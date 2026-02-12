Українці в Чехії зможуть знову подати на спеціальний статус

Уряд Чехії планує зберегти механізм спеціального довгострокового проживання для українських біженців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Novinky. Ідеться про програму, запроваджену попереднім урядом Петра Фіали.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто може отримати спеціальний статус

Довгострокове проживання передбачене для економічно активних та самодостатніх осіб. Кандидати повинні відповідати визначеним фінансовим і соціальним критеріям.

Річний дохід заявника має становити щонайменше 440 тисяч чеських крон брутто. За кожного додаткового члена родини поріг зростає на 110 тисяч крон.

Особа не повинна отримувати гуманітарну допомогу. Також не допускається заборгованість зі сплати медичного страхування.

Діти заявника мають відвідувати школу обов’язкової освіти. У разі схвалення людина отримує гарантію перебування ще на п’ять років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеська "снарядна ініціатива" для України зіткнулася з нестачею фінансування, - Reuters

Уряд готує продовження програми

Кабінет Андрея Бабіша розгляне відповідну поправку на засіданні в понеділок. Документ дозволить повторити процедуру реєстрації у 2026 році.

В офіційних матеріалах зазначено: "Завдяки поправці до регламенту уряд розпочне процес реєстрації осіб, які мають тимчасовий захист, для отримання спеціального довгострокового проживання у 2026 році на таких самих умовах, як і у 2025 році".

Вимоги залишаться такими ж, як і раніше. Зміняться лише строки подання заяв. Минулого року цей статус отримали близько 16 тисяч українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чехії водія трамвая, який вигнав із салону українців, засудили до 200 годин громадських робіт

Наразі у Чехії перебуває понад 398 тисяч біженців з України. Більшість із них мають тимчасовий захист. Він продовжується щороку та гарантується Європейським Союзом.

Спеціальний дозвіл дає більше стабільності. Він також відкриває шлях до подання заявки на постійне проживання.

Раніше повідомлялося, що Чехія планує суттєво скоротити витрати на гуманітарну допомогу іншим країнам - більш ніж на третину від попереднього обсягу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія може заборонити соціальні мережі дітям до 15 років