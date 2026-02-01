Десятки тисяч чехів вийшли на акцію підтримки президента Петра Павела

У центрі Праги відбувся масовий мітинг на підтримку президента Чехії Петра Павела в умовах політичної кризи.

За даними організаторів, участь у мітингу взяли десятки тисяч людей, які виступають проти політичного тиску коаліційної партії на президента.

Організатори та цілі мітингу

Ініціатором акції стала громадська організація Milion chvilek, яка також збирає підписи для наступних протестів. Організатори планують провести ще одну велику акцію 15 лютого та закликають до підтримки України.

Учасники мітингу тримали плакати із закликами захистити демократію, а також критикували дії політичної опозиції, які, на їхню думку, дестабілізують країну. До протесту приєдналися відомі політики із різних партій, що підтримують президента Чехії.

Масштаб та наслідки протесту

Організатори заявляють, що акція покликана захистити демократичні цінності Чехії та запобігти політичному тиску на державні інституції.

За повідомленнями, протест у Празі став однією з найбільших громадських подій останніх тижнів. Паралельно у країні триває політичний конфлікт між президентом та частиною урядової коаліції, який впливає і на питання підтримки України, зокрема постачання літаків та військової допомоги.

Що передувало?

Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.

Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.

