Чехія може заборонити соціальні мережі дітям до 15 років

Глава уряду Чехії Андрей Бабіш підтримав ідею заборонити використання соціальних мереж дітьми до 15 років.

Прем’єр наголосив на шкідливому впливі соцмереж на психіку неповнолітніх. Він заявив, що держава має захищати дітей від негативного цифрового контенту.
Відеозвернення Бабіша було опубліковане у неділю на його сторінках у соцмережах.

Уряд Чехії готує законодавчу ініціативу

Перший віцепрем’єр Карел Гавлічек повідомив, що чеський уряд серйозно розглядає можливість такої заборони. За його словами, відповідний законопроєкт можуть подати вже цього року.

Остаточне рішення ухвалять після консультацій з експертами та законодавцями.

"Експерти одностайно кажуть, що соціальні мережі дуже шкідливі для дітей", — заявив Бабіш.

Європа посилює контроль над соцмережами

Тим часом кілька європейських країн вже працюють над обмеженнями для дітей. Іспанія, Греція, Велика Британія та Франція розглядають жорсткіші правила доступу.

Франція готує закон, який забороняє соцмережі дітям до 15 років. Британія вивчає модель заборони за прикладом Австралії.

Австралія першою у світі законодавчо встановила вікові обмеження. З грудня платформи Instagram, TikTok і YouTube там заблокували понад мільйон акаунтів.

  • Раніше Європарламент закликав заборонити соцмережі дітям до 16 років.

А Україні де майже немає інтернету ця новина не по-уй
09.02.2026 00:46 Відповісти
А як ти тоді тут пишеш?
09.02.2026 00:58 Відповісти
У нас без довідки про рівень IQ взагалі громадянам тільки друковані комікси дозволяти можна.
Бо після соцмереж у альтернативно розвинутих каловорот у головах відбувається.
09.02.2026 01:22 Відповісти
Коли заборонили вконтакте і одноклассники то було невдоволення пару місяців.
Заборони зараз телеграм або Тік-ток, то Україною прокотиться хвиля суїциду 😂😂😂
09.02.2026 02:22 Відповісти
Тєлєгу не заборонять, всі установи мають там свої офіціальні канали для зв'язку))) де сонцесяйний гундосити буде?)))
09.02.2026 02:36 Відповісти
Дуров постійно критикує західну владу, ЗМІ та соцмережі, "розкриває очі". До Телеграму дуже негативно ставляться західні еліти i ЗМІ. Пародокс чому в Україні його не забороняють.
09.02.2026 07:59 Відповісти
Розумне рішення на фоні отих Епштейнів привладних!!
09.02.2026 02:36 Відповісти
Підлітки більше схильні до "ворожої пропаганди", і взагалі у молоді критичне ставлення до всього, це природне. Їх треба контролювати.
09.02.2026 07:53 Відповісти
 
 