Відмова Чехії передавати Україні літаки L-159 була помстою президенту Павелу, - МЗС країни

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка заявив, що позиція уряду щодо передачі Україні бойових літаків L-159 пов'язана з непоступливістю президента Петра Павела щодо призначення Філіпа Турека міністром охорони навколишнього середовища та розголосом у ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях Мацінки раднику президента Петру Коларжу, текст наводить iDnes.

Що відомо?

Мацінка у листі заявив про необхідність призначити Турека міністром охорони навколишнього середовища.

"Якщо ні, я спалю мости таким чином, що це увійде в підручники з політології як крайній випадок співіснування (гілок влади). У цьому питанні я маю підтримку прем'єр-міністра, не кажучи вже про позицію СПД", написав Мацінка.

"Якщо він нічого не зробить або принаймні не погодиться на деякі переговори з приводу Турека у Міністерстві охорони навколишнього середовища, наслідки будуть для нього (і не тільки для нього) дуже несподіваними", – додав він.

Літаки для України

Очільник чеського МЗС у своєму повідомленні також згадав про заяви президента Павела щодо передачі Україні літаків L-159.

Після появи у ЗМІ інформації про можливий продаж цих літаків і відповідні заяви Павела Мацінка виступив з відкритою критикою президента, а в уряді невдовзі заявили про неможливість продажу літаків.

"Щодо L-159 для українців – єдина причина, чому вони їх не отримають, це те, що Петр Павел необдумано розповів про це ЗМІ. Я міг би переконати Томіо (так само, як я говорив з ним про ініціативу щодо боєприпасів). Але зараз це неможливо. Навіть цю правду можуть дізнатися багато хто (у середу)", - йдеться у повідомленні Мацінки президентському раднику.

Мацінка вважає, що саме він зміг переконати антиукраїнського спікера парламенту Томіо Окамуру, який очолює коаліційну "Свободу і пряму демократію" у необхідності продовження снарядної ініціативи для України й міг би зробити це і в питанні літаків. Але, за його словами, через розголос у ЗМІ тепер це начебто неможливо.

Реакція Павела

Президент Чехії вважає вміст повідомлень надзвичайно серйозним.

"Я вважаю слова міністра закордонних справ у текстових повідомленнях спробою шантажу. Я вважаю це неприпустимим та абсолютно неприйнятним у наших демократичних умовах", - зауважив Павел.

Павел переконаний, що глава МЗС не має підтримки глави уряду, а його партія "Автомобілісти" не дбає про інтереси Чехії, а лише прагне зробити суперечливу фігуру міністром.

"Зі свого боку можу сказати, що залякування на мене не діє, і я й надалі керуватимусь насамперед конституцією та інтересами Чеської Республіки. Я подаю заяву до органів безпеки й маю намір передати надіслані повідомлення юристам для оцінки, чи не йдеться про склад злочину шантажу", - резюмував лідер Чехії.

