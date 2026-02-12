Украинцы в Чехии смогут снова подать на специальный статус

Правительство Чехии планирует сохранить механизм специального долгосрочного проживания для украинских беженцев.

Об этом говорится в материале издания Novinky. Речь идет о программе, введенной предыдущим правительством Петра Фиалы.

Кто может получить специальный статус

Долгосрочное проживание предусмотрено для экономически активных и самодостаточных лиц. Кандидаты должны соответствовать определенным финансовым и социальным критериям.

Годовой доход заявителя должен составлять не менее 440 тысяч чешских крон брутто. За каждого дополнительного члена семьи порог увеличивается на 110 тысяч крон.

Лицо не должно получать гуманитарную помощь. Также не допускается задолженность по уплате медицинского страхования.

Дети заявителя должны посещать школу обязательного образования. В случае одобрения человек получает гарантию пребывания еще на пять лет.

Правительство готовит продолжение программы

Кабинет Андрея Бабиша рассмотрит соответствующую поправку на заседании в понедельник. Документ позволит повторить процедуру регистрации в 2026 году.

В официальных материалах указано: "Благодаря поправке к регламенту правительство начнет процесс регистрации лиц, имеющих временную защиту, для получения специального долгосрочного проживания в 2026 году на таких же условиях, как и в 2025 году".

Требования останутся такими же, как и раньше. Изменятся только сроки подачи заявлений. В прошлом году этот статус получили около 16 тысяч украинцев.

Сейчас в Чехии находится более 398 тысяч беженцев из Украины. Большинство из них имеют временную защиту. Она продлевается ежегодно и гарантируется Европейским Союзом.

Специальный разрешение дает больше стабильности. Оно также открывает путь к подаче заявки на постоянное проживание.

Ранее сообщалось, что Чехия планирует существенно сократить расходы на гуманитарную помощь другим странам - более чем на треть от прежнего объема.

