказываний Окамуры.
  • Посол Украины в Праге Василий Зварич публично раскритиковал позицию спикера чешского парламента. В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, когда иностранный дипломат открыто оценивает заявления одного из ключевых конституционных должностных лиц страны.
  • В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешской стороны и встал на защиту украинского посла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воинам 636-го зенитного батальона, которые сбивают "шахидов" в Сумской области, передали автомобиль, генераторы и зарядные станции. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

помощь (8314) Чехия (1888)
Топ комментарии
+8
Чистий чех.по морді зразу видно типовий словянський чоловік!Мудрий чеський нарід вибрав собі не чеха а якогось бурята москаля.В мене складається враження що нато близьке до розвалу в цьому році,якщо трампа не завалять.
19.01.2026 14:30 Ответить
+4
Ця окамура - кацапський підсос. Всі ультраправі і ультраліві партії в ЄС зав`язані на кацапів були й є.
19.01.2026 14:24 Ответить
+4
А хтось очікував від ************** чогось іншого? Побачите, що як тільки з Сосії знімуть санкції це вузькооке падло продасть рашистам ті самі літаки і скаже що це дуже вигідно для Чехії. Хто ще вірить в гарантії безпеки і мірні плани чи в інші домовленості і угоди в цьому гнилому світі?
19.01.2026 14:28 Ответить
Ну так, це ж Чехію ішакєди щоночі атакують.
Насправді враховуючи те, що ішакєди почали оснащувати ЗКР, ідею треба згортати.
19.01.2026 14:22 Ответить
Легкі бойові літаки - саме те шоб валити Шахеди - "допомога" Окамури Україні
19.01.2026 14:22 Ответить
19.01.2026 14:24 Ответить
Так - але в Європі окамур стає більше - не менше і за них голосують
19.01.2026 14:27 Ответить
Думаєте треба за лівачків голосувати з відкритими кордонами, DEI та всіма іншими лівацькими радощами?
19.01.2026 14:38 Ответить
Ні - потрібно голосувати за адекватів - цей Окамура мабуть догуя наобіцяв чехам
19.01.2026 14:45 Ответить
Хороший Окамура- це мовчазний Окамура. Ну, ви розумієте...
19.01.2026 15:05 Ответить
Окамура - спіцер парламенту. Продаж Україні літаків - не його компетенція.
19.01.2026 14:23 Ответить
А Бабіш прем'єром. І взагалі, нагадайте, які там у них результати минулих парламентських були?
19.01.2026 14:24 Ответить
братушки! мільйон українців вам економіку підняли а ви так! кожний за себе!
19.01.2026 14:26 Ответить
братушки, підніміть краще ту економіку у себе..
19.01.2026 15:21 Ответить
У нас війна йде з ворогом який переважає нас в матеріальному плані вдесятеро, в в людському ресурсі вп'ятеро, не чув ні? Як ми можемо зараз підняти економіку? Якщо ми не витримаємо за пару років вони будуть у вас і згадаєте 68 рік. Чи ти ватнік і тоді саме цього і треба?
19.01.2026 15:33 Ответить
- Окамура, де ти була?
Ми гукали, ти не чула.
- Я в ******* під столом
їла ка$ку з Zолотком…
19.01.2026 14:28 Ответить
А хтось очікував від ************** чогось іншого? Побачите, що як тільки з Сосії знімуть санкції це вузькооке падло продасть рашистам ті самі літаки і скаже що це дуже вигідно для Чехії. Хто ще вірить в гарантії безпеки і мірні плани чи в інші домовленості і угоди в цьому гнилому світі?
19.01.2026 14:28 Ответить
Скільки ж цього продажного лайна пуйло посадило собі на зарплату по всьому світу!
19.01.2026 14:29 Ответить
Чистий чех.по морді зразу видно типовий словянський чоловік!Мудрий чеський нарід вибрав собі не чеха а якогось бурята москаля.В мене складається враження що нато близьке до розвалу в цьому році,якщо трампа не завалять.
19.01.2026 14:30 Ответить
Чехія не монополіст в виробництві легких літаків. По світу багато виробників. Якшо чехам не треба гроші то хай ідуть найух.
19.01.2026 14:36 Ответить
А зеленський, Павелу, майже... поцілував!
19.01.2026 14:36 Ответить
майже..
тут хлу ли'жуть д'упу аж прицмокують..
19.01.2026 15:25 Ответить
Шо там наші геополітики з оп?Ау!Як допомогу на надає то піаряться-хваляться усі.А тут чия "заслуга"?В вечірній уринотерапії буде згадка?Ми ніб оборони похвалиться.
19.01.2026 14:43 Ответить
Про пражскую весну,не чув не бачив, одним словом-недолугий телепень.
19.01.2026 14:49 Ответить
його батьки в ту пору були ще японцями.
19.01.2026 15:02 Ответить
Вміють чехи вистрілити собі в ногу. Я не бачив черги за L‑159. А Україна могла б купити їх під сотню. Поки вони актуальні.
Через 2 роки вони нафіг будуть не треба. Ідіоти. "Чеська збройовка" "Кольт" купила, дякуючи Україні.
19.01.2026 14:53 Ответить
бурято-кореєець окамура - вислуговується перед російськими чекістами по максимуму.

в принципі, всі ці корисні ідіоти - діять однаково по всьому світу:

- обовязково 99.9% їх дій дивним чином співпадають з інтересами росії;

- і дивним чином завжди чуємо: "<НАЗВА_КРАЇНИ> is first", "ми і так вже сильно допомогли", "нам потрібніше", "нам так і не подякували"
19.01.2026 15:00 Ответить
Парочку таких висерів - і Павел розпустить цей парламент *****.
19.01.2026 15:01 Ответить
Старушка Європа починає показувати своє справжнє обличчя. Повна відсутність інстинкту самозбереження та об'єднання перед спільною загрозою. Так само було і у 38-39 рр. Замість об'єднатися та чинити опір - наживались на біді один одного. Не дивно, що у Гітлера, що у Сталіна не було проблем із завоюванням цих обісраних нащадків славних гуситів.
19.01.2026 15:12 Ответить
на бабіша і окамуру заведені крімінальні справи..
поки не голосували в парламенті за видання, чи не видання,
цих злодіїв правосуддю,
вони будуть триматись купи..
і до того часу вони можуть с''рати всім,
і собі навзаєм,
на голови,..
але стерплять все..від «партнера»..
головне не нести відповідальність за свої злочини..
19.01.2026 15:18 Ответить
Наслідки любові до мокшаньских болот!!! Павелу треба розігнати і раду і уряд, це в його правах президента!!!
19.01.2026 15:23 Ответить
Понаобирати отаке?...Якось я був кращої думки про чехів. Переплюнули навіть наші 73%. Полукровка-япошка...фашист....Повний пи₴дець.
19.01.2026 15:36 Ответить
 
 