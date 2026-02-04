Іспанія обмежує доступ до соцмереж для дітей до 16 років

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Педро Санчеса на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

Платформи соціальних мереж будуть зобов’язані впровадити системи перевірки віку користувачів. Це зроблять для того, щоб діти не могли самостійно реєструвати акаунти до 16 років.

Нові правила та відповідальність платформ

Уряд Іспанії також представить законопроєкт, що покладатиме відповідальність за незаконний і ненависницький контент на керівників соцмереж. Мета закону – посилити безпеку дітей в інтернеті та обмежити ризики цифрового насильства.

Санчес наголосив: "Наші діти опинилися в просторі, в якому вони ніколи не повинні були перебувати наодинці. Ми більше не будемо цього терпіти". Він додав, що уряд захистить дітей від "цифрового Дикого Заходу".

Міжнародний контекст

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років.

Інші країни, зокрема Велика Британія та Франція, також розглядають подібні заходи.

Топ коментарі
+5
А Федоріва зробили міністром оборони . Це знущання над українцями і ВСУ.
за час повномасштабної війни міністрами оборони били і парикмахери і офіціанти
тількі блд не було професійного досвідченого у боях ГЕНЕРАЛА. Тому проблеми і з ракетами , і з різними розробками ,бо мозг цівільного міністра не розуміє взагалі що треба робити для військових

і взагалі все це зелена влада робить спеціально , бо іншого пояснення не має
04.02.2026 02:49 Відповісти
+4
Та все давайте нафіг заборонимо. Ватсап, вайбер, інсту, фб і твіттер на додачу. Капець ідіоти. Треба краще проводити інформаційну політику, а не забороняти все підряд. Клоуни.
04.02.2026 03:31 Відповісти
+3
А в української влади КІШКА ТОНКА телеграм заборонити, через який проводять агітацію проти України і знаходять виконувачів тер актів ‼️‼️‼️


А в української влади КІШКА ТОНКА телеграм заборонити, через який проводять агітацію проти України і знаходять виконувачів тер актів ‼️‼️‼️
04.02.2026 02:42 Відповісти
А яка з них взагалі користь?
04.02.2026 01:58 Відповісти
А в Україні, оті стефанчук-зеленський-свириденко, про Дітей України так не дбають, їм байдуже до Дітей!!! Їх Оманські розставляють для заробляння грошей КабМіндічами, бакановим, єрмаком, шурмою, шиферами-недострєльонними (мабуть і УБД отримали), землю надерибанить, як у Черкаській ВЦА під охороною мусорів з області і районів…. Династію в Козині, за крадені гроші в Українців, добудувати…
Які там Діти та їх безпека, від лайна з мереж!!!??
04.02.2026 02:28 Відповісти
Тасують і перетасовують одних і тих же виконувачів, бо бояться свіжого досвідченого кадра впустити , і що він побачить ізнанку цього дурдому
як у тому анекдоті - меблі ( міністрів) переставляють , замість зміни проституток
04.02.2026 02:53 Відповісти
"... КІШКА ТОНКА телеграм заборонити..."

Про тік-ток не забувайте.
04.02.2026 03:28 Відповісти
Та все давайте нафіг заборонимо. Ватсап, вайбер, інсту, фб і твіттер на додачу. Капець ідіоти. Треба краще проводити інформаційну політику, а не забороняти все підряд. Клоуни.
Що, немає життя без китайської помийки тік-ток?
04.02.2026 10:29 Відповісти
Так, негайно усе заборонити, всі месенджери, а краще - як в Ірані чи рашці, створити регіональний чебурнет. І всім дивитись лише телемарахвон
04.02.2026 06:46 Відповісти
Не розумію, що за істерика? Навіщо все пересмикувати? Мова йде лише про рашистський телеграм та китайський тік-ток. А що, в Швейцарії теж проблема з месенжерами і там показують лише телемарахвон?
До речі, "Прямий", "Еспресо" та "5" (та ще багато чого корисного) можна дивитися в Ютубі, що я і роблю. Але кому заходить лише телемарахвон, то йому того не потрібно, не буде воно їх дивитися, навіть безкоштовно.
04.02.2026 10:43 Відповісти
А що Ви скачете по VPNах, як воша по кожуху? )))
Так, я "порохобот" і це визнаю. А у Вас, я дивлюся, з цим якась проблема?
04.02.2026 20:35 Відповісти
Цікаво, як? Діти батьківський контроль ламають на раз-два, що їм отримати доступ до соцмереж. Єдиний більш-менш дієвий спосіб - зробити соцмережі по паспорту для контроля за усіма. І я гадаю це і є ціль, і діти тут насправді абсолютно ні до чого, як завжди.
04.02.2026 03:10 Відповісти
Вивчайте законодавство Іспанії, і буде знати цей механізм щодо захисту Дітей від помийних мереж з синім кітом і т. інш.
04.02.2026 03:33 Відповісти
Ну так якщо ви знаєте то й розкажіть який механізм використовуватимуть для перевірки віку. Мені справді цікаво буде послухати. Бо в статті нічого конкретного не навели.
04.02.2026 03:45 Відповісти
В 2019 році населення скоіло акт масового самогубства проголосувавши за Zе та Слуг тому шо мізгі ім заменів тік ток і феесбук а інтелект їм заменив інстаграм з телевізором тощо.
