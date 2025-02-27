Бюджет Чехии за 3 года получил от украинских беженцев вдвое больше доходов, чем потратил на соцпомощь

Украинские беженцы внесли в государственный бюджет Чехии за три года войны около 54 млрд крон ($2,2 млрд) в виде налогов, социальных отчислений и потребительских расходов, что вдвое превышает расходы Чехии на гуманитарные и социальные выплаты украинцам за этот период.

Такие данные опубликовало чешское Министерство труда и соцполитики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Чехия предоставила временную защиту 397 тыс. украинцам, больше всего из которых проживает в Праге - почти 103 тыс. человек.

Социальные выплаты получают около 92 тыс. украинцев на общую сумму 760 млн крон ($32 млн) в месяц. За 2024 год сумма выплат украинцам составила 8 млрд крон ($336 млн). Большинство получателей помощи - это дети, пенсионеры и люди с инвалидностью (70% от общего количества).

Около половины украинцев в Чехии имеют работу - зарегистрировано около 150 тыс. трудовых договоров. Подавляющее большинство работает на низкоквалифицированных должностях в строительстве и производстве.

"Беженцы восполняют дефицит рабочей силы в секторах, где долгое время не хватало работников, принося значительные налоговые поступления и способствуя экономике страны. Интеграция происходит без вытеснения чешских граждан с рынка труда", - говорится в сообщении министерства.

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По словам министра труда Мариана Юречка, "украинцы помогают преодолевать дефицит рабочей силы, а их налоги и потребление имеют значительное положительное влияние на экономику".

Общая помощь Чехии Украине, включая помощь беженцам, составила $2,6 млрд за время полномасштабной войны.