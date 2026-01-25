Це закрите питання. Чехія не передаватиме Україні літаки L-159, - Бабіш

бабіш про літаки для України

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання можливого передання Україні легких бойових літаків L-159 закрите - постачання цих літаків Києву не планується.

Про це пише на Idnes, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Питання закрите

"Ніяких L-159 немає і не буде. Це закрите питання", - цитує Бабіша видання.

Глава чеського уряду також різко розкритикував начальника Генерального штабу армії Чехії Карела Ржегку, який раніше публічно підтримав ідею передачі цих літаків Україні.

Карелу Ржегці було б краще промовчати", - заявив Бабіш.

За його словами, позиція генерала суперечить заявам міністра оборони Яроміра Зуни, який наголошував на необхідності збереження літаків для потреб чеської армії.

"Він повинен визначитися зі своєю позицією, він має знати, до кого належить. Я не розумію, чому пан Ржегка виступає проти свого міністра - це ненормально", - зазначив прем’єр.

Бабіш назвав дискусії навколо можливого постачання L-159 Україні штучною проблемою та відкинув будь-які подальші обговорення продажу або передачі цих літаків.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Чехії розкритикували заяву президента Петра Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.

Глава чеського МЗС визнав, що під час його власного візиту до Києва українська сторона порушувала питання щодо отримання літаків. Водночас він підкреслив, що жодних обіцянок не давав, оскільки це чутлива тема для урядової коаліції та міжнародних партнерів.

Бабіш Андрей (77)
+22
Синок комуняцких функціонерів при ЧССР..ось і вся відповідь ..
25.01.2026 14:22 Відповісти
+18
"Контрацептив", що ще можго сказати...
25.01.2026 14:14 Відповісти
+16
Та все зрозуміло - картотека , в москві , працює як треба !
За даними словацького Інституту національної пам'яті, у 1980-х роках був агентом чехословацької https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Служби Державної безпеки (Státní bezpečnost, StB), схожої на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ СРСР.
Батько - Штефан Бабіш, за часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 комуністичної влади був компартійним зовнішньоторговим функціонером, дипломатом ...
25.01.2026 14:25 Відповісти
Ніколи не говори ніколи...
25.01.2026 14:13 Відповісти
Не знати, як Бабіш, а от один японець на прізвище Окамура дуже хоче здійснити харакірі.
25.01.2026 14:30 Відповісти
чехи по ініціативі "Подарунок для путіна" вже зібрали гроші на Блек хок для України, зараз купили сотні генераторів, а обраний прем'єр не продаж літаки для боротьби з шахедами

25.01.2026 14:48 Відповісти
От тобі і друзі. Обрали собі проросійського діяча і мабуть забули про те, що рашисти їм вороги. Забули про окупацію Праги. Допомогати Україні - це вже поганий тон? Дякуємо...
25.01.2026 14:19 Відповісти
Питання, а де наші Л-39, їх у нас було як *****
25.01.2026 14:36 Відповісти
А вгадай с першого разу...тіки в нашому ЧВВАУЛ п'ять полків л 39 було...це приблизно 300 + літаків..все паскуди просрали...
25.01.2026 14:49 Відповісти
щось ще є, але більшість мабуть вже фізично зносилась.

інше питання:
"Де українські тренувально-бойові літаки, якщо Л-39 базувались на запоріжському двигуні і велетенський Антонов груші околачував років двадцать ?"

.
25.01.2026 14:54 Відповісти
Чеська армія готова виділити чотири літаки L-159 для України
25.01.2026 14:20 Відповісти
ПідАр!
25.01.2026 14:21 Відповісти
Не просто синок, він сам був комунякою з 1980 р., а також співробітничав з чеським аналогом КДБ (StB), мільярдер, словак за походженням, лідер правополістської проросійської партії ANO.
25.01.2026 14:41 Відповісти
Начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржегка підтвердив, що передача чотирьох літаків L-159 Україні не зашкодить обороноздатності та безпеці республіки. Генерал рекомендує уряду подарувати їх безкоштовно, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-rehka-armada-nema-s-poskytnutim-ctyr-l-159-problem-40559240 пише чеське видання Novinky.cz.
25.01.2026 14:24 Відповісти
вже все перевели на шасі чеської татри щє щось треба негайно перевести?
25.01.2026 14:25 Відповісти
І порівняйте дипломатію Президента ( не Шмарклі і П'ятого ) - він на мізері можливостей створив коаліції, навчав та забезпечував армію, відновлював ВПК , прийнявши майже порожній бюджет, міл'ярдні виплати по облігаціям на росію ( суди були ) і тощо тощо.
25.01.2026 14:28 Відповісти
Не шмарклі а П'ятого
25.01.2026 14:29 Відповісти
Як можна собі вибрати дідугана путінососа з совковим мисленням.Мудрий чеський нарід який втомився від війни...якийсь світовий пізд..ц.
25.01.2026 14:29 Відповісти
Вони б ще собі промосковського панталоне на каблуках президентом вибрали😂
25.01.2026 14:40 Відповісти
На жаль останніми роками в світі штучний інтелект "розумнішає", а водночас населення у всіх країнах - принаймні відносно виборів дурнішає, прикладів безліч, що в нас, що в деяких європейських країнах, що за океаном...
25.01.2026 14:47 Відповісти
Плітки про "європейськість" європейців дуже перебільшені...
25.01.2026 15:31 Відповісти
Лице "нової" Чехії
25.01.2026 14:41 Відповісти
І навіщо Павел почав про це мову? Щоб всілякі бабіші тепер смерділи місяцями?
25.01.2026 14:45 Відповісти
а це був шанс підтримати виробництво L-159 ..яке особливо нікому не потрібно

тепер русняві чешські консерви це поховають
25.01.2026 14:46 Відповісти
Шо там наші геополітики?
25.01.2026 14:53 Відповісти
"Ніяких L-159 немає і не буде. Це закрите питання" --100% ...не буде ))

вони нікому більше не потрібні ..
25.01.2026 14:53 Відповісти
Восточные европейцы несчастные люди, озлобленные на весь мир.
25.01.2026 14:54 Відповісти
Ещё одна мразь куплена кремлем
25.01.2026 15:04 Відповісти
Такі же будуть гарантії безпеки та інша маяччня Вови зеленського.
25.01.2026 15:09 Відповісти
Я так розумію, що президент Чехії - це як англійська королева. , чисто для проформи. Колишній генерал НАТО повинен розуміти загрозу від божевільного агресора з кремля, він не може цього не розуміти.
25.01.2026 15:11 Відповісти
У цього бабуїна щось явно не так з анатомічними пропорціями. Верхня частина черепу зміщена праворуч, неприродно видовжений писок, непропорційно довгий шнобель, маленький рот з тоненькими губками та вуха з гострими кінчиками, що стирчать у верхній чверті.
25.01.2026 15:13 Відповісти
Комуніст 😂
25.01.2026 15:38 Відповісти
Чому так- як проросійська с**лота,то 100% мерзенне обличчя? Бабіш, Орбан, Фіца...Спосіб мислення накладає відбиток?
25.01.2026 15:25 Відповісти
Чезаре Ломброзо давно дав відповідь на це питання.
25.01.2026 16:11 Відповісти
Ну так, це ж очевидно, якщо свого нічого нема, то дарма надіятися на інших
25.01.2026 15:30 Відповісти
Амери не оплачують ось і вся проблема.
25.01.2026 15:39 Відповісти
Уроды...
25.01.2026 17:36 Відповісти
накуй той мотлох...
25.01.2026 17:41 Відповісти
Ці ,,пани,, як видно, ніяк не можуть відмити обгажені з переляку штани.
25.01.2026 18:18 Відповісти
Л 159 повна маячня....швидкість 450-650 км \год....ганятися на ньому за шахедами то марна справа....ми літали на л 39 на перехват малошвидкісних цілей....та ще забава для дурнів.....не розумію хто розповсюджує таку бредятину..
25.01.2026 18:36 Відповісти
дякуємо, тепер ми знаємо шо і ти підорас
25.01.2026 19:15 Відповісти
https://t.me/dmytro_chekalkyn/7810 Чеська ініціатива Dárek pro Putina зібрала $3,8 млн на генератори та акумулятори для Києва.

Ще одна громадська організація Чехії - Post Bellum - закупила 49 генераторів різної потужності.

Завтра до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії.
ЗІ:, ІМНО, можливо, прості чехи скинуться і притарабанть для ЗСУ ці чотири літачки, як оті генератори та акомулятори.
25.01.2026 19:48 Відповісти
Забув паскуда, як в Мюнхені Чехію пошматували і злили Гітлеру.
25.01.2026 20:47 Відповісти
 
 