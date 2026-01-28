УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4500 відвідувачів онлайн
Новини
11 962 9

Політичний скандал у Чехії: президент відмовився від прямого діалогу з главою МЗС

політичний скандал у Чехії

У Чехії загострюється політична криза на тлі публічного конфлікту між президентом Петром Павелом та міністром закордонних справ Петром Мацінкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Укрінформу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після взаємних звинувачень прем’єр-міністр Андрій Бабіш запропонував провести спільну зустріч президента, глави МЗС та очільника уряду, однак президент наполягає на іншому форматі діалогу.

Також читайте: Чехія терміново виділила $500 тисяч на генератори для України

Позиція президента та роль прем’єра

У Празькому граді заявили, що президент не вважає можливим безпосередньо залагоджувати конфлікт із міністром закордонних справ. За словами речника офісу глави держави Віта Коларжа, відповідальність за дії членів уряду несе прем’єр-міністр.

"Президент очікує, що прем’єр-міністр буде відповідальним за міністрів свого уряду, для президента партнером для обговорення є прем'єр-міністр", — наголосив Коларж.

Водночас Петр Павел повідомив, що вирушає у приватну подорож до однієї з країн Європейського Союзу.

Читайте також: Чеський прем’єр Бабіш відкинув можливість продажу Україні літаків L-159

Реакція громадськості та заклики до протестів

На тлі конфлікту активісти громадської ініціативи "Міліон хвілек" оголосили про підготовку масштабної демонстрації на підтримку президента. В організації заявляють, що вважають дії глави МЗС неприйнятними для демократичної держави.

Організатори наголошують на необхідності захисту безпеки країни та інституту президентства. Під відповідним зверненням уже зібрано сотні тисяч підписів, а дата і місце акції наразі узгоджуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія ніколи не відправлятиме своїх військових в Україну, - прем’єр Бабіш

Автор: 

Чехія (1826) Павел Петр (222) Бабіш Андрей (79) Мацінка Петр (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якзо все закінчиться політичною кризою та новими парламентськими виборами - всі будуть тільки "за"
показати весь коментар
28.01.2026 02:00 Відповісти
майже всі продаються за гроші зліва,у нас - так само,але у чехів хоч війни немає
показати весь коментар
28.01.2026 09:19 Відповісти
Все правильно заявив Павел... Бо Мацинка не "дзявкав-би, подібного, якби не знав позиції прем'єр-міністра... Гарну він "свиню підклав" Бабішу... Ляпнув те, про що у Бабіша було в голові... А зараз нацальник буде змушений "віддуваться" за дурний язик свого підлеглого... А у Бабіша уже своїх проблем повно...
показати весь коментар
28.01.2026 02:21 Відповісти
як на те пішло - той Мацинка є самим адекватним в отій тріаді влади.... Не скажу, що проукраїнським, але не закасапським, як Бабіш та Окамура.
Але в нього інша проблема: його партія (автомобілістів) і він, як її голова вдруге навряд чи подолають виборчий бар'єр на нових парламентських виборах.... 5,5% - це для них як поцілунок долі, двіччі такого в популістів не буває
показати весь коментар
28.01.2026 02:48 Відповісти
Нам-то що? Головне - спрацював "на руку" "проукраїнському" Павелу...
показати весь коментар
28.01.2026 02:53 Відповісти
А хто знає, президент Чехії має право розпустити парламент чи ні ???
показати весь коментар
28.01.2026 06:17 Відповісти
але не зразу після виборів.
показати весь коментар
28.01.2026 11:35 Відповісти
Попередник Павела Мілош Земан розпускав парламент.
показати весь коментар
28.01.2026 11:37 Відповісти
Шкода ніяких революцій в Європі ніколи не буває. Пора вівцям прокидатися. Сотні років раболіпства і слухняності.
показати весь коментар
28.01.2026 07:24 Відповісти
 
 