Это закрытый вопрос. Чехия не будет передавать Украине самолеты L-159, - Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос возможной передачи Украине легких боевых самолетов L-159 закрыт - поставки этих самолетов Киеву не планируются.
Об этом пишет Idnes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вопрос закрыт
"Никаких L-159 нет и не будет. Это закрытый вопрос", - цитирует Бабиша издание.
Глава чешского правительства также резко раскритиковал начальника Генерального штаба армии Чехии Карела Ржегку, который ранее публично поддержал идею передачи этих самолетов Украине.
Карелу Ржегце было бы лучше промолчать", - заявил Бабиш.
По его словам, позиция генерала противоречит заявлениям министра обороны Яромира Зуны, который подчеркивал необходимость сохранения самолетов для нужд чешской армии.
"Он должен определиться со своей позицией, он должен знать, к кому принадлежит. Я не понимаю, почему господин Ржегка выступает против своего министра - это ненормально", - отметил премьер.
Бабиш назвал дискуссии вокруг возможной поставки L-159 Украине искусственной проблемой и отверг любые дальнейшие обсуждения продажи или передачи этих самолетов.
Что предшествовало?
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Чехии раскритиковало заявление президента Петра Павела о возможном поставке самолетов Украине без согласования с правительством.
Глава чешского МИД признал, что во время его собственного визита в Киев украинская сторона поднимала вопрос о получении самолетов. В то же время он подчеркнул, что никаких обещаний не давал, поскольку это чувствительная тема для правительственной коалиции и международных партнеров.
інше питання:
"Де українські тренувально-бойові літаки, якщо Л-39 базувались на запоріжському двигуні і велетенський Антонов груші околачував років двадцать ?"
.
За даними словацького Інституту національної пам'яті, у 1980-х роках був агентом чехословацької https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Служби Державної безпеки (Státní bezpečnost, StB), схожої на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ СРСР.
Батько - Штефан Бабіш, за часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 комуністичної влади був компартійним зовнішньоторговим функціонером, дипломатом ...
Ще одна громадська організація Чехії - Post Bellum - закупила 49 генераторів різної потужності.
Завтра до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії.
ЗІ:, ІМНО, можливо, прості чехи скинуться і притарабанть для ЗСУ ці чотири літачки, як оті генератори та акомулятори.