Чехия может запретить социальные сети детям до 15 лет

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш поддержал идею запретить использование социальных сетей детьми до 15 лет.

Премьер подчеркнул вредное влияние соцсетей на психику несовершеннолетних. Он заявил, что государство должно защищать детей от негативного цифрового контента.

Видеообращение Бабиша было опубликовано в воскресенье на его страницах в соцсетях.

Правительство Чехии готовит законодательную инициативу

Первый вице-премьер Карел Гавличек сообщил, что чешское правительство серьезно рассматривает возможность такого запрета. По его словам, соответствующий законопроект могут подать уже в этом году.

Окончательное решение примут после консультаций с экспертами и законодателями.

"Эксперты единодушно говорят, что социальные сети очень вредны для детей", — заявил Бабиш.

Европа усиливает контроль над соцсетями

Между тем несколько европейских стран уже работают над ограничениями для детей. Испания, Греция, Великобритания и Франция рассматривают более жесткие правила доступа.

Франция готовит закон, который запрещает соцсети детям до 15 лет. Великобритания изучает модель запрета по примеру Австралии.

Австралия первой в мире законодательно установила возрастные ограничения. С декабря платформы Instagram, TikTok и YouTube там заблокировали более миллиона аккаунтов.

Ранее Европарламент призвал запретить соцсети детям до 16 лет.

