Очікуйте продуктивних переговорів у Женеві, але все зводиться до питання територій, - Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що на мирних переговорах між Україною, США та РФ все зводиться до питання територій.
Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, він прокоментував слова Марко Рубіо, який сказав, що США не знають, чи росіяни серйозно налаштовані на припинення війни.
"Що ж, очікуйте продуктивних розмов у Женеві. Але, як зазначив держсекретар, знадобляться зусилля обох сторін, щоб знайти спосіб домовитися про припинення цієї війни.
Ця війна має закінчитися. Кровопролиття має зупинитися, як чітко заявив Президент Трамп. Але водночас це дуже складні та заплутані питання. Все зводиться, як сказав Стів Віткофф пару тижнів тому, до одного питання - територій. І це буде найскладнішим, найважчим моментом", - зазначив Вітакер.
Посол запевнив, що США "продовжать працювати над цим".
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого у Женеві стартував черговий раунд тристоронніх переговорів.
америкоси реально тупі !
не перший Майдан буде для мене з кінця 80-х.
Бо тампон за рахунок здачи теріторій хоче премію міру та догодити ху*лу
ні першого ні другого він не отримає
Питання - а нафіг тоді ви?
А, точно... тут підказують, що вже віддали...
Це так працює Право в США чи якось по іншому ?
А у кацапів все, як у кіно - "Кемська волость" і не **#т....
Особисто я цього теж не розумію.
де там zельоні побєдобєси ?
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3901805-kurska-operacia-zelenskij-poasniv-skilki-ukraina-utrimuvatime-pid-kontrolem-teritorii-rf.html
Обмін територіями
Президент України Володимир Зеленський в https://www.theguardian.com/world/2025/feb/11/zelenskyy-europe-cannot-guarantee-ukraines-security-without-america інтерв'юThe Guardian заявив, що Київ може запропонувати варіант https://tsn.ua/ato/zelenskiy-gotoviy-do-teritorialnogo-obminu-z-rosiyeyu-v-razi-peregovoriv-the-guardian-2764842.html обміну територіями з росіянами.
Він можливий лише тоді, коли https://tsn.ua/politika/ugoda-trampa-z-putinim-schodo-********-stanovit-zagrozu-dlya-yevropi-ft-2764758.html Дональду Трампу вдасться домовитися про переговори між Україною та Росією.
"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав він, маючи на увазі можливість відмови України від земель у Курській області, які перебувають під контролем Києва після несподіваного наступу шість місяців тому.
Замість того, щоб надати Україні Taurus та Tomahawk, які б швидко пояснили кремлю різницю між ,,хочу воювати'' та ,,хочу вижити'', він займається вербальним заграванням. Це стратегія ,,миру через ігнорування реальності''. Доня увесь час каже, що він має всі важелі? Ну то ж тисни на них! Тисни не на Уураіну а на росію ! Тисни так, щоб російська машина війни захлинулася без нафтодоларів і запчастин..... і тоді мир дійсно наступить дуже швидко....
І головний парадокс саме в тому, що людина, яка хвалиться здатністю вирішити будь-яку проблему за добу, чомусь вимагає поступок і зговорливості від того, хто вже п'ятий рік виборює право на існування. Значно простіше роками розповідати казки про своі нібито досягнення видатного миротворця і неперевершеного майстра переговорів, поки реальну роботу з утримання фронту роблять люди, яким він каже що настав час ,,бути поступливими''. Можливо, насправді вже настав час для самого Доні таки нарешті в кінці-кінців припинити ганьбити свою велику краіну , і стати лідером вільного світу не в телевізорі і в не своіх безкінченних казках і байках, а в реальності?
