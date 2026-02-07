Бабіш звинуватив експрем’єра Британії Джонсона у зриві мирної угоди між Україною та РФ у 2022 році
Очільник уряду Чехії Андрей Бабіш звинуватив колишнього прем'єра Великої Британії у зриві мирної угоди між Україною та Росією у квітні 2022 року.
Про це він заявив в ефірі телеканалу NOVA, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ
Бабіш вважає, що війна могла завершитись навесні 2022
Бабіш вважає, що мирна угода між Україною та Росією нібито була "близька" в квітні 2022 року, допоки не з’явився Борис Джонсон, і війна продовжилась.
На його думку, для того, щоб війна РФ проти України завершилась провідні європейські лідери мають говорити з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.
"Це важливо... Переговори інтенсивні, але в мене таке відчуття, що вони наближаються до якогось тривалого рішення у вигляді припинення війни, тривалої безпеки для України. Але Європа не зможе цього зробити без Трампа", – заявив прем'єр Чехії, визнавши, що Трамп обіцяв завершити цю війну, але наразі цього не вдалося.
Переговори з Путіним
Крім цього, Бабіш бачить потребу в тому, щоб говорити з російським диктатором. Він вважає, що переговори щодо досягнення миру з Путіним і Трампом мають вести саме провідні європейські політики.
Зокрема, він згадав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та прем'єрку Італії Джорджу Мелоні.
"Зараз почали говорити про те, що Європа має розмовляти з Путіним", - сказав Бабіш, додавши, що коли раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан їздив до Путіна в Москву, то всі це засуджували.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для відновлення контактів із РФ.
Даааа, забули мабуть чехі як смердить портянка (онуча) рузькага солдата.
А вам має бути соромно за цю жалюгідну спробу підміни понять.
Всі ватні гандо-пропи ( пропаГандони) аж скрегочуть зубами на Днонсонюка!!!
Не в "Путіні", як фізичній особі", справа... Там ВСЯ РОСІЯ - суцільний "ПУТІН"... Він лише виголошує "хотєлки" кацапського бидла...
А кацапські раби будуть співати осанну кому завгодно на будь-яку тему. Я дуже гарно пам'ятаю, як одна і та ж знайома тітка з Кацапії пускала піну у 1982 за совок та великого сталіна, у 1992 - проти совка та вбивці-сталіна, а у 2002 - за совок, рашку та великого сталіна! Я ж пам'ятаю ці мітинги совкової старечі (божечки, вони ж навіть у свої 40-45 років були старими!) під червоними прапорами, а потім під аквафрешами - завжди з палаючими очима та щоками і повністю протилежними текстами та думками - як хтось їх тумблером перемикав! Їм все одно, за кого піну пускати, аби хтось зверху сказав.
Ясно, будемо знати
А це ж наратив саме лаптів!!
У кого на ТОТ є ватні родичи, ті знають який хейт проти дяді Борі , яка страшна ненависть аж скрегочуть,..
Саме Борис зірвав договорняк арахамбії - капітуляцію
хоч у той момент ти умови і були пом'ягче нинішних забаганок пу, якій у той момент був змушенний відступати... але ...поставки зброї, заборони бити в глубь раши...надали пу час отовариться шахедами... закупити півн. кор.зброю, кітайськи товари так званого подвійного значення, а тут і тр підсуєтився... а бай навіть виділені кошти не встиг типа використати, а все чому? Тому, що лякає їх пу конкретно ядеркой і бояться штати розвала раши благо європейці прокинулися, розуміючи реальну загрозу...
пісець бабішу))
В рашку тікати не захоче,
а інші видадуть Британцям)))
влез боря лондонский с клоунским причуханом и сорвал переговоры. ему надо было успеть швецию и финляндию в нато принять.
а зеленый потужносец повелся в обмен на гарантии персональной безопасности.
Але питання в тім що , чи хоче путлер розмовляти з ними. Бо на тлі обісраних штанів Європи
,, нелюд ,, баче себе на коні.
а може, якби москалі не поперли в лютому 2022 року на Україну, то і ніяких "угод" не треба було підписувати?...
хоча про що можна говорити з БАБА-ічом? Рідко коли в БАБ логіка - сильна їх сторона....
ліпід еарів у владу обирає - орбан, фіцо, бабіш. Та й макрон як собака часто перед ****** хвостом крутить. А у ***** гру та фсб погано працюють. Їм треба було тому пітерському урці порадити почати не з України а з Прибалтики та Польщі, то дійсно б через всю Європу до Ла-Маншу за три дні дійшли б. От тільки тоді нам прийшлося би як Холодноярській республіці воювати...