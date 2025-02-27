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Бюджет Чехии за 3 года получил от украинских беженцев вдвое больше доходов, чем потратил на соцпомощь

чехія

Украинские беженцы внесли в государственный бюджет Чехии за три года войны около 54 млрд крон ($2,2 млрд) в виде налогов, социальных отчислений и потребительских расходов, что вдвое превышает расходы Чехии на гуманитарные и социальные выплаты украинцам за этот период.

Такие данные опубликовало чешское Министерство труда и соцполитики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Чехия предоставила временную защиту 397 тыс. украинцам, больше всего из которых проживает в Праге - почти 103 тыс. человек.

Социальные выплаты получают около 92 тыс. украинцев на общую сумму 760 млн крон ($32 млн) в месяц. За 2024 год сумма выплат украинцам составила 8 млрд крон ($336 млн). Большинство получателей помощи - это дети, пенсионеры и люди с инвалидностью (70% от общего количества).

Около половины украинцев в Чехии имеют работу - зарегистрировано около 150 тыс. трудовых договоров. Подавляющее большинство работает на низкоквалифицированных должностях в строительстве и производстве.

"Беженцы восполняют дефицит рабочей силы в секторах, где долгое время не хватало работников, принося значительные налоговые поступления и способствуя экономике страны. Интеграция происходит без вытеснения чешских граждан с рынка труда", - говорится в сообщении министерства.

Читайте также: Чехия вместе с Польшей готовят изменения относительно статуса украинцев, пользующихся временной защитой, на случай завершения войны

По словам министра труда Мариана Юречка, "украинцы помогают преодолевать дефицит рабочей силы, а их налоги и потребление имеют значительное положительное влияние на экономику".

Общая помощь Чехии Украине, включая помощь беженцам, составила $2,6 млрд за время полномасштабной войны.

Автор: 

беженцы (1637) Чехия (1700)


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Топ комментарии
+25
Напевно тому що працюють, на відміну від афганських і сирійських
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27.02.2025 20:05
+20
Працьовиті наші українці - я навіть сумнівів не мав....
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27.02.2025 20:06
+16
Це є страшенна ганьба для наших "керманичей", які не в змозі дати людям працювати і створювати економічний базіс для нашої країни. За кордоном вони затребувані а в своії країні ні.
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27.02.2025 20:42
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Напевно тому що працюють, на відміну від афганських і сирійських
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27.02.2025 20:05 Ответить
бо звикли пахать
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27.02.2025 20:16 Ответить
Працьовиті наші українці - я навіть сумнівів не мав....
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27.02.2025 20:06 Ответить
У пілсудських курвищ невдячних те саме. Але ж гонорові, курви
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27.02.2025 20:07 Ответить
До поляків в Європі завжди ставились як до "провінційних селюків". І так би і було до цього часу якби поляк не став Папою. Все що сьогодні має Польща, абсолютно все!!! вона отримала завдяки Папі. Не завдяки наполегливій праці. Ні. Вони молятся на Папу як наші студенти на "халяву" перед екзаменом...
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27.02.2025 20:18 Ответить
Головне, не давайте їм громадянство. Бо виберуть вам чергового естрадного члєнограя.
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27.02.2025 20:08 Ответить
їх там уже 73%?
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27.02.2025 20:14 Ответить
Не знаю, але ризик є.
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27.02.2025 20:17 Ответить
достатньо щоб у тої кількості у голові 73% було.
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27.02.2025 20:17 Ответить
Старого комуняку-алкаша-під×уйловика Мілоша Земана чехи сами обирали з з 2013 по 2023.
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28.02.2025 00:38 Ответить
Чехия прекрасная страна и в ней отличное отношение к украинским беженцам, спасибо вам за помощь!
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27.02.2025 20:12 Ответить
дали ожразу правильний вектор. не то шо німеччина няньчиться
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27.02.2025 20:18 Ответить
Різні мови...
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28.02.2025 00:56 Ответить
не в мові діло. хто хоче і без мови хоча б мініджобку має.
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01.03.2025 09:51 Ответить
70% получают социал, остальные работают на низкооплачиваемой работе и это в основном женщины. Чего то оно не клеится
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27.02.2025 20:27 Ответить
У наших податківців від такої інформації спостерігається довготривала ерекція )
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27.02.2025 20:28 Ответить
Це є страшенна ганьба для наших "керманичей", які не в змозі дати людям працювати і створювати економічний базіс для нашої країни. За кордоном вони затребувані а в своії країні ні.
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27.02.2025 20:42 Ответить
І в цей же час:
"https://www.reuters.com/world/europe/czech-slovak-farmers-clog-border-crossing-protest-non-eu-imports-2025-02-27/ Чеські та словацькі фермери припаркували десятки тракторів і перервали роботу на кордоні в четвер, протестуючи проти дешевшого імпорту, що надходить з ринків поза ЄС, таких як Україна та Південна Америка."
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27.02.2025 20:58 Ответить
Правильно, пусть лучше бюджеты Чехии, Польши, Франции, Германии и т.д. пополняются вместо бюджета Украины, где на нуле утилизируют потенциальных пенсионеров бедняков 50+, вместо того, чтобы эти бедняки 50+ могли бы работать на Украину на ту же оборонку. Других мыслей и нет кроме как то, что Зеленое шапито в сговоре с такими же как и они просто вычищает территории от людей...
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28.02.2025 01:20 Ответить
 
 