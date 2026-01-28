Политический скандал в Чехии: президент отказался от прямого диалога с главой МИД

В Чехии обостряется политический кризис на фоне публичного конфликта между президентом Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой.

После взаимных обвинений премьер-министр Андрей Бабиш предложил провести совместную встречу президента, главы МИД и главы правительства, однако президент настаивает на другом формате диалога.

Позиция президента и роль премьера

В Пражском граде заявили, что президент не считает возможным напрямую урегулировать конфликт с министром иностранных дел. По словам спикера офиса главы государства Вита Коларжа, ответственность за действия членов правительства несет премьер-министр.

"Президент ожидает, что премьер-министр будет ответственным за министров своего правительства, для президента партнером для обсуждения является премьер-министр", - подчеркнул Коларж.

В то же время Петр Павел сообщил, что отправляется в частную поездку в одну из стран Европейского Союза.

Реакция общественности и призывы к протестам

На фоне конфликта активисты общественной инициативы "Миллион минут" объявили о подготовке масштабной демонстрации в поддержку президента. В организации заявляют, что считают действия главы МИД неприемлемыми для демократического государства.

Организаторы подчеркивают необходимость защиты безопасности страны и института президентства. Под соответствующим обращением уже собраны сотни тысяч подписей, а дата и место акции пока согласовываются.

Напомним, ранее Петр Павел публично заявил о шантаже со стороны министра иностранных дел и призвал компетентные органы дать правовую оценку ситуации.

