РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7212 посетителей онлайн
Новости
4 973 43

Это закрытый вопрос. Чехия не будет передавать Украине самолеты L-159, - Бабиш

Бабиш о самолетах для Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос возможной передачи Украине легких боевых самолетов L-159 закрыт - поставки этих самолетов Киеву не планируются.

Об этом пишет Idnes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вопрос закрыт

"Никаких L-159 нет и не будет. Это закрытый вопрос", - цитирует Бабиша издание.

Глава чешского правительства также резко раскритиковал начальника Генерального штаба армии Чехии Карела Ржегку, который ранее публично поддержал идею передачи этих самолетов Украине.

Карелу Ржегце было бы лучше промолчать", - заявил Бабиш.

По его словам, позиция генерала противоречит заявлениям министра обороны Яромира Зуны, который подчеркивал необходимость сохранения самолетов для нужд чешской армии.

"Он должен определиться со своей позицией, он должен знать, к кому принадлежит. Я не понимаю, почему господин Ржегка выступает против своего министра - это ненормально", - отметил премьер.

Бабиш назвал дискуссии вокруг возможной поставки L-159 Украине искусственной проблемой и отверг любые дальнейшие обсуждения продажи или передачи этих самолетов.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Чехии раскритиковало заявление президента Петра Павела о возможном поставке самолетов Украине без согласования с правительством.

Глава чешского МИД признал, что во время его собственного визита в Киев украинская сторона поднимала вопрос о получении самолетов. В то же время он подчеркнул, что никаких обещаний не давал, поскольку это чувствительная тема для правительственной коалиции и международных партнеров.

Автор: 

Бабиш Андрей (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Синок комуняцких функціонерів при ЧССР..ось і вся відповідь ..
показать весь комментарий
25.01.2026 14:22 Ответить
+18
"Контрацептив", що ще можго сказати...
показать весь комментарий
25.01.2026 14:14 Ответить
+16
Та все зрозуміло - картотека , в москві , працює як треба !
За даними словацького Інституту національної пам'яті, у 1980-х роках був агентом чехословацької https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Служби Державної безпеки (Státní bezpečnost, StB), схожої на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ СРСР.
Батько - Штефан Бабіш, за часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 комуністичної влади був компартійним зовнішньоторговим функціонером, дипломатом ...
показать весь комментарий
25.01.2026 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніколи не говори ніколи...
показать весь комментарий
25.01.2026 14:13 Ответить
Не знати, як Бабіш, а от один японець на прізвище Окамура дуже хоче здійснити харакірі.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:30 Ответить
чехи по ініціативі "Подарунок для путіна" вже зібрали гроші на Блек хок для України, зараз купили сотні генераторів, а обраний прем'єр не продаж літаки для боротьби з шахедами

.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:48 Ответить
От тобі і друзі. Обрали собі проросійського діяча і мабуть забули про те, що рашисти їм вороги. Забули про окупацію Праги. Допомогати Україні - це вже поганий тон? Дякуємо...
показать весь комментарий
25.01.2026 14:19 Ответить
Питання, а де наші Л-39, їх у нас було як *****
показать весь комментарий
25.01.2026 14:36 Ответить
А вгадай с першого разу...тіки в нашому ЧВВАУЛ п'ять полків л 39 було...це приблизно 300 + літаків..все паскуди просрали...
показать весь комментарий
25.01.2026 14:49 Ответить
щось ще є, але більшість мабуть вже фізично зносилась.

інше питання:
"Де українські тренувально-бойові літаки, якщо Л-39 базувались на запоріжському двигуні і велетенський Антонов груші околачував років двадцать ?"

.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:54 Ответить
Чеська армія готова виділити чотири літаки L-159 для України
показать весь комментарий
25.01.2026 14:20 Ответить
ПідАр!
показать весь комментарий
25.01.2026 14:21 Ответить
Не просто синок, він сам був комунякою з 1980 р., а також співробітничав з чеським аналогом КДБ (StB), мільярдер, словак за походженням, лідер правополістської проросійської партії ANO.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:41 Ответить
Начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржегка підтвердив, що передача чотирьох літаків L-159 Україні не зашкодить обороноздатності та безпеці республіки. Генерал рекомендує уряду подарувати їх безкоштовно, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-rehka-armada-nema-s-poskytnutim-ctyr-l-159-problem-40559240 пише чеське видання Novinky.cz.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:24 Ответить
вже все перевели на шасі чеської татри щє щось треба негайно перевести?
показать весь комментарий
25.01.2026 14:25 Ответить
І порівняйте дипломатію Президента ( не Шмарклі і П'ятого ) - він на мізері можливостей створив коаліції, навчав та забезпечував армію, відновлював ВПК , прийнявши майже порожній бюджет, міл'ярдні виплати по облігаціям на росію ( суди були ) і тощо тощо.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:28 Ответить
Не шмарклі а П'ятого
показать весь комментарий
25.01.2026 14:29 Ответить
Як можна собі вибрати дідугана путінососа з совковим мисленням.Мудрий чеський нарід який втомився від війни...якийсь світовий пізд..ц.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:29 Ответить
Вони б ще собі промосковського панталоне на каблуках президентом вибрали😂
показать весь комментарий
25.01.2026 14:40 Ответить
На жаль останніми роками в світі штучний інтелект "розумнішає", а водночас населення у всіх країнах - принаймні відносно виборів дурнішає, прикладів безліч, що в нас, що в деяких європейських країнах, що за океаном...
показать весь комментарий
25.01.2026 14:47 Ответить
Плітки про "європейськість" європейців дуже перебільшені...
показать весь комментарий
25.01.2026 15:31 Ответить
Лице "нової" Чехії
показать весь комментарий
25.01.2026 14:41 Ответить
І навіщо Павел почав про це мову? Щоб всілякі бабіші тепер смерділи місяцями?
показать весь комментарий
25.01.2026 14:45 Ответить
а це був шанс підтримати виробництво L-159 ..яке особливо нікому не потрібно

тепер русняві чешські консерви це поховають
показать весь комментарий
25.01.2026 14:46 Ответить
Шо там наші геополітики?
показать весь комментарий
25.01.2026 14:53 Ответить
"Ніяких L-159 немає і не буде. Це закрите питання" --100% ...не буде ))

вони нікому більше не потрібні ..

вони нікому більше не потрібні ..
показать весь комментарий
25.01.2026 14:53 Ответить
Восточные европейцы несчастные люди, озлобленные на весь мир.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:54 Ответить
Ещё одна мразь куплена кремлем
показать весь комментарий
25.01.2026 15:04 Ответить
Такі же будуть гарантії безпеки та інша маяччня Вови зеленського.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:09 Ответить
Я так розумію, що президент Чехії - це як англійська королева. , чисто для проформи. Колишній генерал НАТО повинен розуміти загрозу від божевільного агресора з кремля, він не може цього не розуміти.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:11 Ответить
У цього бабуїна щось явно не так з анатомічними пропорціями. Верхня частина черепу зміщена праворуч, неприродно видовжений писок, непропорційно довгий шнобель, маленький рот з тоненькими губками та вуха з гострими кінчиками, що стирчать у верхній чверті.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:13 Ответить
Комуніст 😂
показать весь комментарий
25.01.2026 15:38 Ответить
Чому так- як проросійська с**лота,то 100% мерзенне обличчя? Бабіш, Орбан, Фіца...Спосіб мислення накладає відбиток?
показать весь комментарий
25.01.2026 15:25 Ответить
Чезаре Ломброзо давно дав відповідь на це питання.
показать весь комментарий
25.01.2026 16:11 Ответить
Ну так, це ж очевидно, якщо свого нічого нема, то дарма надіятися на інших
показать весь комментарий
25.01.2026 15:30 Ответить
Амери не оплачують ось і вся проблема.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:39 Ответить
Уроды...
показать весь комментарий
25.01.2026 17:36 Ответить
накуй той мотлох...
показать весь комментарий
25.01.2026 17:41 Ответить
Ці ,,пани,, як видно, ніяк не можуть відмити обгажені з переляку штани.
показать весь комментарий
25.01.2026 18:18 Ответить
Л 159 повна маячня....швидкість 450-650 км \год....ганятися на ньому за шахедами то марна справа....ми літали на л 39 на перехват малошвидкісних цілей....та ще забава для дурнів.....не розумію хто розповсюджує таку бредятину..
показать весь комментарий
25.01.2026 18:36 Ответить
дякуємо, тепер ми знаємо шо і ти підорас
показать весь комментарий
25.01.2026 19:15 Ответить
https://t.me/dmytro_chekalkyn/7810 Чеська ініціатива Dárek pro Putina зібрала $3,8 млн на генератори та акумулятори для Києва.

Ще одна громадська організація Чехії - Post Bellum - закупила 49 генераторів різної потужності.

Завтра до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії.
***********
ЗІ:, ІМНО, можливо, прості чехи скинуться і притарабанть для ЗСУ ці чотири літачки, як оті генератори та акомулятори.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:48 Ответить
Забув паскуда, як в Мюнхені Чехію пошматували і злили Гітлеру.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:47
 
 