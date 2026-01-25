Це закрите питання. Чехія не передаватиме Україні літаки L-159, - Бабіш
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання можливого передання Україні легких бойових літаків L-159 закрите - постачання цих літаків Києву не планується.
Про це пише на Idnes, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Питання закрите
"Ніяких L-159 немає і не буде. Це закрите питання", - цитує Бабіша видання.
Глава чеського уряду також різко розкритикував начальника Генерального штабу армії Чехії Карела Ржегку, який раніше публічно підтримав ідею передачі цих літаків Україні.
Карелу Ржегці було б краще промовчати", - заявив Бабіш.
За його словами, позиція генерала суперечить заявам міністра оборони Яроміра Зуни, який наголошував на необхідності збереження літаків для потреб чеської армії.
"Він повинен визначитися зі своєю позицією, він має знати, до кого належить. Я не розумію, чому пан Ржегка виступає проти свого міністра - це ненормально", - зазначив прем’єр.
Бабіш назвав дискусії навколо можливого постачання L-159 Україні штучною проблемою та відкинув будь-які подальші обговорення продажу або передачі цих літаків.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Чехії розкритикували заяву президента Петра Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.
Глава чеського МЗС визнав, що під час його власного візиту до Києва українська сторона порушувала питання щодо отримання літаків. Водночас він підкреслив, що жодних обіцянок не давав, оскільки це чутлива тема для урядової коаліції та міжнародних партнерів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
"Де українські тренувально-бойові літаки, якщо Л-39 базувались на запоріжському двигуні і велетенський Антонов груші околачував років двадцать ?"
За даними словацького Інституту національної пам'яті, у 1980-х роках був агентом чехословацької Служби Державної безпеки (Státní bezpečnost, StB), схожої на КДБ СРСР.
Батько - Штефан Бабіш, за часів комуністичної влади був компартійним зовнішньоторговим функціонером, дипломатом ...
Ще одна громадська організація Чехії - Post Bellum - закупила 49 генераторів різної потужності.
Завтра до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії.
***********
ЗІ:, ІМНО, можливо, прості чехи скинуться і притарабанть для ЗСУ ці чотири літачки, як оті генератори та акомулятори.