Делегация Украины на переговорах разделена на "группу Буданова" и "крыло Ермака", - The Economist
Во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве были заметны разногласия внутри украинской делегации, которая придерживается разных мнений по вопросу заключения мирного соглашения.
Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Главный вопрос на переговорах - территориальный
Отмечается, что для переговорного трека Россия и Украина выбрали более прагматичных представителей, среди которых особое впечатление произвел бывший руководитель разведки Украины Кирилл Буданов, который фактически стал новым главой делегации. Один источник, приближенный к украинской команде, даже оценил шансы на прорыв как "50 на 50".
Издание напоминает, что ключевым моментом мирных переговоров стало требование Кремля передать часть Донецкой области. Украина, Россия и США работали над инициированным Америкой компромиссом, который предусматривал бы создание на Донбассе демилитаризованной "свободной экономической зоны", возможно, под эгидой "Совета мира" Дональда Трампа.
Вероятно, такой сценарий не пройдет проверку американским законодательством, особенно если будет требовать фактического признания российской оккупации. Непонятно, понимает ли это Стив Уиткофф, главный переговорщик США.
Позиция украинских переговорщиков
"Разногласия возникают и внутри украинской делегации. Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересам Украины лучше всего служит быстрое заключение соглашения под эгидой США, и опасается, что окно возможностей может вскоре закрыться. Но другое крыло, которое, очевидно, все еще находится под влиянием спорного бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, ушедшего в отставку из-за коррупционного скандала, гораздо менее заинтересовано в этом. Зеленский, кажется, балансирует между двумя группами, имея при этом собственные идеи", - говорится в материале.
В статье также указывается, что с начала года Украина и Россия постепенно приближаются к соглашению. Там подчеркнули, что встреча в Париже дала Киеву веру, что его интересы начинают слышать американские переговорщики Уиткофф и Кушнер.
Что предшествовало?
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись очередные трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
то все дурне !
Воїни не простять здачу ЗЄлєю неокупованої частини Донбасу без бою.
В делегації, призначеної Зе, і переговорної позиції від Зе - не повинно бути розбіжностей.
Яка там переговорна позиція, і які інструкції отримала делегація - це питання інше.
Прямо засада якась - Єрмак, як поборник територіальної цілісності - розвів внутрішню корупцію, в йому на заміну Буданов - навпаки, зовнішню, щоби встигнути дорожче продати українську територію.