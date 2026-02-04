У Чехії водія трамвая, який вигнав із салону українців, засудили до 200 годин громадських робіт

Окружний суд району Прага 10 визнав водія трамвая Даніеля Бейвля винним у хуліганстві через інцидент з українською родиною та призначив йому 200 годин громадських робіт.

Про це повідомляють IDNES, передає Цензор.НЕТ.

Суд також зобов’язав Бейвля пройти "програму соціального перевиховання". Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений.

Прокуратура спочатку інкримінувала водієві неправомірну поведінку та образи за національною ознакою, за що йому загрожувало до п’яти місяців позбавлення волі. Суд зрештою кваліфікував дії як хуліганство.

Що передувало?

Інцидент стався наприкінці лютого минулого року на одній із трамвайних зупинок у Празі. За матеріалами справи, водій виштовхав із салону трьох громадян України - літню пару з онуком, ображав їх та, за версією обвинувачення, вдарив чоловіка. Родина проживає у Чехії з 2022 року.

Конфлікт розпочався після того, як хлопчик став ногами на сидіння і постукав по скляній перегородці. У суді чоловік пояснив, що віз дитину з садочка у візку, взуття було чисте, а після першого зауваження він попросив онука більше не стукати.

Водій, за словами потерпілих, вийшов із кабіни, почав робити зауваження, звинувачував родину у "забрудненні трамвая", вимагав вийти з салону та акцентував на їхній національності. Інцидент зафіксували на відео очевидці.

За словами чоловіка, інші пасажири закликали родину залишитися в салоні, однак вони вийшли, оскільки дитина злякалася і почала плакати. Після цього ледь не сталася ще одна сутичка, коли чоловік попросив жінку сфотографувати номер трамвая.

Сам Бейвль заперечує, що намагався когось вдарити, і стверджує, що лише вказував пальцем. За два роки роботи на нього надходило вісім скарг від пасажирів, однак більшість із них не підтвердилися. Наразі він уже не працює водієм трамвая.