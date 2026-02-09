Чехия может запретить социальные сети детям до 15 лет
Глава правительства Чехии Андрей Бабиш поддержал идею запретить использование социальных сетей детьми до 15 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
Премьер подчеркнул вредное влияние соцсетей на психику несовершеннолетних. Он заявил, что государство должно защищать детей от негативного цифрового контента.
Видеообращение Бабиша было опубликовано в воскресенье на его страницах в соцсетях.
Правительство Чехии готовит законодательную инициативу
Первый вице-премьер Карел Гавличек сообщил, что чешское правительство серьезно рассматривает возможность такого запрета. По его словам, соответствующий законопроект могут подать уже в этом году.
Окончательное решение примут после консультаций с экспертами и законодателями.
"Эксперты единодушно говорят, что социальные сети очень вредны для детей", — заявил Бабиш.
Европа усиливает контроль над соцсетями
Между тем несколько европейских стран уже работают над ограничениями для детей. Испания, Греция, Великобритания и Франция рассматривают более жесткие правила доступа.
Франция готовит закон, который запрещает соцсети детям до 15 лет. Великобритания изучает модель запрета по примеру Австралии.
Австралия первой в мире законодательно установила возрастные ограничения. С декабря платформы Instagram, TikTok и YouTube там заблокировали более миллиона аккаунтов.
- Ранее Европарламент призвал запретить соцсети детям до 16 лет.
Бо після соцмереж у альтернативно розвинутих каловорот у головах відбувається.
Заборони зараз телеграм або Тік-ток, то Україною прокотиться хвиля суїциду 😂😂😂