Делегация Украины на переговорах разделена на "группу Буданова" и "крыло Ермака", - The Economist

Мирные переговоры в Женеве 17 февраля

Во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве были заметны разногласия внутри украинской делегации, которая придерживается разных мнений по вопросу заключения мирного соглашения.

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Главный вопрос на переговорах - территориальный

Отмечается, что для переговорного трека Россия и Украина выбрали более прагматичных представителей, среди которых особое впечатление произвел бывший руководитель разведки Украины Кирилл Буданов, который фактически стал новым главой делегации. Один источник, приближенный к украинской команде, даже оценил шансы на прорыв как "50 на 50".

Издание напоминает, что ключевым моментом мирных переговоров стало требование Кремля передать часть Донецкой области. Украина, Россия и США работали над инициированным Америкой компромиссом, который предусматривал бы создание на Донбассе демилитаризованной "свободной экономической зоны", возможно, под эгидой "Совета мира" Дональда Трампа.

Вероятно, такой сценарий не пройдет проверку американским законодательством, особенно если будет требовать фактического признания российской оккупации. Непонятно, понимает ли это Стив Уиткофф, главный переговорщик США. 

Позиция украинских переговорщиков

"Разногласия возникают и внутри украинской делегации. Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересам Украины лучше всего служит быстрое заключение соглашения под эгидой США, и опасается, что окно возможностей может вскоре закрыться. Но другое крыло, которое, очевидно, все еще находится под влиянием спорного бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, ушедшего в отставку из-за коррупционного скандала, гораздо менее заинтересовано в этом. Зеленский, кажется, балансирует между двумя группами, имея при этом собственные идеи", - говорится в материале.

В статье также указывается, что с начала года Украина и Россия постепенно приближаются к соглашению. Там подчеркнули, что встреча в Париже дала Киеву веру, что его интересы начинают слышать американские переговорщики Уиткофф и Кушнер. 

Что предшествовало?

+8
піз* ець !!! Коли ви українці, стягнете за патли з президенського крісла ,цю потвору 🤡 ?!!! ...
17.02.2026 16:53 Ответить
+7
Які все такі професілнали в Зе-команді. Навіть не доперли випрацювати спільну позицію перед переговорами.)) Це якщо вірити цій інформації, звісно.
17.02.2026 16:55 Ответить
+6
крило Єрмака Відомий він птіц однако
17.02.2026 16:55 Ответить
Б'ються між собою? 🤔
17.02.2026 16:50 Ответить
два крила ЗЄльоного голуба мира

то все дурне !
Воїни не простять здачу ЗЄлєю неокупованої частини Донбасу без бою.

.
17.02.2026 16:55 Ответить
А якщо не здасть? Ну раптом? 🤔
показать весь комментарий
здасть, бо сцикун

.
17.02.2026 17:36 Ответить
Так ,щоби нічого не вийшло-підібрали.
показать весь комментарий
17.02.2026 16:53 Ответить
піз* ець !!! Коли ви українці, стягнете за патли з президенського крісла ,цю потвору 🤡 ?!!! ...
17.02.2026 16:53 Ответить
Які все такі професілнали в Зе-команді. Навіть не доперли випрацювати спільну позицію перед переговорами.)) Це якщо вірити цій інформації, звісно.
17.02.2026 16:55 Ответить
крило Єрмака Відомий він птіц однако
17.02.2026 16:55 Ответить
Крило Дєрмака - це ті, що кладуть шлагбауми на кожному кроці? І без хабаря шлагбаум не відкривають, я так розумію.
17.02.2026 17:07 Ответить
Здається, що це касапський фейк.
В делегації, призначеної Зе, і переговорної позиції від Зе - не повинно бути розбіжностей.
Яка там переговорна позиція, і які інструкції отримала делегація - це питання інше.
17.02.2026 17:01 Ответить
Це відомий ментівський і поліційний номер. Один слідчий гарний, інший поганий. Тут воно типу єрмаківці сагласньіє на всё, а у буданівців єщё єсть вапросьі. І типу кацапи, вітьки і кушнєри будуть вибирати між поганим і трішки менш поганим. І зроблять якісь поступки щоб перемогли дєрьмаківці, а типу буданівців виставити як недоговороспроміжних. Як діти прямо.
17.02.2026 17:13 Ответить
А я дочитався: оце все фейк - "оприлюднила" журналістка медведчуківського УНН Юлія Забеліна. Тільки її послужний список викликає стійке вражнення, що вона працює на ворога.
17.02.2026 17:51 Ответить
Зрозуміло: Буданов - "засланий казачьок", що стелиться під ***********. Звісно, що не за так.
Прямо засада якась - Єрмак, як поборник територіальної цілісності - розвів внутрішню корупцію, в йому на заміну Буданов - навпаки, зовнішню, щоби встигнути дорожче продати українську територію.
17.02.2026 17:02 Ответить
Не Буданов, а єрмак кремлівський кріт. Щось ви переплутали.
17.02.2026 17:20 Ответить
Кацапський вкид.
17.02.2026 17:05 Ответить
Щось мені здається, що орки дійсно вкидають чергову ахінею типу Зеленський оголосить 24 лютого вибори. Яка швидка угода? Швидко можно тільки на шибеницю піти і повіситися, як того вимагає путінський педофіл Трамп. Щось не віриться, що Буданов готовий згодувати країну оркам після того, як ті отруїли його дружину. Повний треш. Орки хочуть роздраю між украхїнцями
17.02.2026 17:10 Ответить
А "шайка міндича" в якій делегації?
17.02.2026 17:12 Ответить
То каву вже не питимемо навіть у зараз українському Краматорську? Якщо по Буданову, чи що там ще вкидають.
17.02.2026 17:13 Ответить
Якщо це правда,то це-шизофренія,ганьба, та державна зрада.
17.02.2026 17:17 Ответить
Крило зєрмака більш промосковське. А єрмачок з підпілля продовжує керувати державою, і з зечмом постійно спілкується.
17.02.2026 17:17 Ответить
крыло, нога, яйцо- это говорит о несерьезности комиссии и о том, что в раздрае к компромису не прийти, значит хотят продолжения войны
17.02.2026 17:21 Ответить
Та фуйня то все! Буданов і Єрмак - то два крила Зєлєнского. Просто одне більше общипане. Тому літати все одно нема на чому.
17.02.2026 17:26 Ответить
Зеленський ТИ кончаний виродок, мудило. зеленський ТИ свиня кончана це ТИ гандон у всьому винен щоб ТИ падло здох.
17.02.2026 17:34 Ответить
Адекватний коментар. Хоч і неповний. Можна ще багато гарного побажати чмошнику, але нехай поки що так.
17.02.2026 17:38 Ответить
тобто вибивають собі амністії а Україна їм *****!
17.02.2026 17:37 Ответить
ОП(Е) и ОП(Б), кто победит...
17.02.2026 17:44 Ответить
Слабо віриться, що Буданов самогубця, який хоче здати неокуповану частину Донецької області пуйлу.
17.02.2026 17:46 Ответить
 
 