Минобороны Чехии: снарядная инициатива продвигается успешно, но все будет зависеть от доноров

Чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины демонстрирует положительную динамику развития.

Об этом министр обороны Чехии Яромир Зуна сообщил чешским журналистам во время встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Ceske Noviny.

Чиновник подчеркнул, что планы на текущий год являются чрезвычайно амбициозными. Дальнейший успех поставок критически зависит от объемов финансирования со стороны международных партнеров. Чехия продолжает выполнять роль координатора и посредника на мировых рынках вооружения. Проект получил высокую оценку от представителей стран Североатлантического альянса.

Вопросы финансирования и доноров

Реализация программы закупки боеприпасов требует значительных капиталовложений от стран-участниц. На данный момент инициатива обеспечила поставки на сумму более одного миллиарда евро. Однако общая цель проекта составляет около пяти миллиардов евро для поддержки фронта.

Министр Зуна подтвердил, что Прага не будет выделять собственные бюджетные средства на этот год. Чешское правительство сосредоточено на организационной работе и логистическом сопровождении грузов.

"Инициатива по боеприпасам развивается позитивно, результаты за 2025 год очень хорошие, а амбиции на этот год также очень высоки", – сказал Яромир Зуна.

Подробное количество снарядов и сроки их отгрузки не разглашаются из-за мер безопасности. Министр отказался называть точные цифры из-за конфиденциального статуса международных переговоров.

По словам чиновника, инициатива имеет стратегическое значение для обороны украинских территорий.

Нехватка финансирования

Ранее мы писали, что начатая Чехией инициатива по поставкам боеприпасов Украине столкнулась с недостатком финансирования в 2026 году.

В этом году в рамках инициативы планируется закупить по всему миру артиллерийских снарядов на сумму в 5 миллиардов евро. Однако пока удалось собрать только 1,4 миллиарда евро.

Программа, в которой участвуют иностранные доноры, включая Германию, Данию и Нидерланды, а также чешские оборонные компании, имеет целью приобрести для Украины боеприпасы крупного калибра.

