Десятки тисяч чехів вийшли на акцію підтримки президента Петра Павела

Мітинг на підтримку президента Чехії

У центрі Праги відбувся масовий мітинг на підтримку президента Чехії Петра Павела в умовах політичної кризи.

За даними організаторів, участь у мітингу взяли десятки тисяч людей, які виступають проти політичного тиску коаліційної партії на президента.

Організатори та цілі мітингу

Ініціатором акції стала громадська організація Milion chvilek, яка також збирає підписи для наступних протестів. Організатори планують провести ще одну велику акцію 15 лютого та закликають до підтримки України.

Учасники мітингу тримали плакати із закликами захистити демократію, а також критикували дії політичної опозиції, які, на їхню думку, дестабілізують країну. До протесту приєдналися відомі політики із різних партій, що підтримують президента Чехії.

Масштаб та наслідки протесту

Організатори заявляють, що акція покликана захистити демократичні цінності Чехії та запобігти політичному тиску на державні інституції.

За повідомленнями, протест у Празі став однією з найбільших громадських подій останніх тижнів. Паралельно у країні триває політичний конфлікт між президентом та частиною урядової коаліції, який впливає і на питання підтримки України, зокрема постачання літаків та військової допомоги.

Що передувало?

Полукровку окамуру на ліхтар. Взагалі дивно. Спочатку виберуть якусь ху#ню у владу, а потім на акції виходять. Прямо як в Україні. Чи в США .
01.02.2026 20:21 Відповісти
Эпоха фриков шагает по планете. Посмотрите на США. Но не нам их поучать.
01.02.2026 20:28 Відповісти
Очевидно ж, що вийшли не ті, хто голосував за Бабіша.
01.02.2026 20:26 Відповісти
там срака
до влади рвуться *регіонали*
01.02.2026 20:21 Відповісти
Україна підтримує пана Генерала Павела !

він - один з небагатьох порядних політиків світу

01.02.2026 21:38 Відповісти
Невже настільки складно це надрукувати українською ,чому ви так сильно зневажаєте мову?
01.02.2026 23:33 Відповісти
ну молодці. Але парадокс: вони такі розумні щоб підтримати Павела, але що сталося, що обрали Бабіша?
01.02.2026 20:22 Відповісти
Интересно, а в условиях кризиса президент Чехии имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы? Кто в курсе их законов?
01.02.2026 20:27 Відповісти
Президент Чехії має право достроково розпустити Палату депутатів (нижню палату парламенту) переважно у кризових ситуаціях, пов'язаних із нездатністю уряду сформувати більшість або виконувати обов'язки
Основні підстави включають: Невисловлення довіри новому уряду: Якщо Палата депутатів не проголосує за довіру уряду, призначеному президентом на основі пропозиції нового прем'єр-міністра.Тривала бездіяльність парламенту: Якщо Палата депутатів протягом трьох місяців не приймає рішення щодо урядових законопроєктів, з якими пов'язано питання про довіру.Відсутність кворуму/блокування: Якщо Палата депутатів не може зібратися на засідання протягом певного часу або її діяльність паралізована.Добровільна самоліквідація: Якщо Палата депутатів приймає постанову про саморозпуск, що також тягне за собою нові вибори.
Ці повноваження є частиною системи стримувань і противаг у парламентській республіці Чехії.
01.02.2026 20:37 Відповісти
Понятно. Спасибо. Т.е. пока оснований нет. Кто-то из партий должен покинуть коалицию.
01.02.2026 20:42 Відповісти
авжеж, пан Генерал Павел НЕ антиконституційний ЗЄлєнський, який розпустив Раду тільки тому, що йому так захотілось

01.02.2026 21:36 Відповісти
Молодці!
01.02.2026 20:27 Відповісти
а скільки вийде захищяти гундосного Зелю?
01.02.2026 20:54 Відповісти
Все наличные спецназы, бюджетники и т.д. Как обычно...
01.02.2026 20:58 Відповісти
Не факт.
02.02.2026 18:54 Відповісти
голосують за дебілів, а потім виходять на мітинги їх зносити. Десь я це вже бачив...
01.02.2026 20:59 Відповісти
а мороз як там? Ага, мінус три.... Ну, це ще відносно нормальна погода, можна мітингувати...
01.02.2026 21:41 Відповісти
У Франції вперше за 50 років відмовляються від вивчення російської мови як іноземної.

Не буде відкрито жодної вакансії викладача російської мови в середній школі, - пише Euronews.

Уряд вирішив не включати цей предмет до жодного конкурсу, чи то CAPES (національний іспит для набору вчителів у середню ланку), чи то престижніший agrégation, чи то в державних, чи то в приватних школах.

Раніше російську мову викладали у Франції від коледжу (діти з 11 років) до вишу.

Міністерство освіти підтвердило, що "не буде продовжувати відкривати конкурсні іспити для найму вчителів" російської мови. Воно обґрунтовує це рішення "недавнім зниженням привабливості цього предмета", стверджуючи, що останніми роками "набір перевищував попит".
01.02.2026 21:52 Відповісти
 
 