РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11402 посетителя онлайн
Новости Запрет соцсетей
1 601 17

Испания ограничивает доступ к соцсетям для детей до 16 лет

Испания запретит соцсети для детей

Испания запретит доступ несовершеннолетним к социальным сетям до 16 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Педро Санчеса на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Платформы социальных сетей будут обязаны внедрить системы проверки возраста пользователей. Это сделают для того, чтобы дети не могли самостоятельно регистрировать аккаунты до 16 лет.

Читайте также: "Железный занавес": Роскомнадзор заявил о блокировке почти 5 миллионов сайтов

Новые правила и ответственность платформ

Правительство Испании также представит законопроект, который возложит ответственность за незаконный и ненавистнический контент на руководителей соцсетей. Цель закона – усилить безопасность детей в интернете и ограничить риски цифрового насилия.

Санчес подчеркнул: "Наши дети оказались в пространстве, в котором они никогда не должны были находиться наедине. Мы больше не будем этого терпеть". Он добавил, что правительство защитит детей от "цифрового Дикого Запада".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России в прошлом году заблокировали рекордные 1,3 миллиона страниц в интернете

Международный контекст

В декабре 2025 года Австралия стала первой страной, которая запретила социальные сети для детей до 16 лет.

Другие страны, в частности Великобритания и Франция, также рассматривают подобные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пароли миллионов пользователей Gmail, Facebook и Instagram попали в открытый доступ. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

запрет (1663) Испания (931) социальные сети (635)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А Федоріва зробили міністром оборони . Це знущання над українцями і ВСУ.
за час повномасштабної війни міністрами оборони били і парикмахери і офіціанти
тількі блд не було професійного досвідченого у боях ГЕНЕРАЛА. Тому проблеми і з ракетами , і з різними розробками ,бо мозг цівільного міністра не розуміє взагалі що треба робити для військових

і взагалі все це зелена влада робить спеціально , бо іншого пояснення не має
показать весь комментарий
04.02.2026 02:49 Ответить
+4
Та все давайте нафіг заборонимо. Ватсап, вайбер, інсту, фб і твіттер на додачу. Капець ідіоти. Треба краще проводити інформаційну політику, а не забороняти все підряд. Клоуни.
показать весь комментарий
04.02.2026 03:31 Ответить
+3
Санчес наголосив: "Наші діти опинилися в просторі, в якому вони ніколи не повинні були перебувати наодинці. Ми більше не будемо цього терпіти". Він додав, що уряд захистить дітей від "цифрового Дикого Заходу". Джерело: https://censor.net/ua/n3598788


А в української влади КІШКА ТОНКА телеграм заборонити, через який проводять агітацію проти України і знаходять виконувачів тер актів ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
04.02.2026 02:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А яка з них взагалі користь?
показать весь комментарий
04.02.2026 01:58 Ответить
А в Україні, оті стефанчук-зеленський-свириденко, про Дітей України так не дбають, їм байдуже до Дітей!!! Їх Оманські розставляють для заробляння грошей КабМіндічами, бакановим, єрмаком, шурмою, шиферами-недострєльонними (мабуть і УБД отримали), землю надерибанить, як у Черкаській ВЦА під охороною мусорів з області і районів…. Династію в Козині, за крадені гроші в Українців, добудувати…
Які там Діти та їх безпека, від лайна з мереж!!!??
показать весь комментарий
04.02.2026 02:28 Ответить
Тасують і перетасовують одних і тих же виконувачів, бо бояться свіжого досвідченого кадра впустити , і що він побачить ізнанку цього дурдому
як у тому анекдоті - меблі ( міністрів) переставляють , замість зміни проституток
показать весь комментарий
04.02.2026 02:53 Ответить
Санчес наголосив: "Наші діти опинилися в просторі, в якому вони ніколи не повинні були перебувати наодинці. Ми більше не будемо цього терпіти". Він додав, що уряд захистить дітей від "цифрового Дикого Заходу". Джерело: https://censor.net/ua/n3598788


А в української влади КІШКА ТОНКА телеграм заборонити, через який проводять агітацію проти України і знаходять виконувачів тер актів ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
04.02.2026 02:42 Ответить
А Федоріва зробили міністром оборони . Це знущання над українцями і ВСУ.
за час повномасштабної війни міністрами оборони били і парикмахери і офіціанти
тількі блд не було професійного досвідченого у боях ГЕНЕРАЛА. Тому проблеми і з ракетами , і з різними розробками ,бо мозг цівільного міністра не розуміє взагалі що треба робити для військових

і взагалі все це зелена влада робить спеціально , бо іншого пояснення не має
показать весь комментарий
04.02.2026 02:49 Ответить
"... КІШКА ТОНКА телеграм заборонити..."

Про тік-ток не забувайте.
показать весь комментарий
04.02.2026 03:28 Ответить
Та все давайте нафіг заборонимо. Ватсап, вайбер, інсту, фб і твіттер на додачу. Капець ідіоти. Треба краще проводити інформаційну політику, а не забороняти все підряд. Клоуни.
показать весь комментарий
04.02.2026 03:31 Ответить
Що, немає життя без китайської помийки тік-ток?
показать весь комментарий
04.02.2026 10:29 Ответить
Так, негайно усе заборонити, всі месенджери, а краще - як в Ірані чи рашці, створити регіональний чебурнет. І всім дивитись лише телемарахвон
показать весь комментарий
04.02.2026 06:46 Ответить
Не розумію, що за істерика? Навіщо все пересмикувати? Мова йде лише про рашистський телеграм та китайський тік-ток. А що, в Швейцарії теж проблема з месенжерами і там показують лише телемарахвон?
До речі, "Прямий", "Еспресо" та "5" (та ще багато чого корисного) можна дивитися в Ютубі, що я і роблю. Але кому заходить лише телемарахвон, то йому того не потрібно, не буде воно їх дивитися, навіть безкоштовно.
показать весь комментарий
04.02.2026 10:43 Ответить
А що Ви скачете по VPNах, як воша по кожуху? )))
Так, я "порохобот" і це визнаю. А у Вас, я дивлюся, з цим якась проблема?
показать весь комментарий
04.02.2026 20:35 Ответить
Цікаво, як? Діти батьківський контроль ламають на раз-два, що їм отримати доступ до соцмереж. Єдиний більш-менш дієвий спосіб - зробити соцмережі по паспорту для контроля за усіма. І я гадаю це і є ціль, і діти тут насправді абсолютно ні до чого, як завжди.
показать весь комментарий
04.02.2026 03:10 Ответить
Вивчайте законодавство Іспанії, і буде знати цей механізм щодо захисту Дітей від помийних мереж з синім кітом і т. інш.
показать весь комментарий
04.02.2026 03:33 Ответить
Ну так якщо ви знаєте то й розкажіть який механізм використовуватимуть для перевірки віку. Мені справді цікаво буде послухати. Бо в статті нічого конкретного не навели.
показать весь комментарий
04.02.2026 03:45 Ответить
В 2019 році населення скоіло акт масового самогубства проголосувавши за Zе та Слуг тому шо мізгі ім заменів тік ток і феесбук а інтелект їм заменив інстаграм з телевізором тощо.
показать весь комментарий
04.02.2026 08:24 Ответить
 
 