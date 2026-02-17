Делегація України на перемовинах поділена на "групу Буданова" та "крило Єрмака", - The Economist

Мирні перемовини у Женеві 17 лютого

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та Женеві були помітні розбіжності всередині української делегації, яка дотримується різних думок щодо питання укладення мирної угоди.

Головне питання на переговорах – територіальне

Зазначається, що для переговорного треку Росія й Україна обрали більш прагматичних представників, серед яких особливе враження справив колишній керівник розвідки України Кирило Буданов, який фактично став новим головою делегації. Одне джерело, наближене до української команди, навіть оцінило шанси на прорив як "50 на 50".

Видання нагадує, що ключовим моментом мирних перемовин стала вимога Кремля передати частину Донецької області. Україна, Росія та США працювали над ініційованим Америкою компромісом, який передбачав би створення на Донбасі демілітаризованої "вільної економічної зони", можливо, під егідою "Ради миру" Дональда Трампа.

Ймовірно, такий сценарій не пройде перевірку американським законодавством, особливо якщо вимагатиме фактичного визнання російської окупації. Незрозуміло, чи розуміє це Стів Віткофф, головний переговірник США. 

Позиція українських переговірників

"Розбіжності виникають і всередині української делегації. Одне крило, очолюване Будановим, вважає, що інтересам України найкраще служить швидке укладення угоди під егідою США, і побоюється, що вікно можливостей може незабаром закритися. Але інше крило, яке, очевидно, все ще перебуває під впливом суперечливого колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака, який пішов у відставку через корупційний скандал, набагато менш зацікавлене у цьому. Зеленський, здається, балансує між двома групами, маючи при цьому власні ідеї", - йдеться у матеріалі.

У статті також вказується, що з початку року Україна та Росія поступово наближаються до угоди. Там наголосили, що зустріч у Парижі дала Києву віру, що його інтереси починають чути американські переговірники Віткофф та Кушнер. 

Що передувало?

піз* ець !!! Коли ви українці, стягнете за патли з президенського крісла ,цю потвору 🤡 ?!!! ...
Які все такі професілнали в Зе-команді. Навіть не доперли випрацювати спільну позицію перед переговорами.)) Це якщо вірити цій інформації, звісно.
крило Єрмака Відомий він птіц однако
Б'ються між собою? 🤔
два крила ЗЄльоного голуба мира

то все дурне !
Воїни не простять здачу ЗЄлєю неокупованої частини Донбасу без бою.

.
17.02.2026 16:55 Відповісти
А якщо не здасть? Ну раптом? 🤔
17.02.2026 17:02 Відповісти
здасть, бо сцикун

.
17.02.2026 17:36 Відповісти
Так ,щоби нічого не вийшло-підібрали.
17.02.2026 16:53 Відповісти
Крило Дєрмака - це ті, що кладуть шлагбауми на кожному кроці? І без хабаря шлагбаум не відкривають, я так розумію.
Здається, що це касапський фейк.
В делегації, призначеної Зе, і переговорної позиції від Зе - не повинно бути розбіжностей.
Яка там переговорна позиція, і які інструкції отримала делегація - це питання інше.
Це відомий ментівський і поліційний номер. Один слідчий гарний, інший поганий. Тут воно типу єрмаківці сагласньіє на всё, а у буданівців єщё єсть вапросьі. І типу кацапи, вітьки і кушнєри будуть вибирати між поганим і трішки менш поганим. І зроблять якісь поступки щоб перемогли дєрьмаківці, а типу буданівців виставити як недоговороспроміжних. Як діти прямо.
А я дочитався: оце все фейк - "оприлюднила" журналістка медведчуківського УНН Юлія Забеліна. Тільки її послужний список викликає стійке вражнення, що вона працює на ворога.
Зрозуміло: Буданов - "засланий казачьок", що стелиться під ***********. Звісно, що не за так.
Прямо засада якась - Єрмак, як поборник територіальної цілісності - розвів внутрішню корупцію, в йому на заміну Буданов - навпаки, зовнішню, щоби встигнути дорожче продати українську територію.
Не Буданов, а єрмак кремлівський кріт. Щось ви переплутали.
А може обидва?
Тоді чому ви написали про Буданова, а не про обидвох?
Ви ж самі підказали.
Кацапський вкид.
Щось мені здається, що орки дійсно вкидають чергову ахінею типу Зеленський оголосить 24 лютого вибори. Яка швидка угода? Швидко можно тільки на шибеницю піти і повіситися, як того вимагає путінський педофіл Трамп. Щось не віриться, що Буданов готовий згодувати країну оркам після того, як ті отруїли його дружину. Повний треш. Орки хочуть роздраю між украхїнцями
А "шайка міндича" в якій делегації?
Заехали на чай к скумбрии
То каву вже не питимемо навіть у зараз українському Краматорську? Якщо по Буданову, чи що там ще вкидають.
Якщо це правда,то це-шизофренія,ганьба, та державна зрада.
Крило зєрмака більш промосковське. А єрмачок з підпілля продовжує керувати державою, і з зечмом постійно спілкується.
крыло, нога, яйцо- это говорит о несерьезности комиссии и о том, что в раздрае к компромису не прийти, значит хотят продолжения войны
Та фуйня то все! Буданов і Єрмак - то два крила Зєлєнского. Просто одне більше общипане. Тому літати все одно нема на чому.
Адекватний коментар. Хоч і неповний. Можна ще багато гарного побажати чмошнику, але нехай поки що так.
тобто вибивають собі амністії а Україна їм *****!
ОП(Е) и ОП(Б), кто победит...
Слабо віриться, що Буданов самогубця, який хоче здати неокуповану частину Донецької області пуйлу.
Хіба тільки Мінори там запалювати
Тобто, з однієї контори
Саме смішне -"Зеленський має власні ідеї!"
Это фиаско...
Враг просто всё знает про жадную зе_шоблу и гебисты мастерски сыграют на противоречиях...
Это даже если исключить варианты с предательством, с некомпетентностью и с умственной неполноценностью делегация...
Огласите, пожалста, список "крила Ермака"
ні про що - 0
Первые хотят быть при власти чтобы дерибанить то, что останется после войны. Вторые уже при власти. Хотят просто дерибанить сейчас и много и что останется после их особо не волнует.
Про Буданова

https://spektrnews.in.ua/news/golovniy-proval-v-stor-ukra-ni---dzhon-sm-t/182818#gsc.tab=0 "Головний провал в історії України" - Джон Сміт
https://t.me/ToBeOr_Official/19954 Быть Или:
Честно, уже устал в 746-й раз объяснять, казалось бы, элементарные вещи, но так как телеграм-каналы в очередной раз несут эту вырванную из контекста чушь, причём поголовно... Мол, Буданов за быструю сделку, но есть некое "крыло Ермака", которое против, а есть Зеленский, который балансирует, имея при этом свои идеи...
Дело не в Буданове, не в Ермаке, не в Зеленском, не в Папе Римском, не в падишахе-императоре Шаддаме IV или ком бы то ни было ещё. Дело, бл***, в России, требования которой НЕ ограничиваются одним Донбассом.
В https://www.economist.com/europe/2026/02/17/the-war-room-newsletter-is-a-peace-deal-possible The Economist чёрным по белому это написано: война России никогда не касалась земли, а скорее была направлена ​​на попытку подчинить себе международные отношения и суверенитет Украины, а требование о Донбассе просто стало символичным моментом переговоров. Понимаете?
Так причём тут Буданов, Ермак и все остальные, нахрена это вообще нести вне контекста!?
Ещё проще. Если бы на столе перед Украиной лежала следующая сделка: "Украина уходит из Донбасса, а Россия полностью прекращает боевые действия и отказывается от ВСЕХ остальных претензий к Украине - территориальных, политических, языковых, религиозных и т.д." - тогда мог бы быть предмет разговора, тогда можно было бы обсуждать, кто за, кто против, кто ускоряет, кто тормозит и т.д. Но такой сделки НЕТ. И Россия об этом говорит открыто.
Ещё раз цитирую https://t.me/ToBeOr_Official/19906 выступление Лаврова на прошлой неделе:
"Народ Крыма, Донбасса, Новороссии выразил свою волю на референдумах, и мы доведём до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань.
Языковые, культурные и религиозные права тех, кто останется под властью Киева должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта - военных угроз национальной безопасности России, исходящих с территории Украины".
То есть все четыре области должны "вернуться в родную гавань", а не только Донбасс. То есть "демилитаризация", "денацификация" и всё остальное. Россия ни на миллиметр не сдвинулась со своих максималистских требований.
И весь этот процесс, затеянный Дмитриевым в ноябре, служит лишь одной цели: втюхивать Уиткоффу "прогресс" на переговорах, чтобы Трамп не вводил новые санкции и не расширял номенклатуру вооружений для Украины.
Всё. Ничего другого за этим не кроется. Вот, в чём проблема.
И Уиткофф это всё большой ложкой кушает. И длится это уже, ****, почти три месяца, послезавтра будет ровно три.
Никто больше чем Украина не хочет, чтобы эта война закончилась, но дело не в Украине, не в Буданове, не в Ермаке и ком угодно. И разъяснением этого факта должны заниматься СМИ и телеграм-каналы, а не просто перепечатывать кусок из The Economist, вырванный из контекста. Вы, блин, не туда воюете...
Крило єрмака- це ті хто воду з мерців збирали чи з ляльками вуду розважались?
Бо корінь зла - це ЗЄ.

А Федорови, Галущенки, Міндічі, Баканови, Шурми, Буданови, Єрмаки - це метастази.
