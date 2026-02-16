Більшість жителів Чехії виступають за продовження допомоги Україні
Більшість громадян Чехії підтримують продовження допомоги Україні у війні проти Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Radio Prague International з посиланням на січневе опитування агентства STEM.
Дослідження показало зростання підтримки майже всіх форм допомоги порівняно з жовтнем минулого року. Водночас ставлення до окремих напрямів підтримки залишається неоднозначним.
Підтримка різних видів допомоги (за результатами опитування):
- 70% — постачання медичних і споживчих товарів;
- 65% — гуманітарні програми безпосередньо в Україні;
- 63% — допомога чеським компаніям у створенні партнерств;
- 58% — дипломатичний та економічний тиск на Росію.
"За жодним із видів допомоги не переважає позиція щодо її повного припинення" — йдеться у дослідженні.
Дискусія щодо військової та фінансової підтримки
Погляди на військову допомогу розділилися:
- 55% — хотіли б обмежити постачання боєприпасів;
- 59% — виступають за скорочення постачання військової техніки;
- 51% — обмежили б навчання українських військових;
- 65% — пропонують скоротити або припинити пряму фінансову допомогу;
- 59% — вважають, що слід обмежити дозволи на перебування українських біженців.
Водночас повної відмови від підтримки України більшість чехів не підтримує.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Чехії Яромір Зуна повідомив чеським журналістам, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України демонструє позитивну динаміку розвитку. Однак подальший успіх постачання критично залежить від обсягів фінансування з боку міжнародних партнерів.
