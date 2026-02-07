Бабіш звинуватив експрем’єра Британії Джонсона у зриві мирної угоди між Україною та РФ у 2022 році

Очільник уряду Чехії Андрей Бабіш звинуватив колишнього прем'єра Великої Британії у зриві мирної угоди між Україною та Росією у квітні 2022 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NOVA, передає "Укрінформ"

Бабіш вважає, що війна могла завершитись навесні 2022

Бабіш вважає, що мирна угода між Україною та Росією нібито була "близька" в квітні 2022 року, допоки не з’явився Борис Джонсон, і війна продовжилась.

На його думку, для того, щоб війна РФ проти України завершилась провідні європейські лідери мають говорити з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

"Це важливо... Переговори інтенсивні, але в мене таке відчуття, що вони наближаються до якогось тривалого рішення у вигляді припинення війни, тривалої безпеки для України. Але Європа не зможе цього зробити без Трампа", – заявив прем'єр Чехії, визнавши, що Трамп обіцяв завершити цю війну, але наразі цього не вдалося.

Переговори з Путіним

Крім цього, Бабіш бачить потребу в тому, щоб говорити з російським диктатором. Він вважає, що переговори щодо досягнення миру з Путіним і Трампом мають вести саме провідні європейські політики.

Зокрема, він згадав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та прем'єрку Італії Джорджу Мелоні.

"Зараз почали говорити про те, що Європа має розмовляти з Путіним", - сказав Бабіш, додавши, що коли раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан їздив до Путіна в Москву, то всі це засуджували.

Що передувало?

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для відновлення контактів із РФ.

