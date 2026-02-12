Міноборони Чехії: снарядна ініціатива просувається успішно, але все залежатиме від донорів

Чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України демонструє позитивну динаміку розвитку.

Про це міністр оборони Чехії Яромір Зуна повідомив чеським журналістам під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ceske Noviny.

Посадовець підкреслив, що плани на поточний рік є надзвичайно амбітними. Подальший успіх постачання критично залежить від обсягів фінансування з боку міжнародних партнерів. Чехія продовжує виконувати роль координатора та посередника на світових ринках озброєння. Проєкт отримав високу оцінку від представників країн Північноатлантичного альянсу.

Питання фінансування та донорів

Реалізація програми закупівлі боєприпасів потребує значних капіталовкладень від країн-учасниць. Наразі ініціатива забезпечила постачання на суму понад один мільярд євро. Проте загальна мета проєкту становить близько п’яти мільярдів євро для підтримки фронту.

Міністр Зуна підтвердив, що Прага не виділятиме власні бюджетні кошти на цей рік. Чеський уряд зосереджений на організаційній роботі та логістичному супроводі вантажів.

"Ініціатива щодо боєприпасів розвивається позитивно, результати за 2025 рік дуже хороші, а амбіції на цей рік також дуже високі", – сказав Яромір Зуна.

Детальна кількість снарядів та терміни їх відвантаження не розголошуються через заходи безпеки. Міністр відмовився називати точні цифри через конфіденційний статус міжнародних перемовин.

За словами посадовця, ініціатива має стратегічне значення для оборони українських територій.

Нестача фінансування

Раніше ми писали, що започаткована Чехією ініціатива із постачання боєприпасів Україні зіткнулася із нестачею фінансування у 2026 році.

Цьогоріч в межах ініціативи планується закупити по всьому світу артилерійських снарядів на суму в 5 мільярдів євро. Однак наразі вдалося зібрати лише 1,4 мільярда євро.

Програма, в якій беруть участь іноземні донори, включаючи Німеччину, Данію та Нідерланди, а також чеські оборонні компанії, має на меті придбати для України боєприпаси великого калібру.

