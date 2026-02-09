Чехія може заборонити соціальні мережі дітям до 15 років
Глава уряду Чехії Андрей Бабіш підтримав ідею заборонити використання соціальних мереж дітьми до 15 років.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.
Прем’єр наголосив на шкідливому впливі соцмереж на психіку неповнолітніх. Він заявив, що держава має захищати дітей від негативного цифрового контенту.
Відеозвернення Бабіша було опубліковане у неділю на його сторінках у соцмережах.
Уряд Чехії готує законодавчу ініціативу
Перший віцепрем’єр Карел Гавлічек повідомив, що чеський уряд серйозно розглядає можливість такої заборони. За його словами, відповідний законопроєкт можуть подати вже цього року.
Остаточне рішення ухвалять після консультацій з експертами та законодавцями.
"Експерти одностайно кажуть, що соціальні мережі дуже шкідливі для дітей", — заявив Бабіш.
Європа посилює контроль над соцмережами
Тим часом кілька європейських країн вже працюють над обмеженнями для дітей. Іспанія, Греція, Велика Британія та Франція розглядають жорсткіші правила доступу.
Франція готує закон, який забороняє соцмережі дітям до 15 років. Британія вивчає модель заборони за прикладом Австралії.
Австралія першою у світі законодавчо встановила вікові обмеження. З грудня платформи Instagram, TikTok і YouTube там заблокували понад мільйон акаунтів.
- Раніше Європарламент закликав заборонити соцмережі дітям до 16 років.
Бо після соцмереж у альтернативно розвинутих каловорот у головах відбувається.
Заборони зараз телеграм або Тік-ток, то Україною прокотиться хвиля суїциду 😂😂😂