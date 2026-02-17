Делегація України на перемовинах поділена на "групу Буданова" та "крило Єрмака", - The Economist

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та Женеві були помітні розбіжності всередині української делегації, яка дотримується різних думок щодо питання укладення мирної угоди.

Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Головне питання на переговорах – територіальне

Зазначається, що для переговорного треку Росія й Україна обрали більш прагматичних представників, серед яких особливе враження справив колишній керівник розвідки України Кирило Буданов, який фактично став новим головою делегації. Одне джерело, наближене до української команди, навіть оцінило шанси на прорив як "50 на 50".

Видання нагадує, що ключовим моментом мирних перемовин стала вимога Кремля передати частину Донецької області. Україна, Росія та США працювали над ініційованим Америкою компромісом, який передбачав би створення на Донбасі демілітаризованої "вільної економічної зони", можливо, під егідою "Ради миру" Дональда Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тристоронні перемовини у Женеві розпочалися: Обговорюватимуть безпекові та гуманітарні питання. ФОТОрепортаж

Ймовірно, такий сценарій не пройде перевірку американським законодавством, особливо якщо вимагатиме фактичного визнання російської окупації. Незрозуміло, чи розуміє це Стів Віткофф, головний переговірник США.

Позиція українських переговірників

"Розбіжності виникають і всередині української делегації. Одне крило, очолюване Будановим, вважає, що інтересам України найкраще служить швидке укладення угоди під егідою США, і побоюється, що вікно можливостей може незабаром закритися. Але інше крило, яке, очевидно, все ще перебуває під впливом суперечливого колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака, який пішов у відставку через корупційний скандал, набагато менш зацікавлене у цьому. Зеленський, здається, балансує між двома групами, маючи при цьому власні ідеї", - йдеться у матеріалі.

У статті також вказується, що з початку року Україна та Росія поступово наближаються до угоди. Там наголосили, що зустріч у Парижі дала Києву віру, що його інтереси починають чути американські переговірники Віткофф та Кушнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрісколл та Гринкевич також візьмуть участь у переговорах в Женеві, - CNN

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

Також читайте: Тільки США можуть змусити Україну та Росію вести переговори про припинення війни, - Рубіо