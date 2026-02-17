Очікуйте продуктивних переговорів у Женеві, але все зводиться до питання територій, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що на мирних переговорах між Україною, США та РФ все зводиться до питання територій.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.



Так, він прокоментував слова Марко Рубіо, який сказав, що США не знають, чи росіяни серйозно налаштовані на припинення війни.

"Що ж, очікуйте продуктивних розмов у Женеві. Але, як зазначив держсекретар, знадобляться зусилля обох сторін, щоб знайти спосіб домовитися про припинення цієї війни.

Ця війна має закінчитися. Кровопролиття має зупинитися, як чітко заявив Президент Трамп. Але водночас це дуже складні та заплутані питання. Все зводиться, як сказав Стів Віткофф пару тижнів тому, до одного питання - територій. І це буде найскладнішим, найважчим моментом", - зазначив Вітакер.

Посол запевнив, що США "продовжать працювати над цим".

