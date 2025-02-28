Водитель трамвая в Праге набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона: "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина выгоняет из трамвая семью с ребенком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к видео отмечается, что инцидент произошел в Праге и на записи водитель выгоняет украинскую семью. Руководителю трамвая якобы не понравилось, что ребенок стоял ногами на сиденье и смотрел в окно. Дедушка мальчика показал, что обувь ребенка чистая, а бабушка всячески пыталась уладить конфликт, но тщетно. С криками "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране", на фоне рыданий ребенка, водитель ударил 63-летнего мужчину и выгнал семью из салона.

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