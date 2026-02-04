Испания ограничивает доступ к соцсетям для детей до 16 лет

Испания запретит доступ несовершеннолетним к социальным сетям до 16 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Педро Санчеса на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Платформы социальных сетей будут обязаны внедрить системы проверки возраста пользователей. Это сделают для того, чтобы дети не могли самостоятельно регистрировать аккаунты до 16 лет.

Новые правила и ответственность платформ

Правительство Испании также представит законопроект, который возложит ответственность за незаконный и ненавистнический контент на руководителей соцсетей. Цель закона – усилить безопасность детей в интернете и ограничить риски цифрового насилия.

Санчес подчеркнул: "Наши дети оказались в пространстве, в котором они никогда не должны были находиться наедине. Мы больше не будем этого терпеть". Он добавил, что правительство защитит детей от "цифрового Дикого Запада".

Международный контекст

В декабре 2025 года Австралия стала первой страной, которая запретила социальные сети для детей до 16 лет.

Другие страны, в частности Великобритания и Франция, также рассматривают подобные меры.

