Чехія скоротить гуманітарну допомогу за кордон більш як на третину, зокрема для України

Чехія планує суттєво скоротити витрати на гуманітарну допомогу іншим країнам - більш ніж на третину від попереднього обсягу.

Про це повідомляє ČT24, пише Цензор.НЕТ.

Попередній уряд Петра Фіали виділяв на гуманітарні проєкти близько 165 млн чеських крон (приблизно 6,8 млн євро). Натомість чинний кабінет прем’єр-міністра Андрея Бабіша пропонує зменшити цю суму до 50 млн крон (близько 2 млн євро).

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка пояснив рішення необхідністю економії бюджетних коштів. За його словами, скорочення витрат є частиною загальної фінансової оптимізації.

Раніше ці кошти використовувалися для фінансування гуманітарних ініціатив за кордоном, зокрема для експлуатації гелікоптерів під час гасіння пожеж в Іспанії або надання допомоги сектору Гази. Частина допомоги спрямовувалася й Україні - за ці гроші чеський уряд закуповував генератори для забезпечення критичних потреб українських міст.

Рішення про скорочення гуманітарного бюджету викликало критику з боку опозиції. Колишній міністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав це "помстою людству". Він наголосив, що у разі гуманітарних катастроф очільник МЗС має змогу оперативно ухвалювати рішення про допомогу, а не чекати погодження всього уряду.

Ліпавський також зазначив, що скорочені кошти використовувалися для проєктів в Україні, зокрема для відновлення шкіл і житла для внутрішньо переміщених осіб. Наразі залишається незрозумілим, чи ці ініціативи буде продовжено.