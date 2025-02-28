Водитель трамвая в Праге набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона: "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина выгоняет из трамвая семью с ребенком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к видео отмечается, что инцидент произошел в Праге и на записи водитель выгоняет украинскую семью. Руководителю трамвая якобы не понравилось, что ребенок стоял ногами на сиденье и смотрел в окно. Дедушка мальчика показал, что обувь ребенка чистая, а бабушка всячески пыталась уладить конфликт, но тщетно. С криками "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране", на фоне рыданий ребенка, водитель ударил 63-летнего мужчину и выгнал семью из салона.
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+38 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий28.02.2025 11:24
+31 Alex Smith
показать весь комментарий28.02.2025 11:25
+31 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий28.02.2025 11:34
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У Празі, на задніх сидіннях автобісів підлітки таке виробляють, що і в Україні непобачиш.
Перепрошую за втручання у таку цікаву дискусію...
Я не здивуюся, якщо Ваша, пане Яр, опонентка, мало того, що не маючи власних дітей і не знаючи, що ж таке насправді - дитина, має точне уявлення, як тих дітей виховувати. Більше того. Я не здивуюся, якщо вона шрайбає публікації у відповідній за тематикою науковій періодиці. І навіть гомерично реготатиму, коли виявиться, що Ваша опонентка у вільний від писюкання дурниць на "Цензорі" займається написанням многомудрих монографій та підручників для студентів педінститутів...
Ну, геть чисто за Е.Ф. Расселом ("Найближчий родич"): "...Вони написали інструкцію для ловлі собачих бліх, жодного разу не бачивши ані блохи, ані собаки, ані собачої шерсті...".
...Таки дядько Рассел мав рацію: Thoughts pollute the mind (думки забруднюють мозок)!
- Товарищ прапорщик! Остановите поезд...
- Поезд, СТОЙ! Раз-два!!!"
От і уяви, що буде, коли дорослі будуть змушувать дитину "іти пішки", в істериці... Що скаже на це перший же поліцай? І які для людей будуть наслідки, "педагогиня" ти наша?...
Тим більше, що до істерики дитину довів саме водій, своєю неадекватною поведінкою...
Якщо вас хвилює думка оточуючих, чи поліцая - це ваші проблеми. Бійтеся далі. Нормальний поліцай нормально запитає дитину і навіть допоможе заспокоїти.
Ну як показує відео - ті хто хочуть догодити і дитині і поліцаю отримують по морді. Ще раз наголошу, що водій не правий, пасажири теж.
Ок, якби мені жінка писала. А ви не виховували, ваші діти і внуки росли поруч з вами. І все. Спілкуватися - це одне, виховувати інше. Дорослі відповідають за дітей, за наслідки їх поведінки навіть у кк
"Вітання з Чехії. Водій був звільнений, і весь інцидент розслідує поліція, управління Празьким громадським транспортом, керівництвом міста Праги, організацією, яка підтримує українські біженці та інші НУО з прав людини. Водій відповідає за кілька злочинів. Ця неприйнятна поведінка не залишиться без покарання. Велика хвиля опору зросла проти цього інциденту і не відображає справжньої природи чеського суспільства.
Слава України."
Правильно тебе охарактеризували - "синьою панчохою"... Бо ти у вихованні дітей розбираєшся, "Як свиня - в апельсинах...".
Вустами маляти глаголить істина (с).
До речі, не так давно у себе на роботі я був свідком зовсім аналогічної ситуації. Коли молода мама відмовила дитині (дівчинка, на вигляд років 5-6) у придбанні якоїсь дрібниці, дитина впала на підлогу і здійняла такий вереск, що аж вуха заклало. А мама стоїть і дивиться на ту "картину маслом" з посмішкою олігофрена...
На вашому місці я не надто хизувався б тим, що хтось вважає вас "синьою панчохою".
Те, що ви хамите незнайомим людям, лише підтверджує моє припущення про ваш розумовий та культурний рівень (до речі, невисокий).
Зрештою, чого ще можна чекати від непривабливої в усіх сенсах закомплексованої особи, котрою, поза всяким сумнівом, ви і є?
Можете не відписувати - якось це переживу.
Якщо ви виховуєте своїм прикладом, то все ясно.
Тим паче, чоловіки рідко беруть участь у вихованні дітей. Більшість не знає навіть розмір одягу чи взуття свого малюка , до істерики боїться залишитися на день з дитиною до року далк теж більшість без захвату, прикриваючись зароблянням на сім'ю...
то передивись.
і у тебе не буде запитань до чеха!!!!
тут нідочого, чех, німець, українець чи африканець
питання в чемності.
людина нормальна чи уїбан. все!!!
По нормальному, за такі дії має бути адміністративна відповідальність - стаєш у взутті на сидіння загального користування - отримай штраф.
І для водія байдуже чи то українці були чи сирійці, в його розумінні чех ніколи так не зробить, така поведінка неприйнятна, відсутня в іх суспільстві в іх світі. Звісно, що він негативно реагує на такі вчинки.
Але водій теж перевищує межі нормальної поведінки, для нього так само має бути передбачена відповідальність за *********** дії.
А в цій ситуації дитина з чистими черевиками.
тварюка !!!
А українці нерозуміють, шо вони не в себе дома і ніде вони непотрібні.
Додому треба їхати і будувати свою країну. Я це вже давно знаю.
але і осіб які всіх навкруги ненавидять тут вистачає.
Віддубасили б так що радий би був якщо б живий залишився.
Sláva Ukrajině.
От вам і відповіді на всі питання - про яку реакцію , в Чехії , можна казати , якщо навіть тут в коментах єдності нема - одні підтримують українців , а інші - намагаються виправдати воділу ...
Так і живемо
Sláva Ukrajině.
ти мабуть прокурор
Слава Україні. 💛💙