Бабиш обвинил экс-премьера Великобритании Джонсона в срыве мирного соглашения между Украиной и РФ в 2022 году
Глава правительства Чехии Андрей Бабиш обвинил бывшего премьера Великобритании в срыве мирного соглашения между Украиной и Россией в апреле 2022 года.
Об этом он заявил в эфире телеканала NOVA, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Бабиш считает, что война могла закончиться весной 2022 года
Бабиш считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией якобы было "близко" в апреле 2022 года, пока не появился Борис Джонсон, и война продолжилась.
По его мнению, для того, чтобы война РФ против Украины закончилась, ведущие европейские лидеры должны говорить с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
"Это важно... Переговоры интенсивные, но у меня такое ощущение, что они приближаются к какому-то длительному решению в виде прекращения войны, длительной безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Трампа", – заявил премьер Чехии, признав, что Трамп обещал завершить эту войну, но пока этого не удалось.
Переговоры с Путиным
Кроме этого, Бабиш видит необходимость в том, чтобы говорить с российским диктатором. Он считает, что переговоры о достижении мира с Путиным и Трампом должны вести именно ведущие европейские политики.
В частности, он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
"Сейчас начали говорить о том, что Европа должна разговаривать с Путиным", - сказал Бабиш, добавив, что когда ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил к Путину в Москву, то все это осуждали.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с РФ.
Даааа, забули мабуть чехі як смердить портянка (онуча) рузькага солдата.
А вам має бути соромно за цю жалюгідну спробу підміни понять.
Всі ватні гандо-пропи ( пропаГандони) аж скрегочуть зубами на Днонсонюка!!!
Не в "Путіні", як фізичній особі", справа... Там ВСЯ РОСІЯ - суцільний "ПУТІН"... Він лише виголошує "хотєлки" кацапського бидла...
А кацапські раби будуть співати осанну кому завгодно на будь-яку тему. Я дуже гарно пам'ятаю, як одна і та ж знайома тітка з Кацапії пускала піну у 1982 за совок та великого сталіна, у 1992 - проти совка та вбивці-сталіна, а у 2002 - за совок, рашку та великого сталіна! Я ж пам'ятаю ці мітинги совкової старечі (божечки, вони ж навіть у свої 40-45 років були старими!) під червоними прапорами, а потім під аквафрешами - завжди з палаючими очима та щоками і повністю протилежними текстами та думками - як хтось їх тумблером перемикав! Їм все одно, за кого піну пускати, аби хтось зверху сказав.
Ясно, будемо знати
А це ж наратив саме лаптів!!
У кого на ТОТ є ватні родичи, ті знають який хейт проти дяді Борі , яка страшна ненависть аж скрегочуть,..
Саме Борис зірвав договорняк арахамбії - капітуляцію
хоч у той момент ти умови і були пом'ягче нинішних забаганок пу, якій у той момент був змушенний відступати... але ...поставки зброї, заборони бити в глубь раши...надали пу час отовариться шахедами... закупити півн. кор.зброю, кітайськи товари так званого подвійного значення, а тут і тр підсуєтився... а бай навіть виділені кошти не встиг типа використати, а все чому? Тому, що лякає їх пу конкретно ядеркой і бояться штати розвала раши благо європейці прокинулися, розуміючи реальну загрозу...
пісець бабішу))
В рашку тікати не захоче,
а інші видадуть Британцям)))
влез боря лондонский с клоунским причуханом и сорвал переговоры. ему надо было успеть швецию и финляндию в нато принять.
а зеленый потужносец повелся в обмен на гарантии персональной безопасности.
Але питання в тім що , чи хоче путлер розмовляти з ними. Бо на тлі обісраних штанів Європи
,, нелюд ,, баче себе на коні.
а може, якби москалі не поперли в лютому 2022 року на Україну, то і ніяких "угод" не треба було підписувати?...
хоча про що можна говорити з БАБА-ічом? Рідко коли в БАБ логіка - сильна їх сторона....
ліпід еарів у владу обирає - орбан, фіцо, бабіш. Та й макрон як собака часто перед ****** хвостом крутить. А у ***** гру та фсб погано працюють. Їм треба було тому пітерському урці порадити почати не з України а з Прибалтики та Польщі, то дійсно б через всю Європу до Ла-Маншу за три дні дійшли б. От тільки тоді нам прийшлося би як Холодноярській республіці воювати...