Політичний скандал у Чехії: президент відмовився від прямого діалогу з главою МЗС

У Чехії загострюється політична криза на тлі публічного конфлікту між президентом Петром Павелом та міністром закордонних справ Петром Мацінкою.

Як повідомляє Укрінформ.

Після взаємних звинувачень прем’єр-міністр Андрій Бабіш запропонував провести спільну зустріч президента, глави МЗС та очільника уряду, однак президент наполягає на іншому форматі діалогу.

Позиція президента та роль прем’єра

У Празькому граді заявили, що президент не вважає можливим безпосередньо залагоджувати конфлікт із міністром закордонних справ. За словами речника офісу глави держави Віта Коларжа, відповідальність за дії членів уряду несе прем’єр-міністр.

"Президент очікує, що прем’єр-міністр буде відповідальним за міністрів свого уряду, для президента партнером для обговорення є прем'єр-міністр", — наголосив Коларж.

Водночас Петр Павел повідомив, що вирушає у приватну подорож до однієї з країн Європейського Союзу.

Реакція громадськості та заклики до протестів

На тлі конфлікту активісти громадської ініціативи "Міліон хвілек" оголосили про підготовку масштабної демонстрації на підтримку президента. В організації заявляють, що вважають дії глави МЗС неприйнятними для демократичної держави.

Організатори наголошують на необхідності захисту безпеки країни та інституту президентства. Під відповідним зверненням уже зібрано сотні тисяч підписів, а дата і місце акції наразі узгоджуються.

Нагадаємо, раніше Петр Павел публічно заявив про шантаж з боку міністра закордонних справ та закликав компетентні органи дати правову оцінку ситуації.

