У Чехії водія трамвая, який вигнав із салону українців, засудили до 200 годин громадських робіт

У Празі водія трамвая засудили за образи української родини

Окружний суд району Прага 10 визнав водія трамвая Даніеля Бейвля винним у хуліганстві через інцидент з українською родиною та призначив йому 200 годин громадських робіт.

Суд також зобов’язав Бейвля пройти "програму соціального перевиховання". Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений.

Прокуратура спочатку інкримінувала водієві неправомірну поведінку та образи за національною ознакою, за що йому загрожувало до п’яти місяців позбавлення волі. Суд зрештою кваліфікував дії як хуліганство.

Що передувало?

Інцидент стався наприкінці лютого минулого року на одній із трамвайних зупинок у Празі. За матеріалами справи, водій виштовхав із салону трьох громадян України - літню пару з онуком, ображав їх та, за версією обвинувачення, вдарив чоловіка. Родина проживає у Чехії з 2022 року.

Конфлікт розпочався після того, як хлопчик став ногами на сидіння і постукав по скляній перегородці. У суді чоловік пояснив, що віз дитину з садочка у візку, взуття було чисте, а після першого зауваження він попросив онука більше не стукати.

Водій, за словами потерпілих, вийшов із кабіни, почав робити зауваження, звинувачував родину у "забрудненні трамвая", вимагав вийти з салону та акцентував на їхній національності. Інцидент зафіксували на відео очевидці.

За словами чоловіка, інші пасажири закликали родину залишитися в салоні, однак вони вийшли, оскільки дитина злякалася і почала плакати. Після цього ледь не сталася ще одна сутичка, коли чоловік попросив жінку сфотографувати номер трамвая.

Сам Бейвль заперечує, що намагався когось вдарити, і стверджує, що лише вказував пальцем. За два роки роботи на нього надходило вісім скарг від пасажирів, однак більшість із них не підтвердилися. Наразі він уже не працює водієм трамвая.

Топ коментарі
+17
Треба б було додатково призначити йому 200 годин нюхати тиждневой свіжості партянку савьецькага солдата зразка 1968 року.
04.02.2026 14:43 Відповісти
+6
Афроамериканець і водій трамвая в Чехії? Дядьку, що таке забористе ви курите?
04.02.2026 14:55 Відповісти
+1
В Европе перевоспитывают как в радянском союзе. Неожиданно.
04.02.2026 14:42 Відповісти
04.02.2026 14:42 Відповісти
04.02.2026 14:43 Відповісти
Може для нього це бальзам якраз.
04.02.2026 14:53 Відповісти
Ну, ты изверг... (вибач, що московською - так звучить краще...)
04.02.2026 18:23 Відповісти
04.02.2026 14:55 Відповісти
Солідарист))
04.02.2026 15:09 Відповісти
Томио Окамура в той же Чехии достиг большего).
04.02.2026 15:01 Відповісти
Надпис на спині буде?
"Засуджений до виправних робіт за....."
Бо інакше - неясно.
04.02.2026 15:54 Відповісти
Жобогадюкинг.
Не водитель трамвая должен был наводить порядок, а дедушка привести в чувство внука. А там судя по всему парочка еще и умилялась "ой какой у нас внучок шустрый, веселый...".
04.02.2026 16:05 Відповісти
Ти дибіли кацапе узковорящій,хлопчик став просто на сидіння в діда на руках.Прийшов кнедель і почав прічати.Пріч,пріч.(Геть,геть).Дитина розплакалась,а це заднєприводне бузерантське чмо щей образило українців.Але тобі узкощелепному це не зрозуміти,вчи мову,хоча мови це не твоє.
04.02.2026 17:45 Відповісти
Худоба законтачена,хоча по чеський худоба- то ніщета.
04.02.2026 17:35 Відповісти
 
 