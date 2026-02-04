В Чехии водителя трамвая, который выгнал из салона украинцев, приговорили к 200 часам общественных работ
Окружной суд района Прага 10 признал водителя трамвая Даниэля Бейвля виновным в хулиганстве из-за инцидента с украинской семьей и назначил ему 200 часов общественных работ.
Об этом сообщает IDNES, передает Цензор.НЕТ.
Суд также обязал Бейвля пройти "программу социального перевоспитания". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Прокуратура сначала инкриминировала водителю неправомерное поведение и оскорбления по национальному признаку, за что ему грозило до пяти месяцев лишения свободы. Суд в итоге квалифицировал действия как хулиганство.
Что предшествовало?
Инцидент произошел в конце февраля прошлого года на одной из трамвайных остановок в Праге. По материалам дела, водитель вытолкнул из салона трех граждан Украины - пожилую пару с внуком, оскорблял их и, по версии обвинения, ударил мужчину. Семья проживает в Чехии с 2022 года.
Конфликт начался после того, как мальчик встал ногами на сиденье и постучал по стеклянной перегородке. В суде мужчина объяснил, что вез ребенка из садика в коляске, обувь была чистая, а после первого замечания он попросил внука больше не стучать.
Водитель, по словам потерпевших, вышел из кабины, начал делать замечания, обвинял семью в "загрязнении трамвая", требовал выйти из салона и акцентировал внимание на их национальности. Инцидент зафиксировали на видео очевидцы.
По словам мужчины, другие пассажиры призывали семью остаться в салоне, однако они вышли, поскольку ребенок испугался и начал плакать. После этого едва не произошла еще одна стычка, когда мужчина попросил женщину сфотографировать номер трамвая.
Сам Бейвль отрицает, что пытался кого-то ударить, и утверждает, что только указывал пальцем. За два года работы на него поступило восемь жалоб от пассажиров, однако большинство из них не подтвердились. Сейчас он уже не работает водителем трамвая.
Не водитель трамвая должен был наводить порядок, а дедушка привести в чувство внука. А там судя по всему парочка еще и умилялась "ой какой у нас внучок шустрый, веселый...".