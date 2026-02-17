Делегация Украины на переговорах разделена на "группу Буданова" и "крыло Ермака", - The Economist

Во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве были заметны разногласия внутри украинской делегации, которая придерживается разных мнений по вопросу заключения мирного соглашения.

Главный вопрос на переговорах - территориальный

Отмечается, что для переговорного трека Россия и Украина выбрали более прагматичных представителей, среди которых особое впечатление произвел бывший руководитель разведки Украины Кирилл Буданов, который фактически стал новым главой делегации. Один источник, приближенный к украинской команде, даже оценил шансы на прорыв как "50 на 50".

Издание напоминает, что ключевым моментом мирных переговоров стало требование Кремля передать часть Донецкой области. Украина, Россия и США работали над инициированным Америкой компромиссом, который предусматривал бы создание на Донбассе демилитаризованной "свободной экономической зоны", возможно, под эгидой "Совета мира" Дональда Трампа.

Вероятно, такой сценарий не пройдет проверку американским законодательством, особенно если будет требовать фактического признания российской оккупации. Непонятно, понимает ли это Стив Уиткофф, главный переговорщик США.

Позиция украинских переговорщиков

"Разногласия возникают и внутри украинской делегации. Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересам Украины лучше всего служит быстрое заключение соглашения под эгидой США, и опасается, что окно возможностей может вскоре закрыться. Но другое крыло, которое, очевидно, все еще находится под влиянием спорного бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, ушедшего в отставку из-за коррупционного скандала, гораздо менее заинтересовано в этом. Зеленский, кажется, балансирует между двумя группами, имея при этом собственные идеи", - говорится в материале.

В статье также указывается, что с начала года Украина и Россия постепенно приближаются к соглашению. Там подчеркнули, что встреча в Париже дала Киеву веру, что его интересы начинают слышать американские переговорщики Уиткофф и Кушнер.

Что предшествовало?

