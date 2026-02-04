В Чехии водителя трамвая, который выгнал из салона украинцев, приговорили к 200 часам общественных работ

Окружной суд района Прага 10 признал водителя трамвая Даниэля Бейвля виновным в хулиганстве из-за инцидента с украинской семьей и назначил ему 200 часов общественных работ.

Об этом сообщает IDNES, передает Цензор.НЕТ.

Суд также обязал Бейвля пройти "программу социального перевоспитания". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Прокуратура сначала инкриминировала водителю неправомерное поведение и оскорбления по национальному признаку, за что ему грозило до пяти месяцев лишения свободы. Суд в итоге квалифицировал действия как хулиганство.

Что предшествовало?

Инцидент произошел в конце февраля прошлого года на одной из трамвайных остановок в Праге. По материалам дела, водитель вытолкнул из салона трех граждан Украины - пожилую пару с внуком, оскорблял их и, по версии обвинения, ударил мужчину. Семья проживает в Чехии с 2022 года.

Конфликт начался после того, как мальчик встал ногами на сиденье и постучал по стеклянной перегородке. В суде мужчина объяснил, что вез ребенка из садика в коляске, обувь была чистая, а после первого замечания он попросил внука больше не стучать.

Водитель, по словам потерпевших, вышел из кабины, начал делать замечания, обвинял семью в "загрязнении трамвая", требовал выйти из салона и акцентировал внимание на их национальности. Инцидент зафиксировали на видео очевидцы.

По словам мужчины, другие пассажиры призывали семью остаться в салоне, однако они вышли, поскольку ребенок испугался и начал плакать. После этого едва не произошла еще одна стычка, когда мужчина попросил женщину сфотографировать номер трамвая.

Сам Бейвль отрицает, что пытался кого-то ударить, и утверждает, что только указывал пальцем. За два года работы на него поступило восемь жалоб от пассажиров, однако большинство из них не подтвердились. Сейчас он уже не работает водителем трамвая.