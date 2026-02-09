Чехия может запретить социальные сети детям до 15 лет

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш поддержал идею запретить использование социальных сетей детьми до 15 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Премьер подчеркнул вредное влияние соцсетей на психику несовершеннолетних. Он заявил, что государство должно защищать детей от негативного цифрового контента.
Видеообращение Бабиша было опубликовано в воскресенье на его страницах в соцсетях.

Правительство Чехии готовит законодательную инициативу

Первый вице-премьер Карел Гавличек сообщил, что чешское правительство серьезно рассматривает возможность такого запрета. По его словам, соответствующий законопроект могут подать уже в этом году.

Окончательное решение примут после консультаций с экспертами и законодателями.

"Эксперты единодушно говорят, что социальные сети очень вредны для детей", — заявил Бабиш.

Европа усиливает контроль над соцсетями

Между тем несколько европейских стран уже работают над ограничениями для детей. Испания, Греция, Великобритания и Франция рассматривают более жесткие правила доступа.

Франция готовит закон, который запрещает соцсети детям до 15 лет. Великобритания изучает модель запрета по примеру Австралии.

Австралия первой в мире законодательно установила возрастные ограничения. С декабря платформы Instagram, TikTok и YouTube там заблокировали более миллиона аккаунтов.

  • Ранее Европарламент призвал запретить соцсети детям до 16 лет.

А Україні де майже немає інтернету ця новина не по-уй
09.02.2026 00:46 Ответить
А як ти тоді тут пишеш?
09.02.2026 00:58 Ответить
У нас без довідки про рівень IQ взагалі громадянам тільки друковані комікси дозволяти можна.
Бо після соцмереж у альтернативно розвинутих каловорот у головах відбувається.
09.02.2026 01:22 Ответить
Коли заборонили вконтакте і одноклассники то було невдоволення пару місяців.
Заборони зараз телеграм або Тік-ток, то Україною прокотиться хвиля суїциду 😂😂😂
09.02.2026 02:22 Ответить
Тєлєгу не заборонять, всі установи мають там свої офіціальні канали для зв'язку))) де сонцесяйний гундосити буде?)))
09.02.2026 02:36 Ответить
Дуров постійно критикує західну владу, ЗМІ та соцмережі, "розкриває очі". До Телеграму дуже негативно ставляться західні еліти i ЗМІ. Пародокс чому в Україні його не забороняють.
09.02.2026 07:59 Ответить
Розумне рішення на фоні отих Епштейнів привладних!!
09.02.2026 02:36 Ответить
Підлітки більше схильні до "ворожої пропаганди", і взагалі у молоді критичне ставлення до всього, це природне. Їх треба контролювати.
09.02.2026 07:53 Ответить
 
 