УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18692 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Чехії
879 5

Чехія скоротить гуманітарну допомогу за кордон більш як на третину, зокрема для України

чехія

Чехія планує суттєво скоротити витрати на гуманітарну допомогу іншим країнам - більш ніж на третину від попереднього обсягу. 

Про це повідомляє ČT24, пише Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Попередній уряд Петра Фіали виділяв на гуманітарні проєкти близько 165 млн чеських крон (приблизно 6,8 млн євро). Натомість чинний кабінет прем’єр-міністра Андрея Бабіша пропонує зменшити цю суму до 50 млн крон (близько 2 млн євро).

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка пояснив рішення необхідністю економії бюджетних коштів. За його словами, скорочення витрат є частиною загальної фінансової оптимізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 150 генераторів та 71 млн євро: Франція готує нову гуманітарну допомогу для України

Раніше ці кошти використовувалися для фінансування гуманітарних ініціатив за кордоном, зокрема для експлуатації гелікоптерів під час гасіння пожеж в Іспанії або надання допомоги сектору Гази. Частина допомоги спрямовувалася й Україні - за ці гроші чеський уряд закуповував генератори для забезпечення критичних потреб українських міст.

Рішення про скорочення гуманітарного бюджету викликало критику з боку опозиції. Колишній міністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав це "помстою людству". Він наголосив, що у разі гуманітарних катастроф очільник МЗС має змогу оперативно ухвалювати рішення про допомогу, а не чекати погодження всього уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десятки тисяч чехів вийшли на акцію підтримки президента Петра Павела

Ліпавський також зазначив, що скорочені кошти використовувалися для проєктів в Україні, зокрема для відновлення шкіл і житла для внутрішньо переміщених осіб. Наразі залишається незрозумілим, чи ці ініціативи буде продовжено.

Автор: 

Чехія (1830) гуманітарна допомога (1016)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бабіш кдб-іст тож не дивно
показати весь коментар
06.02.2026 13:11 Відповісти
Олігархічно-проруснява срань (що мага, що *******, що бабіши) завжди розповідає своїм лохам як вони економлять 3 копійки на гуманітарній допомозі, щоб потім красти як не в себе на страусині ферми, бальні зали та субвенції для лояльних олігархів.
показати весь коментар
06.02.2026 13:19 Відповісти
Чи й не помічники.
показати весь коментар
06.02.2026 13:25 Відповісти
"Чехія скоротить гуманітарну допомогу за кордон більш як на третину"

было 165 млн., станет 50 млн., не на третину, а на две
показати весь коментар
06.02.2026 15:09 Відповісти
мацінка - му'дак..
клауса шістьорка..
клаус - підх'у'йловник..
показати весь коментар
06.02.2026 15:12 Відповісти
 
 