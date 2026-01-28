Политический скандал в Чехии: президент отказался от прямого диалога с главой МИД

В Чехии обостряется политический кризис на фоне публичного конфликта между президентом Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой.

После взаимных обвинений премьер-министр Андрей Бабиш предложил провести совместную встречу президента, главы МИД и главы правительства, однако президент настаивает на другом формате диалога.

Позиция президента и роль премьера

В Пражском граде заявили, что президент не считает возможным напрямую урегулировать конфликт с министром иностранных дел. По словам спикера офиса главы государства Вита Коларжа, ответственность за действия членов правительства несет премьер-министр.

"Президент ожидает, что премьер-министр будет ответственным за министров своего правительства, для президента партнером для обсуждения является премьер-министр", - подчеркнул Коларж.

В то же время Петр Павел сообщил, что отправляется в частную поездку в одну из стран Европейского Союза.

Реакция общественности и призывы к протестам

На фоне конфликта активисты общественной инициативы "Миллион минут" объявили о подготовке масштабной демонстрации в поддержку президента. В организации заявляют, что считают действия главы МИД неприемлемыми для демократического государства.

Организаторы подчеркивают необходимость защиты безопасности страны и института президентства. Под соответствующим обращением уже собраны сотни тысяч подписей, а дата и место акции пока согласовываются.

якзо все закінчиться політичною кризою та новими парламентськими виборами - всі будуть тільки "за"
28.01.2026 02:00 Ответить
майже всі продаються за гроші зліва,у нас - так само,але у чехів хоч війни немає
28.01.2026 09:19 Ответить
Все правильно заявив Павел... Бо Мацинка не "дзявкав-би, подібного, якби не знав позиції прем'єр-міністра... Гарну він "свиню підклав" Бабішу... Ляпнув те, про що у Бабіша було в голові... А зараз нацальник буде змушений "віддуваться" за дурний язик свого підлеглого... А у Бабіша уже своїх проблем повно...
28.01.2026 02:21 Ответить
як на те пішло - той Мацинка є самим адекватним в отій тріаді влади.... Не скажу, що проукраїнським, але не закасапським, як Бабіш та Окамура.
Але в нього інша проблема: його партія (автомобілістів) і він, як її голова вдруге навряд чи подолають виборчий бар'єр на нових парламентських виборах.... 5,5% - це для них як поцілунок долі, двіччі такого в популістів не буває
28.01.2026 02:48 Ответить
Нам-то що? Головне - спрацював "на руку" "проукраїнському" Павелу...
28.01.2026 02:53 Ответить
А хто знає, президент Чехії має право розпустити парламент чи ні ???
28.01.2026 06:17 Ответить
але не зразу після виборів.
28.01.2026 11:35 Ответить
Попередник Павела Мілош Земан розпускав парламент.
28.01.2026 11:37 Ответить
Шкода ніяких революцій в Європі ніколи не буває. Пора вівцям прокидатися. Сотні років раболіпства і слухняності.
28.01.2026 07:24 Ответить
 
 