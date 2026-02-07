Бабиш обвинил экс-премьера Великобритании Джонсона в срыве мирного соглашения между Украиной и РФ в 2022 году

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш обвинил бывшего премьера Великобритании в срыве мирного соглашения между Украиной и Россией в апреле 2022 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала NOVA, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Бабиш считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией якобы было "близко" в апреле 2022 года, пока не появился Борис Джонсон, и война продолжилась.

По его мнению, для того, чтобы война РФ против Украины закончилась, ведущие европейские лидеры должны говорить с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Это важно... Переговоры интенсивные, но у меня такое ощущение, что они приближаются к какому-то длительному решению в виде прекращения войны, длительной безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Трампа", – заявил премьер Чехии, признав, что Трамп обещал завершить эту войну, но пока этого не удалось.

Переговоры с Путиным 

Кроме этого, Бабиш видит необходимость в том, чтобы говорить с российским диктатором. Он считает, что переговоры о достижении мира с Путиным и Трампом должны вести именно ведущие европейские политики.

В частности, он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

"Сейчас начали говорить о том, что Европа должна разговаривать с Путиным", - сказал Бабиш, добавив, что когда ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил к Путину в Москву, то все это осуждали.

Что предшествовало?

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
  • Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.

Бабіш шлюха КДБ.
Даааа, забули мабуть чехі як смердить портянка (онуча) рузькага солдата.
07.02.2026 19:41 Ответить
КДБшная шлюза
07.02.2026 19:39 Ответить
Консерви знову поперли зі страшною силою...прострочка..
07.02.2026 19:47 Ответить
07.02.2026 19:39 Ответить
07.02.2026 19:47 Ответить
Мабуть один з клієнтів Епштейна.
07.02.2026 19:56 Ответить
Якби у Бабішки були полові органи дєдушки, то він би не виконував роль рупора Пуйла.
07.02.2026 19:40 Ответить
07.02.2026 19:41 Ответить
Вірно каже пан, там є ще одна потвора-онучемура !
07.02.2026 19:59 Ответить
Зємана давно немає у владі, але його справа знову ожила.
07.02.2026 20:49 Ответить
Во падлюки! Де ви всі беретесь?
07.02.2026 19:41 Ответить
Репнула земля і вискочив чортик.
07.02.2026 21:04 Ответить
Ще один хворий трампонізмом мозгу. Презерватив аби що ляпнути.
07.02.2026 19:43 Ответить
Мразота КГБшна поперла відробляти рашистські гроші
07.02.2026 19:43 Ответить
Без виродків-кацапів точно було б більше.
А вам має бути соромно за цю жалюгідну спробу підміни понять.
07.02.2026 19:58 Ответить
Славку, Ти що не бачиш,що Алєкєєвич то кацапський троль. Подивись на дату його реєстрації. Не відповіда йому ніого. Тільки повний ігнор.
07.02.2026 20:33 Ответить
Без Джонсона вони б народились у "новороссії"
07.02.2026 20:01 Ответить
А без зеленого уйобка, який запустив рашистів через Чонгар на південь і АЕС, може було б і вчетверо більше.
07.02.2026 20:08 Ответить
Уйобок.
07.02.2026 19:45 Ответить
07.02.2026 19:50 Ответить
От же ж скотиняяяка!
07.02.2026 19:46 Ответить
Ну як можна обравши розумного Президента обрати таке прем'єром?
07.02.2026 19:47 Ответить
В Украине в 2014 году выбрали Президента. А потом в 19 году снова были выборы. Просто захотелось поржать.
07.02.2026 19:49 Ответить
Тепер ті, хто оце обрало в переважній більшості виїхало, а ми всі відгрібаємо..
07.02.2026 23:15 Ответить
Дядя Боря зірвав щвидку капітуляцію!
Всі ватні гандо-пропи ( пропаГандони) аж скрегочуть зубами на Днонсонюка!!!
07.02.2026 20:15 Ответить
ще один ворог--орбан2-слабо віриться що з цими союзниками путіна ми будем в євросоюзі
07.02.2026 19:49 Ответить
Або вони розвалять Sоюз або після війни буде Інтермаріум чи Нато-2 .
07.02.2026 20:18 Ответить
Так,джонсон зірвав капітуляцію
07.02.2026 19:52 Ответить
07.02.2026 20:22 Ответить
Але скільки нам вже аукнулися ті стамбульськи підписи агрохімії та інших маланців,які збиралися пАбирому здати країну кацапам..Це теж треба пам'ятати!
07.02.2026 21:10 Ответить
Наш брат українець швидко все забує
07.02.2026 22:20 Ответить
Ще один...Дебіл....Чимось подібний на фіцо....Такий же ж тупий погляд.
07.02.2026 19:52 Ответить
Єдиний вихід припинити війну,це заманити ***** на які небудь перемовини і удавити та скинути в глибокий колодязь ,або шахту чи спалити,щоб від ***** і попілу не лишилось!
07.02.2026 19:53 Ответить
відрубати голову і на Майдані на списі щоб ворони обгладали добіла череп ... ну а потім звісно переторти в шредері і скормити собакам
07.02.2026 20:02 Ответить
І ЩО? Кацапи дістануть зі схованки чергового двійника, і порегочуть з Європи... Скажуть не тільки, що вони розумніші, і подібне "предусматрели", але й назвуть їх "недагавараспасобными" - бо Європа не дотрималася "дипломатичного імунітету"...
Не в "Путіні", як фізичній особі", справа... Там ВСЯ РОСІЯ - суцільний "ПУТІН"... Він лише виголошує "хотєлки" кацапського бидла...
08.02.2026 02:39 Ответить
Тому і треба стратити х*йла у прямому етері, як колись Саддама Хусейна. Щоб ніякі двійники, трійники та інші подовжувачі вже не допомогли.

А кацапські раби будуть співати осанну кому завгодно на будь-яку тему. Я дуже гарно пам'ятаю, як одна і та ж знайома тітка з Кацапії пускала піну у 1982 за совок та великого сталіна, у 1992 - проти совка та вбивці-сталіна, а у 2002 - за совок, рашку та великого сталіна! Я ж пам'ятаю ці мітинги совкової старечі (божечки, вони ж навіть у свої 40-45 років були старими!) під червоними прапорами, а потім під аквафрешами - завжди з палаючими очима та щоками і повністю протилежними текстами та думками - як хтось їх тумблером перемикав! Їм все одно, за кого піну пускати, аби хтось зверху сказав.
08.02.2026 09:55 Ответить
Колись один з видатних діячів Реформації, сказав: "Найболючіше місце попа - ГАМАНЕЦЬ... Ударте його по ГАМАНЦЮ - і він закричить від болю...". Тут - те саме... Що з того, що задавлять "*****", як Хусейна? Цього повісили, все затихло - бо він уже "задрав" свою "верхівку" своїми "імператорськими" замашками... Тут же інша картина - кацапська верхівка тримається не за "Путіна", а за створений ним РЕЖИМ. Повісять Путіна - прийде Патрушев, чи ще якийсь КДБіст... І все продовжиться... Росію треба позбавить економічної можливості вести війну - і тоді кацапи того "Путіна" самі повісять...
08.02.2026 10:12 Ответить
Бабіш , де речі словак , колишній СТБак, олігарх та злодій
07.02.2026 19:56 Ответить
Інший контекст (історичний):
Результати пошуку також видають інформацію про ŠtB (Štátna bezpečnosť) - чехословацьку службу державної безпеки, яка діяла у Словаччині до 1989 року. Це не пов'язано з українським телеканалом СТБ.
Для отримання найактуальнішої інформації про програми СТБ, найкраще користуватися офіційними ресурсами телеканалу (сайт STB.ua або YouTube-канал).

Ясно, будемо знати
07.02.2026 20:20 Ответить
бабіш: коли я зійду з розуму, я нікому не скажу. але знаки будуть
07.02.2026 19:59 Ответить
Щось активізувалися європейські *уйлососи, до чого б це? Мадярська жаба щось там зашипіла, тепер це чмо.
07.02.2026 20:01 Ответить
Мабуть пішла конкретна розмова про швидке залучення України до ЄС. Може, у Брюселі знайшли якісь можливості, а не чергове бла-бла-бла. Ось жаби і заворушилися. Дуже бояццо, що українська лелека їм все тепле життя у теплому болоті розворушить.
08.02.2026 10:01 Ответить
Саме ці еврогеї нададуть оманському ішаку потужні гарантії безпеки, ЕС та НАТО.
07.02.2026 20:08 Ответить
Фу, морда огидна як Zaльдо ...
А це ж наратив саме лаптів!!
У кого на ТОТ є ватні родичи, ті знають який хейт проти дяді Борі , яка страшна ненависть аж скрегочуть,..
Саме Борис зірвав договорняк арахамбії - капітуляцію
07.02.2026 20:13 Ответить
Що підписали? Стамбульску капітуляцію?? Щоб ти кацапчику ,зараз ходив як барін?? Лососнете мокші туньця..десь біля "крейцера машква"!
07.02.2026 21:13 Ответить
Вже не кажучи про всі інши канхфетки, пу вимагав скорочення і розброєння СОУ, щоб невдовзі маршем сунути на Київ - це і є сутність того Стамбулу = покрокова але неминуча капітуляція...
хоч у той момент ти умови і були пом'ягче нинішних забаганок пу, якій у той момент був змушенний відступати... але ...поставки зброї, заборони бити в глубь раши...надали пу час отовариться шахедами... закупити півн. кор.зброю, кітайськи товари так званого подвійного значення, а тут і тр підсуєтився... а бай навіть виділені кошти не встиг типа використати, а все чому? Тому, що лякає їх пу конкретно ядеркой і бояться штати розвала раши благо європейці прокинулися, розуміючи реальну загрозу...
07.02.2026 21:47 Ответить
А путіна Бабіш не звинувачує?
07.02.2026 20:17 Ответить
Як можна звинуватити свого хозяїна, мабуть колись, як гроші перестане давати
07.02.2026 20:21 Ответить
07.02.2026 20:22 Ответить
Як що Джонсон щось і зірвав, так то капітуляцію України під тиском всіх підарасів, а не мирну угоду.
07.02.2026 20:18 Ответить
Він не винен, за що ху...ло заплатило, то він і озвучив. Хоча може до ху....ла, таких шавок не допускають, фсбшную заказуху відпрацьовує
07.02.2026 20:18 Ответить
Мимрна угода за рахунок України чи цього мудака Бабіша?
07.02.2026 20:19 Ответить
Поганий Джонсон не дав кацапам та зеленим манкуртам підписати капітуляцію! І хто як не бабіш знає про це ліпше всіх інших
07.02.2026 20:21 Ответить
07.02.2026 20:26 Ответить
О! Нові інструкції від ***** отримали фіцико-******-бібаші.
07.02.2026 20:31 Ответить
Правда это или нет, не суть. Вопрос, почему озвучено сейчас и кто больше всех кричит, что это враки?
07.02.2026 20:39 Ответить
Джонсон зірвав капітуляцію. Про це всі знають.
08.02.2026 07:10 Ответить
А сейчас мы на грани победы и выходим на границы 1991 года? Вопрос был в другом почему это озвучено сейчас, кем( имею ввиду не "говорящий рот", а кто дал ему команду) и против кого?
08.02.2026 07:35 Ответить
Озвучено давно. Джонсон не міг передбачати дії влади на шкоду армії.
08.02.2026 17:37 Ответить
по ходу тут як в старому анекдоті-
пісець бабішу))
В рашку тікати не захоче,
а інші видадуть Британцям)))
07.02.2026 20:44 Ответить
shluha kremlewskaj !
07.02.2026 20:52 Ответить
А ***** цей придурок ні в чому не звинувачує?
07.02.2026 20:55 Ответить
Ще одна нагода, щоб подякувати, і вклонитися Джонсону, що не дав Зелі і його "радникам" підписати Стамбульську капітуляцію.
07.02.2026 20:57 Ответить
Ну производная этого срыва это тцк ,которое много здешних обитателей не любит и с говном мешает. Но альтернатива тцк капитуляция на условиях раши или долгая война со всеми ее прелестями и накладками в виде того же тцк. Что скажете ухылянты .Дякуя джонсону полюбите тогда и тцк .
08.02.2026 03:56 Ответить
бабиш чесно заробив 11,8 карбованця, у *****!
07.02.2026 21:04 Ответить
війна мола закінчитися за 3 дні, але не сталося. шукають винних
07.02.2026 21:09 Ответить
Ще один гандон зявився на карті європи
07.02.2026 21:12 Ответить
Арахламідія , в інтерв'ю Мосійчук-геббельсовні , казав те самє і зараз , сухумський примат , в друге , по дорученню зе гниди , вирішує долю всіх українців
07.02.2026 21:13 Ответить
Переговорами орків не зупинити. Особливо зараз коли вони просуваються на фронті. Гопника можна зупинити тільки влучним ударом по рилу
07.02.2026 21:21 Ответить
Вони просуваються з того часу, як голобородько замінив "поганого Залужного" на "хорошого Сирського" і познімав всіх успішних комбатів.
07.02.2026 21:54 Ответить
українцям треба зрозуміти , шо їх зробив не просто феезбешний торчок 🤡, а разом з ЄС політичною елітою ,яку епштейн з ху* лом ,розтикали у всі місця по Заходу ...всі чекали шо зеленський підпише капітуляцію ,бо його на це поставили в президенти , але Джонсонюк , не дав загинути Україні ,поки 73% билися ще у екстазі від кохання до торчка , тим самим врятував Україну , а вже хто хоче до русні брататися ,то хай їдуть на московію ,пірь їм у д* пу...
07.02.2026 21:31 Ответить
все правильно сказал.

влез боря лондонский с клоунским причуханом и сорвал переговоры. ему надо было успеть швецию и финляндию в нато принять.

а зеленый потужносец повелся в обмен на гарантии персональной безопасности.
07.02.2026 22:00 Ответить
Сам придумав, чи хтось з Москви підказав?
07.02.2026 22:17 Ответить
Нормальні партнери у нас! Міні -Наполеони та міні Черчілі. А в ролі Моськи внуки Тісо.
07.02.2026 22:28 Ответить
... почали говорити про те, що Європа має розмовляти з Путіним ...
Але питання в тім що , чи хоче путлер розмовляти з ними. Бо на тлі обісраних штанів Європи
,, нелюд ,, баче себе на коні.
07.02.2026 22:35 Ответить
Розвалити ЄС зсередини та відштовхнути його від України руками таких бабішів/фіців/орбанів -- рожева мрія пуйла. Здається, ЄС починає вже "пливти", якшо євролідери починають легітимізувати режим пуйла, шукаючи з ним контакти. Це -- дуже поганий знак для нас, українців.
07.02.2026 23:37 Ответить
Так не було цього. Це качка, яку запустили рашисти та місцеві колаборанти типу агрохімії.
08.02.2026 00:04 Ответить
Ну чому історія нічому не вчить дурнів? Це чудо забуло чим закінчилася для самоі Чехіі Мюнхенська угода (29-30 вересня 1938 року)і до чого це призвело, і що сталося потім 14-15 березня 1939 року? Він хіба не розуміє і не бачить схожість сітуаціі?

08.02.2026 00:11 Ответить
Все він розуміє адже скоріше за все він та мабуть і його батьки навчалися у вищий партійній школі і мабуть ще в ссср. Подивись на його вік. Там пороблено і задавнено і х*р вже хто відробить.
08.02.2026 11:16 Ответить
Эти мудаки то ли по глупости своей, то ли в целом в силу своего имиджа просто озвучивают то, о чем думает но молчит остальная Европа.
08.02.2026 00:16 Ответить
а ця БАБА-іч не хоче розказати, що таке сталось що в 2022 році РАПТОВО треба було підписувати "мирні угоди" з москалями?
а може, якби москалі не поперли в лютому 2022 року на Україну, то і ніяких "угод" не треба було підписувати?...
хоча про що можна говорити з БАБА-ічом? Рідко коли в БАБ логіка - сильна їх сторона....
08.02.2026 03:54 Ответить
І бабіш в цей клуб лізунів кремлівського андрофага вступив! А методички одні й тіж ФСБ їм надає. Ця гидота повинна як ніхто розуміти - до чого призводить загравання з диктатором, у я кого руки по лікоть у крові! У 1938 році віддали частину Чехословаччини гітлєру і думали, що той зупинеться. І чим це скінчилося, бабіш?
08.02.2026 08:12 Ответить
Ех зразу видно що Європа зажерлася та розлінилася коли собі таких ліпідеарів у владу обирає - орбан, фіцо, бабіш. Та й макрон як собака часто перед ****** хвостом крутить. А у ***** гру та фсб погано працюють. Їм треба було тому пітерському урці порадити почати не з України а з Прибалтики та Польщі, то дійсно б через всю Європу до Ла-Маншу за три дні дійшли б. От тільки тоді нам прийшлося би як Холодноярській республіці воювати...
