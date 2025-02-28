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Водитель трамвая в Праге набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона: "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина выгоняет из трамвая семью с ребенком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к видео отмечается, что инцидент произошел в Праге и на записи водитель выгоняет украинскую семью. Руководителю трамвая якобы не понравилось, что ребенок стоял ногами на сиденье и смотрел в окно. Дедушка мальчика показал, что обувь ребенка чистая, а бабушка всячески пыталась уладить конфликт, но тщетно. С криками "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране", на фоне рыданий ребенка, водитель ударил 63-летнего мужчину и выгнал семью из салона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет Чехии за 3 года получил от украинских беженцев вдвое больше доходов, чем потратил на соцпомощь

Автор: 

беженцы (1637) война (1364) скандал (4475) Чехия (1700)


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Топ комментарии
+38
Хай спробує так на російських "турістов" так накинутись.
Буде потім на пляшці вибачення у кадирки просити.
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28.02.2025 11:24
+31
Де потужне квартальне МЗС ? Воділа підор *******.
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28.02.2025 11:25
+31
Ті, хто "вторую армію міра" довели до милиць, віслюків та пари посадок на день.
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28.02.2025 11:34
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Ти спостерігаєш за мною?) Через паралельний світ?
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28.02.2025 17:06 Ответить
Та з тобою і "спостерігать" не треба - ти й сам себе непогано демонструєш...
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28.02.2025 18:33 Ответить
Куди мені йти - я сам вирішую...
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28.02.2025 19:21 Ответить
Водій просто придурок, так поводитись не можна в жодному разі. Політика і все інше тут ні до чого, ніяких виправдать тут немає і бути не може.
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28.02.2025 12:14 Ответить
Показуйте це полякам.
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01.03.2025 13:26 Ответить
Тяжка мігрантська доля
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28.02.2025 12:24 Ответить
Навіть не уявляю таку поведінку водія у Швейцарії, максимум зауваження та і то до дорослих ...
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28.02.2025 12:24 Ответить
А швейцарці також слов'яни?
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28.02.2025 12:42 Ответить
підримуєш водія, який вдарив людину з дитиною на руках, то ти поляк, котрий за кацапів. я хочу, щоб польщу кацапи закидали шахедами, може тобі, сволота, тоді прийде розуміння.
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28.02.2025 12:43 Ответить
Слухай, " поляк під ВІПІЕНОМ", водій ті крісла не прибирає. Йому до лампочки, хто там і як топчеться. У Європі нажаль, можливо крім Північної, на крісла в траспорті ногами зазить більшість молоді. У Південній Європі це взагалі біда.
У Празі, на задніх сидіннях автобісів підлітки таке виробляють, що і в Україні непобачиш.
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28.02.2025 12:48 Ответить
У тебе діти, коли-небудь, були? Ти з ними у громадському транспорті, їздив? Так, я розумію, що дітей треба привчать до дисципліни - але не ВСЕ, і ВІДРАЗУ! Як ти поясниш дитині двох-трьох років, правила поведінки у громадському транспорті? Цікаво було-б, за тобою поспостерігать...
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28.02.2025 12:57 Ответить
Діти - з такими правами в обов'язками як і дорослі, за малих дітей несуть відповідальність батьки. Так, не все в відразу, але на сидінні сидять, а не стоять. Якщо ти хочеш іти проти правил і стояти - то готуйся за це нести відповідальність. Так, водій не правий. Але пасажири теж. Мене бісить - "то це ж дитина", а ти для чого? Нехай стоїть дома у чоботях на кріслі.
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01.03.2025 11:17 Ответить
Повторюю для "недоганяючих" - чи можна дититині 2-3 років пояснить у повному обсязі, "что такое - "хорошо" и что такое - "плохо"?. Поясню - можна... Шляхом насилля... Тобто шляхом спричинення дитині тілесного болю.... А тепер "включи мізки" - як це сприймуть оточуючі пасажири в європейському місті? Це не київський, львівський чи одеський трамвай... А у тебе точно дітей не було (або ти ними не займалася, переклавши догляд за ними на інших осіб...)
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01.03.2025 12:48 Ответить
Тобто дві крайності або нехай стоїть, або тілесне насилля? Або ми бубочці все дозволяємо, або лупимо по сраці? Можна виховувати, що не можна - значить не можна. Або ти сидиш, аьо стоїш на підлозі. Істерика - йдемо пішки.
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01.03.2025 14:50 Ответить
Ясно... Я ж кажу - дітей у тебе немає... І про їх виховання ти лише у книжках читала...
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01.03.2025 16:02 Ответить

Перепрошую за втручання у таку цікаву дискусію...
Я не здивуюся, якщо Ваша, пане Яр, опонентка, мало того, що не маючи власних дітей і не знаючи, що ж таке насправді - дитина, має точне уявлення, як тих дітей виховувати. Більше того. Я не здивуюся, якщо вона шрайбає публікації у відповідній за тематикою науковій періодиці. І навіть гомерично реготатиму, коли виявиться, що Ваша опонентка у вільний від писюкання дурниць на "Цензорі" займається написанням многомудрих монографій та підручників для студентів педінститутів...
Ну, геть чисто за Е.Ф. Расселом ("Найближчий родич"): "...Вони написали інструкцію для ловлі собачих бліх, жодного разу не бачивши ані блохи, ані собаки, ані собачої шерсті...".
...Таки дядько Рассел мав рацію: Thoughts pollute the mind (думки забруднюють мозок)!
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01.03.2025 22:03 Ответить
Ну, що я можу зробить? Я ж їй свій досвід їй в голову не вкладу... Ми, з дружиною, виховали двох дітей. Маємо вже трьох внуків. Один уже підліток. Двоє - дошкільнята. Молодші майже кожні вихідні у нас гостюють. Маю непоганий досвід спілкування з дітьми - бо вони у мене ростуть на очах. А ця "мадама" навіть сама не розуміє, що вона сама собі "палиці в колеса пхає", бо вважає що дисциплінувать малу дитину можна по команді з анекдота:
- Товарищ прапорщик! Остановите поезд...
- Поезд, СТОЙ! Раз-два!!!"
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01.03.2025 22:43 Ответить
Ваша проблема у тому, що ви вважаєте, що в океані вседозволеності мають бути різкі команди?
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02.03.2025 10:47 Ответить
Це не "моя" проблема - а ТВОЯ... Бо сама собі суперечиш... "Або ми бубочці все дозволяємо, або лупимо по сраці? Можна виховувати, що не можна - значить не можна. Або ти сидиш, аьо стоїш на підлозі. Істерика - йдемо пішки".
От і уяви, що буде, коли дорослі будуть змушувать дитину "іти пішки", в істериці... Що скаже на це перший же поліцай? І які для людей будуть наслідки, "педагогиня" ти наша?...
Тим більше, що до істерики дитину довів саме водій, своєю неадекватною поведінкою...
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02.03.2025 11:23 Ответить
Те, що ви читаєте одним місцем і через свою призму світогляду не моя проблема. Для старих пердунів пояснюю: "Або ми бубочці все дозволяємо, або лупимо по сраці?" - бачите знак питання? "?" Це риторичне питання. Тобто це два полюси, дві крайності. Є середина, адекватність називається.
Якщо вас хвилює думка оточуючих, чи поліцая - це ваші проблеми. Бійтеся далі. Нормальний поліцай нормально запитає дитину і навіть допоможе заспокоїти.
Ну як показує відео - ті хто хочуть догодити і дитині і поліцаю отримують по морді. Ще раз наголошу, що водій не правий, пасажири теж.
Ок, якби мені жінка писала. А ви не виховували, ваші діти і внуки росли поруч з вами. І все. Спілкуватися - це одне, виховувати інше. Дорослі відповідають за дітей, за наслідки їх поведінки навіть у кк
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02.03.2025 14:02 Ответить
Ось тобі "привіт з Чехії:
"Вітання з Чехії. Водій був звільнений, і весь інцидент розслідує поліція, управління Празьким громадським транспортом, керівництвом міста Праги, організацією, яка підтримує українські біженці та інші НУО з прав людини. Водій відповідає за кілька злочинів. Ця неприйнятна поведінка не залишиться без покарання. Велика хвиля опору зросла проти цього інциденту і не відображає справжньої природи чеського суспільства.

Слава України."
Правильно тебе охарактеризували - "синьою панчохою"... Бо ти у вихованні дітей розбираєшся, "Як свиня - в апельсинах...".
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02.03.2025 14:18 Ответить
Ви так мило з Міхалрм один одного лайкаєте, що не буду заважати вашій романтиці. Спеціалісти 🤣
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02.03.2025 15:22 Ответить
А хто "лайкає" ТЕБЕ? За півтора року на тебе ніхто уваги не звернув!. І якби ти тут не почала молоть "псевдопедагогічну бредятину" - я-б на тебе і уваги не звертав... Крім того, що у мене двоє дітей виросли і ростуть троє внуків - у мене і сім"я - педагоги... Моя мати - "Заслужений учитель України"... Все життя пропрацювала вчителем. І не в простій школі - а в допоміжній школі-інтернаті... ТОму добре розбирається в дефектології та роботі з "важкими" дітьми... Я сам з ними, в дитинстві, частенько спілкувався, коли після школи приходив до неї на роботу, робив свої домашні завдання, та допомагав її учням, з ними... Тому я знаю, як з дітьми спілкуваться... А ти (нібито), народила трьох, і вважаєш, що тямиш у вихованні? Ти їх вирости спочатку... І коли будеш на пенсії, і тебе діти не забудуть, і "нах" не пошлють - тільки тоді ти зможеш чесно сказать, що ти тямиш у вихованні дітей....
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02.03.2025 15:40 Ответить
Пригадуєте одного школяра Дімульку, котрий дуже збуджувався від того, що ми з Вами погоджувались у наших судженнях? Якось так виглядає, ніби той Дімулька перелогінився, і знову несе звичну для себе дичину.
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02.03.2025 15:50 Ответить
Та таке саме, "одморожене"... Сумніваюся я, що вона взагалі сім"ю має... Бо думки та рівень інтелекту, дійсно, як у школярки...
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02.03.2025 15:55 Ответить
Мабуть, так і є. Або ця... фройляйн - школярка, або ж "стара діва" (50+ років) з повним комплектом характерних дивацтв. Як би там не було, вона цілком придатна для використання на форумі в якості "подоляцької плоскогубці".
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02.03.2025 16:03 Ответить
Так виглядає, що чийсь досвід (приміром, Ваш або мій) їй потрібен, як козі чоботи. Будь-яка думка, що прилітає в її голову, просто повинна бути геніальною. І якщо ми неспроможні осягнути всю глибину глибин () тієї думки, то це наші проблеми.
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02.03.2025 12:14 Ответить
Коли моя старша була зовсім маленькою, її теща розбалувала (бо мусили віддать їй - дружині на роботу виходить, а ясель у нас не було). Приїхали через рік - жахнулися... Істерика одна за одною, коли щось не по ній. Забрали назад... Півроку "воювали" - поки змогли "переломить"... Ще через півроку зібралися у відпустку. Приїхали на вокзал. Дружина каже: "Сходи, купи "мінералки", в дорогу...". Я малу взяв та й пішли. Заходимо у магазин. Перед нами жіночка з дитиною, років чотирьох. Жінка купує хліб. Малий доколупався: "Купи канфет!" Мати каже: "Денег нет...", і показує пустий гаманець. Малий падає на брудну підлогу, починає биться в істериці. Моя мала на мене дивиться і питає: "Він що, хворий?".
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02.03.2025 12:37 Ответить

Вустами маляти глаголить істина (с).
До речі, не так давно у себе на роботі я був свідком зовсім аналогічної ситуації. Коли молода мама відмовила дитині (дівчинка, на вигляд років 5-6) у придбанні якоїсь дрібниці, дитина впала на підлогу і здійняла такий вереск, що аж вуха заклало. А мама стоїть і дивиться на ту "картину маслом" з посмішкою олігофрена...
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02.03.2025 14:51 Ответить
Мені прямо дуже приємною, що я не виглядаю мамою трьох, а публіцистикою прямо! ще й педагогічних видань! Але ні, і ніколи не мала до такого відношення. Але приємно, не приховую
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02.03.2025 10:50 Ответить
Додам одну цікаву річ: така людина - Іван Франко, тобі відома? Колись він полемізував з одним опонентом, котрий дотримувався подібних твоїм, поглядів... І привів приклад: "Малу дитину, відлучивши від грудей, спочатку починають годувать молочною кашею, а не вареною волячою печінкою...".
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02.03.2025 11:02 Ответить

На вашому місці я не надто хизувався б тим, що хтось вважає вас "синьою панчохою".
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02.03.2025 11:57 Ответить
Ви не на моєму місці. І не ваше діло чим мені хизуватися надто, а чим не надто
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02.03.2025 13:50 Ответить
Я на своєму місці, і цим задоволений.
Те, що ви хамите незнайомим людям, лише підтверджує моє припущення про ваш розумовий та культурний рівень (до речі, невисокий).
Зрештою, чого ще можна чекати від непривабливої в усіх сенсах закомплексованої особи, котрою, поза всяким сумнівом, ви і є?
Можете не відписувати - якось це переживу.
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02.03.2025 14:13 Ответить
Ясно те, як ви виховуєте, "тикаючи" незнайомій людині, це про ваш рівнь. Те що у вас багато дітей та внуків нічого не говорить, як і кількість років, не говорить про розум чи інтелект.
Якщо ви виховуєте своїм прикладом, то все ясно.
Тим паче, чоловіки рідко беруть участь у вихованні дітей. Більшість не знає навіть розмір одягу чи взуття свого малюка , до істерики боїться залишитися на день з дитиною до року далк теж більшість без захвату, прикриваючись зароблянням на сім'ю...
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02.03.2025 10:46 Ответить
Бити діда який тримає дитину на руках. Оце вам чехи.
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28.02.2025 12:28 Ответить
ти не бачив як водії маршруток розмовляють з УБД???
то передивись.
і у тебе не буде запитань до чеха!!!!
тут нідочого, чех, німець, українець чи африканець
питання в чемності.
людина нормальна чи уїбан. все!!!
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28.02.2025 12:45 Ответить
І водій не правий і дідусі дитини, на сидінні сидять а не стоять ногами незалежно від того це дитина і наскільки чисті в неї чоботи. Сядь сам і постав дитину на себе якщо є таке бажання. Наші люди звикли робити все як їм зручно, залишати після себе сміття, щось зіпсувати (не навмисно, навіть не розуміючи у чому невідповідність іх дій або поведінки поглядам інших), запаркуватися у забороненому місці (ну мені так треба і інших місць немає, нехай решта почекає).
По нормальному, за такі дії має бути адміністративна відповідальність - стаєш у взутті на сидіння загального користування - отримай штраф.

І для водія байдуже чи то українці були чи сирійці, в його розумінні чех ніколи так не зробить, така поведінка неприйнятна, відсутня в іх суспільстві в іх світі. Звісно, що він негативно реагує на такі вчинки.

Але водій теж перевищує межі нормальної поведінки, для нього так само має бути передбачена відповідальність за *********** дії.
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28.02.2025 12:30 Ответить
Місяць тому в мене в житі була подібна ситуація, заходжу в трамвай, на сидінні куски болота, змітаю рукою, сідаю, через одну зупинку, підходить жінка, водій трамваю, і просить щоб я встав, бо її потрібний доступ до автоматики закривання дверей, я встаю, і спостерігаю, що жінка яка низького зросту стає ногами на сидіння, і виконує певні маніпуляції,, я їй говорю достатньо дружилюбним тоном, що тепер знаю хто смітить на сидінню, і тут починається петиція про мою невдячність, я їй відповідаю, що розумію її, але що їй заважало після себе прибрати бруд, петиція продовжувалась не в дуже дружилюбному тоні, водій була місцевою мешканкою.
А в цій ситуації дитина з чистими черевиками.
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28.02.2025 13:00 Ответить
"Бидло" національності не має...
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02.03.2025 11:18 Ответить
Норм москалячої ботви сюди ГРУ нагнало, всіх сортів: і нібито чехи під прапорами Німеччини, які ненавидять українців, і нібито українці, які ненавидять зза цього інциденту всіх чехів, і нібито українці, які росповсюджують фейк про "безстрашних рускіх", і навіть "молодий дідусь" вже у ботви вищє застосовано, як аргумент.
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28.02.2025 12:31 Ответить
Думаю, ЩО ТОЙ ВОДІЙ, заготував вже свою дупу до доброго українського ножа з поворотом, хлопці там знайдуться...будемо чекати продовження!
тварюка !!!
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28.02.2025 12:33 Ответить
Він відризняється від москаля тим, що використовує chatGPT, щоб косити під українця.
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28.02.2025 12:46 Ответить
А шо тут дивного ?!
А українці нерозуміють, шо вони не в себе дома і ніде вони непотрібні.
Додому треба їхати і будувати свою країну. Я це вже давно знаю.
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28.02.2025 12:36 Ответить
Не з пальця, а з ГРУ. Кремльовська ботва натужно над цим працює прямо тут.
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28.02.2025 12:48 Ответить
100%
але і осіб які всіх навкруги ненавидять тут вистачає.
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28.02.2025 12:51 Ответить
Водій неврівноважений псих.-але...сидіння існують для того, щоб на ньому сиділи ,а не стояли!!!Взуття дітей таке ж брудне як і у дорослих.Не треба бути свинею,тим паче в чужій країні.
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28.02.2025 12:43 Ответить
Тут би його швидко заспокоїли. Пасажири,
Віддубасили б так що радий би був якщо б живий залишився.
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28.02.2025 12:56 Ответить
Думаю, водій їх сплутав з росіянами, оскільки спілкувались вони російською.
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28.02.2025 12:57 Ответить
Не зрозуміло початок конфлікту
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28.02.2025 13:00 Ответить
мало вас в 1968 році танками совєти давили . коли ти тварь отак поводишся з украінцями які тримають на руках малесеньку дитину
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28.02.2025 13:08 Ответить
А ще спитайся як доїхати кудись,то відсотків 90 покажуть в неправильному напрямку,провірено.Якщо показують туди,йди в протилежному і пропадеш правильно.
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28.02.2025 14:53 Ответить
В мене так було. Двічі скеровували в протилежний напрямок
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28.02.2025 16:35 Ответить
Чехи?
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01.03.2025 04:04 Ответить
Tram driver is too young... He have all, money, freedom, democracy. He is shame Czech society.
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01.03.2025 12:29 Ответить
Расіст і мерзота!
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28.02.2025 13:16 Ответить
Zdravím z České republiky. Řidič byl propuštěn a celý incident vyšetřuje policie, vedení pražské MHD, vedení hlavního města Prahy, organizace podporující ukrajinské uprchlíky a další lidskoprávní nevládní organizace. Řidič je zodpovědný za několik trestných činů. Toto nepřijatelné chování nezůstane bez trestu. Proti tomuto incidentu se zvedla velká vlna odporu a neodráží skutečnou povahu české společnosti.

Sláva Ukrajině.
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01.03.2025 12:27 Ответить
Що і вимагалося довести...
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02.03.2025 13:15 Ответить
A чого водій хотів викликати поліцію?
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28.02.2025 13:21 Ответить
Щоб не терпіти такі приниження треба повертатися на Батьківщину та допомагати ЗСУ
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28.02.2025 13:28 Ответить
Можна в якості висновку -
От вам і відповіді на всі питання - про яку реакцію , в Чехії , можна казати , якщо навіть тут в коментах єдності нема - одні підтримують українців , а інші - намагаються виправдати воділу ...
Так і живемо
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28.02.2025 13:29 Ответить
Так хай повертаються в Україну...
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28.02.2025 13:39 Ответить
Що тій малій дитині робити в Україні!?Чекати коли шахед з неба впаде.Сидиш як щур в себе в погребі,то дай хоч дітям малим шанс вижити і зберегти генофонд майбутній.
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28.02.2025 14:56 Ответить
Ви звідки такий під шахедами сидите? З Ужгорода, чи з Черновців?
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28.02.2025 16:33 Ответить
Так, то вже перебір. Могло б обійтися все зауваженням, але водій, певно затятий антиукраїнець.
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01.03.2025 11:20 Ответить
В Ехии острый дефицит водителей трамваев - вот и приходится министру внутренних дел вечерами водить трамвай. 🖕
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28.02.2025 13:41 Ответить
Скажена тварина, ****** срані😠😤
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28.02.2025 13:56 Ответить
Zdravím z Česka. Řidič dostal výpověď z práce a celý incident vyšetřuje policie, vedení pražského dopravního podniku, pražský magistrát, organizace podporující ukrajinské uprchlíky a další lidskoprávní nevládní organizace. Řidič se bude zodpovídat z několika trestných činů. Takové nepřijatelné chování nezůstane bez trestu. Proti tomuto incidentu se zvedla obrovská vlna odporu a není to pravdivý obraz české společnosti.

Sláva Ukrajině.
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01.03.2025 12:26 Ответить
випадок набув широкого розголосу, вже осудили ряд відомих політиків, займається тим і поліція і роботодавець
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28.02.2025 14:07 Ответить
Срані,***... і таке інше,АЛЕ,поки не зрозуміють УКРАЇНЦІ,що вони і нахер ніде не потрібні,доки такі відосики і будуть. Я хочу,щоб ми всі зрозуміли,що ГОСТІ хороші неділю-дві,а потім починаються будні,так і в нашому випадку,спочатку ДУЖЕ співчували,а на сьогодні ми вже всім як кістка поперек горлу і не потрібно мені тут строчити,що ми і їх захищаємо,вони так само,як і НАШІ,котрі в тилу,не ЗНАЮТЬ,що таке ВІЙНА!!!! Прибалти знають,що на черзі вони,тому від них і на сьогодні найбільша підтримка,а ці впевнені,що до них не дістане. Якось так,потрібно буде повертатись ДОДОМУ,якщо хочете відчувати себе ЛЮДИНОЮ,а так на все життя,там---друго і навіть третьо сортні.
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28.02.2025 14:08 Ответить
ти відчува\ш себе людиною?
ти мабуть прокурор
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01.03.2025 08:54 Ответить
Я знаю,що говорю,в мене зять чистокровний німець і дружина там вже 3-и роки,і сам був там два місяці,тільки приїхав,так що не потрібно мені співати тут казочки!! Можливо ти і влаштувався добре,але гроші то не основне,основне для нас--це воля,а там все по порядку,мій внук(7р) під впливом німецького дідуся,зовсім не такий як наші.І я не прокурор,а ---ЛЮДИНА ВІЛЬНА!!!!
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01.03.2025 20:39 Ответить
Рашисти, прихильники "руССкого мира" є у будь якій країні, навіть у самій Україні, і Чехія не виключення, тож не варто негатив від меншості розповсюджувати на усю країну. Це брехня та спроба навмисного розбрату що на руку тільки Кремлю!!!
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28.02.2025 14:24 Ответить
Аде наше найпотужніше в світі МЗС? Можливо хоча б раз в житті вступились би за власних громадян, замість того щоб вилизувати зелений зад "найпотужнішого" лідера **********?
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28.02.2025 14:40 Ответить
Кнедель змерданий в прделу.Цо жє,ЦО жє,пічовіна бузерантска змердана.Шкода що йому в табло цьому кнедлю з ноги хтось з українців не завалив.Саме бидло сцикливе на здорового мужика не скоче,саме нажирається пива в господі, потім ремигає як худоба,або вилазять на стіл ногами і змагаються хто голосніше перне .Надивився я цих" культурних" чехів що сцють де попало і прилюдно @буться,поглавний встаг (****).
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28.02.2025 14:41 Ответить
Після слів "ти не маєш права бути в цій країні" стає ясно, що цей водій - проросійський. І якби на їх місці були росіяни, і висцялися на ці сидіння, водій би тільки посміхався і був би в захваті від любих росіян.
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28.02.2025 14:47 Ответить
Тому що Україна слабка держава, тому з нами так поводяться. Такий світ, якщо ти слабкий тебе всі будуть "нагинати", поляки зразу почали пред'являти україні за "волинську різню". Влада в україні теж слабка, пройдисвіти і шахраї..зараз продадуть все трампу за безцінь.
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28.02.2025 14:48 Ответить
от би він так маскалєй чи палестнців вигнав. мабуть на наступний день його яйця висіли б на стовпі трамвайному
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28.02.2025 14:56 Ответить
1:03 ясно слышно на хрюсском - "Щас сниму это на видео". Странно, что это сказано, когда весь экшн уже закончился... Не очень понятно кто сказал. Но может это слова женщины с коляской? Тогда может это никакие не украинцы?
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28.02.2025 15:00 Ответить
Хто створив умови для виселення народу циганами за кордон, замість облаштування житла в державі. По селах купа цегляних хатів стоїть порожня. Півтораста тисяч на ремонт і повноцінне житло і робоча сила для підприємств ВПК коло малих міст.
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28.02.2025 15:09 Ответить
Типичный образец трамвайного хама. Завтра его с работы уволят. А шановнi спiввiтчизники мають знати що на сиденьях сидять. А не стоять, навiть дiти.
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28.02.2025 15:22 Ответить
Давно місцеві не нюхали Празької весни.
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28.02.2025 15:27 Ответить
Знаходися у чужій країні,то дотримуйся їхніх правил та законів,в тебе немає стільки прав,бо ти там другого сорту.А цій істоті ,що водій, кермо не треба довіряти.У всіх країнах є такі істоти і не має значення в такій сітуації істоті треба в рило заїхати і це однозначно.І зовсім не має значення громадянин ти цієї країни ,чи ні-захищай себе,бийся!Тільки так.
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28.02.2025 15:30 Ответить
Цей 63 літній кабан не міг передати жінці дитину та в-бати цьому півнику!? Безхребетне чмо.
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28.02.2025 15:56 Ответить
Я удивляюсь! Сколько неадекватного "кудахканья" ! " А яб то А я это" Просто заявление в полицию! Прав, получишь много "плюшек" от компании перевозчика, не прав, штраф заплатишь. Все! А если еще ксенофобию углядят, плюшек будет больше.
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28.02.2025 17:38 Ответить
Водій, звичайно, псих. Але й дорослі повинні виховувати громадян і дорослих i дітей. Стояти ногами на сидіннях навіть у медичних бахилах це теж саме, що і плюватися, курити, в носі колупатися, просто не пристойно.
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28.02.2025 18:00 Ответить
відловити і в мішку привезти на фронт на 1 день і відвезти назад
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28.02.2025 18:50 Ответить
Хлопці, водія вже звільнили. У нас в Чехії теж мудаки є, пощастило, що цей ідіот не сидить у парламенті. Подивіться на Америку сьогодні з вашим президентом сіли три ідіоти і подивіться, як це вийшло.
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01.03.2025 00:01 Ответить
хужє нє будєт, а єслі будєт, то ми прста уєдєм із страни...
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01.03.2025 10:15 Ответить
Привіт з Чехії. Водія звільнили з роботи, а весь інцидент розслідує поліція, керівництво міської транспортної компанії Праги, міська рада Праги, організації підтримки українських біженців та інші правозахисні громадські організації. Водія притягнуть до відповідальності за декілька кримінальних правопорушень. Така неприйнятна поведінка не залишиться безкарною. Була величезна хвиля опору проти цього інциденту, і це не є справжньою картиною чеського суспільства.

Слава Україні. 💛💙
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01.03.2025 12:24 Ответить
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