Глава правительства Чехии Андрей Бабиш обвинил бывшего премьера Великобритании в срыве мирного соглашения между Украиной и Россией в апреле 2022 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала NOVA, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Бабиш считает, что война могла закончиться весной 2022 года

Бабиш считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией якобы было "близко" в апреле 2022 года, пока не появился Борис Джонсон, и война продолжилась.

По его мнению, для того, чтобы война РФ против Украины закончилась, ведущие европейские лидеры должны говорить с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Это важно... Переговоры интенсивные, но у меня такое ощущение, что они приближаются к какому-то длительному решению в виде прекращения войны, длительной безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Трампа", – заявил премьер Чехии, признав, что Трамп обещал завершить эту войну, но пока этого не удалось.

Переговоры с Путиным

Кроме этого, Бабиш видит необходимость в том, чтобы говорить с российским диктатором. Он считает, что переговоры о достижении мира с Путиным и Трампом должны вести именно ведущие европейские политики.

В частности, он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

"Сейчас начали говорить о том, что Европа должна разговаривать с Путиным", - сказал Бабиш, добавив, что когда ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил к Путину в Москву, то все это осуждали.

Что предшествовало?

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.

