Испания ограничивает доступ к соцсетям для детей до 16 лет
Испания запретит доступ несовершеннолетним к социальным сетям до 16 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Педро Санчеса на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
Платформы социальных сетей будут обязаны внедрить системы проверки возраста пользователей. Это сделают для того, чтобы дети не могли самостоятельно регистрировать аккаунты до 16 лет.
Новые правила и ответственность платформ
Правительство Испании также представит законопроект, который возложит ответственность за незаконный и ненавистнический контент на руководителей соцсетей. Цель закона – усилить безопасность детей в интернете и ограничить риски цифрового насилия.
Санчес подчеркнул: "Наши дети оказались в пространстве, в котором они никогда не должны были находиться наедине. Мы больше не будем этого терпеть". Он добавил, что правительство защитит детей от "цифрового Дикого Запада".
Международный контекст
В декабре 2025 года Австралия стала первой страной, которая запретила социальные сети для детей до 16 лет.
Другие страны, в частности Великобритания и Франция, также рассматривают подобные меры.
