Іспанія обмежує доступ до соцмереж для дітей до 16 років
Іспанія заборонить доступ неповнолітнім до соціальних мереж до 16 років.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Педро Санчеса на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.
Платформи соціальних мереж будуть зобов’язані впровадити системи перевірки віку користувачів. Це зроблять для того, щоб діти не могли самостійно реєструвати акаунти до 16 років.
Нові правила та відповідальність платформ
Уряд Іспанії також представить законопроєкт, що покладатиме відповідальність за незаконний і ненависницький контент на керівників соцмереж. Мета закону – посилити безпеку дітей в інтернеті та обмежити ризики цифрового насильства.
Санчес наголосив: "Наші діти опинилися в просторі, в якому вони ніколи не повинні були перебувати наодинці. Ми більше не будемо цього терпіти". Він додав, що уряд захистить дітей від "цифрового Дикого Заходу".
Міжнародний контекст
У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років.
Інші країни, зокрема Велика Британія та Франція, також розглядають подібні заходи.
Які там Діти та їх безпека, від лайна з мереж!!!??
А в української влади КІШКА ТОНКА телеграм заборонити, через який проводять агітацію проти України і знаходять виконувачів тер актів ‼️‼️‼️
Про тік-ток не забувайте.
