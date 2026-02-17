Очікуйте продуктивних переговорів у Женеві, але все зводиться до питання територій, - Вітакер

Мирні перемовини: все зводиться до одного питання

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що на мирних переговорах між Україною, США та РФ все зводиться до питання територій.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, він прокоментував слова Марко Рубіо, який сказав, що США не знають, чи росіяни серйозно налаштовані на припинення війни.

"Що ж, очікуйте продуктивних розмов у Женеві. Але, як зазначив держсекретар, знадобляться зусилля обох сторін, щоб знайти спосіб домовитися про припинення цієї війни.

Ця війна має закінчитися. Кровопролиття має зупинитися, як чітко заявив Президент Трамп. Але водночас це дуже складні та заплутані питання. Все зводиться, як сказав Стів Віткофф пару тижнів тому, до одного питання - територій. І це буде найскладнішим, найважчим моментом", - зазначив Вітакер.

Посол запевнив, що США "продовжать працювати над цим".

Що передувало?

+15
ШАНОВНІ АМЕРИ - віддати території МИ МОЖЕМО І БЕЗ ВАШОГО посередництва.

Питання - а нафіг тоді ви?
17.02.2026 17:00 Відповісти
+14
ні, там все зводиться до проблеми негайної капітуляції України, чи надалі воювати.
17.02.2026 16:58 Відповісти
+13
Немає ніякого питання територій, усі українські території будуть визволені, а кацапи на них знищені, і ніякі переговори цьому не завадять!
17.02.2026 16:57 Відповісти
17.02.2026 16:55 Відповісти
Продутивні переговори синонім туристична болтовня ніачом
17.02.2026 16:56 Відповісти
Щоб вони всі таку "продуктивну" зарплатню отримували за своє балабольство.
17.02.2026 17:20 Відповісти
17.02.2026 16:57 Відповісти
Я там де маю бути, це тебе не повинно обходити!
17.02.2026 17:49 Відповісти
здача територій - Майдан

америкоси реально тупі !

17.02.2026 16:57 Відповісти
Що, і ти відірвеш свою дупу від дивану і підеш протестувати? Не може бути😦.
17.02.2026 17:25 Відповісти
не парся !
не перший Майдан буде для мене з кінця 80-х.

.
17.02.2026 17:31 Відповісти
Ого, а результатами можеш похвалитися? Чи головне участь і процес?
17.02.2026 17:57 Відповісти
В спорті головне не результат , а участь !
17.02.2026 18:00 Відповісти
Он, білоруси та москалі не ходили. Результати спостерігаємо. Чи ними хвалитися, чи ні - вибір кожного.
17.02.2026 19:03 Відповісти
вони не тупі, а хитро- ви..бані.

Бо тампон за рахунок здачи теріторій хоче премію міру та догодити ху*лу
17.02.2026 17:30 Відповісти
це одне й те ж -

ні першого ні другого він не отримає

.
17.02.2026 17:32 Відповісти
17.02.2026 16:58 Відповісти
17.02.2026 17:00 Відповісти
щоб торгувати з ****** власністю України.
17.02.2026 17:02 Відповісти
вони теж хочуть собі урвати, що не зрозуміло.
17.02.2026 17:04 Відповісти
незрозуміло
17.02.2026 17:53 Відповісти
Як виявилося, не можемо. Якщо "ми" в твоєму розумінні - це народ, то як цей народ може вплинути на владу?
17.02.2026 17:17 Відповісти
Ну а кому ми тоді віддамо ресурси, як не цим "пісділам"?
А, точно... тут підказують, що вже віддали...
17.02.2026 17:21 Відповісти
вони не шановні
17.02.2026 20:08 Відповісти
Поки ви не будете готові брати на себе конкретні зобов'язання, жодних результатів з цих посиденьок не буде. Ви це чудово розумієте, але змінювати свою позицію не хочете. Ну а якщо не хочете, то чому інші мають йти на односторонні поступки???
17.02.2026 17:03 Відповісти
Якщо Україна кацапам Донбас,а кацапи Україні що? Кузбас?
17.02.2026 17:05 Відповісти
По ходу, в США Трамп зараз задає такий тренд: жертва насильства повинна в суді погодитися на умови злочинця - відмовитися від претензій, віддати те, що той не зміг винести, поселити у своєму домі його спільників, віддати ключі від дому...
Це так працює Право в США чи якось по іншому ?
П.С.
А у кацапів все, як у кіно - "Кемська волость" і не **#т....
17.02.2026 17:06 Відповісти
Дайте/продайте Україні 500-1000 томагавків і переговори зразу стануть продуктивними. Інше - хєрня.
17.02.2026 17:07 Відповісти
Ми очікуємо, що ви всі підете у небуття разом з вашим помаранчевим босом.
17.02.2026 17:07 Відповісти
Ага. Про все домовились, залишилось всього-нічого підписати Україні капітуляцію і здати московським людоїдам
17.02.2026 17:14 Відповісти
Я одного не розумію, навіщо Україні всі ці ''переговори'', хоча переговорами це язик не повертається назвати. Це тупо йде пресінг і затягування зашморгу Україні. Жодної умови до Сосії не було висунуто.
17.02.2026 17:20 Відповісти
Заради ракет для петріотів та розвідувальниж даних. Ну, принаймні, так тут всі це пояснюють.

Особисто я цього теж не розумію.
17.02.2026 18:25 Відповісти
ну шо .. на що міняємо захоплені території в Курській області ?

де там zельоні побєдобєси ?
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3901805-kurska-operacia-zelenskij-poasniv-skilki-ukraina-utrimuvatime-pid-kontrolem-teritorii-rf.html

17.02.2026 17:16 Відповісти
Для цього він їздив до Оману у 2020 році
17.02.2026 18:55 Відповісти
Продуктивний нуль...
17.02.2026 17:18 Відповісти
про обмін територіями ..(провальна зрадницька курська операція )

Обмін територіями

Президент України Володимир Зеленський в https://www.theguardian.com/world/2025/feb/11/zelenskyy-europe-cannot-guarantee-ukraines-security-without-america інтерв'юThe Guardian заявив, що Київ може запропонувати варіант https://tsn.ua/ato/zelenskiy-gotoviy-do-teritorialnogo-obminu-z-rosiyeyu-v-razi-peregovoriv-the-guardian-2764842.html обміну територіями з росіянами.

Він можливий лише тоді, коли https://tsn.ua/politika/ugoda-trampa-z-putinim-schodo-********-stanovit-zagrozu-dlya-yevropi-ft-2764758.html Дональду Трампу вдасться домовитися про переговори між Україною та Росією.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав він, маючи на увазі можливість відмови України від земель у Курській області, які перебувають під контролем Києва після несподіваного наступу шість місяців тому.
17.02.2026 17:20 Відповісти
Ці рожеві поні досі не розуміють, що питання не в Донбасі, Путін має на увазі всю територію України, а згодом і Європи.
17.02.2026 17:43 Відповісти
Чому не розуміють ? На відміну від вас вони володіють більшим обсягом інформації , а отже - все розуміють
17.02.2026 18:03 Відповісти
Продуктові ці переговори. Продуктові. Бо Москва хоче відкусити величезний шмат, а ще краще з'їсти Україну усю. І Трамп, з своїми кухарчуками кушвітами і іншими, накриває для неї оцей стіл з шматками України.
17.02.2026 17:48 Відповісти
Вражає до чортиків ця логіка: у тебе в руках ключі від найбільшого арсеналу світу, ти можеш одним підписом перекрити кисень економіці московитів так, що вони забудуть на своіх болотах слово ,,ракета'' і почнуть вчити слово ,,лобода'', але… .але все виявляэться зводиться до питання територій..... Мабуть, ми просто недостатньо інтенсивно здаємо ці територіі, відбиваючи КАБи голими руками, поки головний шериф світу стоїть осторонь і дає цінні поради, як нам краще капітулювати з посмішкою.....? ..... Доня - це той самий ,,майстер угод'', який обіцяє загасити пожежу за 24 години, але замість води приносить на зустріч з вогнеборцями лекцію про те, що вогонь насправді хоче домовитися, і тому підкиньте йому ще дрова.... Він розповідає щось про чужі про територіі тримаючи в кишені координати для Tomahawk та санкції, здатні дуже швидко перетворити російський рубль на фантик від цукерки. Але ж навіщо давати Україні реальні важелі, якщо можна просто поплескати путіна по плечу і сказати: ,,Він хороший хлопець, ми домовимось''? Справді, навіщо душити агресора економічно, щоб він не міг ні вдихнути, ні видихнути, якщо можна душити союзника порадами, давити нанього і казати - та віддай вже....? Це не геополітика, це якийсь сеанс екстремальної психотерапії, де пацієнт із ножем вважається ,,конструктивним партнером'', а жертва - ,,недостатньо ініціативною та зговірливою''. Схоже, при Доні концепція ,,наймогутнішої держави'' остаточно трансформувалася у статус ,,наймогутнішого радника та коментатора подій у соцмережах''.....
Замість того, щоб надати Україні Taurus та Tomahawk, які б швидко пояснили кремлю різницю між ,,хочу воювати'' та ,,хочу вижити'', він займається вербальним заграванням. Це стратегія ,,миру через ігнорування реальності''. Доня увесь час каже, що він має всі важелі? Ну то ж тисни на них! Тисни не на Уураіну а на росію ! Тисни так, щоб російська машина війни захлинулася без нафтодоларів і запчастин..... і тоді мир дійсно наступить дуже швидко....
І головний парадокс саме в тому, що людина, яка хвалиться здатністю вирішити будь-яку проблему за добу, чомусь вимагає поступок і зговорливості від того, хто вже п'ятий рік виборює право на існування. Значно простіше роками розповідати казки про своі нібито досягнення видатного миротворця і неперевершеного майстра переговорів, поки реальну роботу з утримання фронту роблять люди, яким він каже що настав час ,,бути поступливими''. Можливо, насправді вже настав час для самого Доні таки нарешті в кінці-кінців припинити ганьбити свою велику краіну , і стати лідером вільного світу не в телевізорі і в не своіх безкінченних казках і байках, а в реальності?
17.02.2026 17:53 Відповісти
і китай їм не допомагає, і іран шахедами, і корея солдат не прислала. Все самі, ага
17.02.2026 20:10 Відповісти
пояснюю. Якщо б у нас було стільки нафти і газу, ми б самі собі купували допомогу.
18.02.2026 00:29 Відповісти
Точно кажуть що росіянина можна вивести куди завгодно- хоч на Північний Полюс, а хоч у США. Але вивести з росіянина росію та його хвору впевненість про так звану ,,велич і могутність'' росіі неможливо ніколи.... Слухайте, "професоре" в таткових окулярах, ваш потік свідомості - це просто свято невігластва. Ви так впевнено розказуєте про "своє золото і алмази", що стає зрозуміло: книжки ви останній раз бачили у садочку, а зараз ваш раціон - це виключно соловйовський комбікорм. То ж давайте розберемо ваш вінегрет у голові на інгредієнти, поки він зовсім не забродив:
Про "могутність": Ви в курсі, що ВВП вашоі "вєлікої" росії менший, ніж у одного штату Каліфорнія? Дані World Bank та IMF це підтверджують щороку. Одна Каліфорнія робить Apple, Google, Intel та Голлівуд, а росія - тільки дірку в землі та брудні ракети. Ви пишаєтеся тим, що країна-бензоколонка має ресурси? Так Африка теж багата на діаманти, але чомусь ніхто не мріє там жити. ресурси без мізків - це просто купа каміння, яку ви за безцінь зливаєте Китаю.
Про "свої ракети і заводи": Якщо ви такі автономні, чому ваш "аналоговнєтний" автопром помер, а замість "Лади" тепер китайські конструктори з переклеєним шильдиком? Де ваш російський смартфон? Де російський комп'ютер? Навіть цвяхи ви, за словами ваших же чиновників, імпортуєте.!!!! Навіть цвяхи вже не робите!!! О, так, "свої" ракети - це ж неймовірне досягнення! Особливо, коли корпус із Челябінська, а "мізки" - з випотрошених пральних машин та мікросхем Texas Instruments чи Analog Devices. Ваші ракети літають на західних мікросхемах та побутових чіпах, що підтверджують звіти Conflict Armament Research. Своя там хіба що іржа. Ваша велич - це купа металобрухту з амбіціями, де навіть на "своїх заводах" верстати чомусь Siemens або Fanuc. Без західних технологій цей карнавал імпортозаміщення перетворюється на гарбуз ще до опівночі. Пишатися власною такою ,,каретою" поки світ літає на SpaceX - це діагноз.
Про ваші Алмази: Поки ви іх рахуєте, ваші авіакомпанії розбирають Airbus на запчастини, бо "своє" чомусь не злітає, а багатство нації виглядає як черга за китайським Haval у кредит під 25%... Ви вмієте тільки руйнувати, а створити щось складніше за лопату з руками з дупи - це для вас ще й досі недосяжна магія....
Про санкції та місячне світло: Метафора про місячне світло на рейках майже поетична. Шкода тільки, що ваш поїзд уже летить у прірву девальвації. Розкажи про "недієві санкції" голові вашого Центробанку Ельвірі Набіулліній. Вона вже прямо каже про структурну трансформацію та проблеми, які ви не можете подолати. Інфляція жере ваш рубль швидше, ніж ви встигаєте подивитися черговий випуск скабєєвої. Щодо рубля - ви праві, от він дійсно як місячне світло: такий же примарний і не купує нічого, окрім квитка в один бік до КНДР. Кажете, санкції не діють? Ну то підіть і купіть новий iPhone за рублі без націнки у 300% або злітайте кудись далі Мінська. Якби санкції не працювали, путін не бігав би на колінах до Північної Кореї та Ірану за снарядами та дронами-мопедами. "Велич" - це коли ви купуєте зброю у світового ізгоя Кіма? Не смішить мої капці. !!! Якщо ж росія така могутня, що ж ви йому фактично вже здаєтесь у рабство Китаю? Продавати газ за копійки, бо більше нікому не потрібно, за своі ж гроші ще будувати довзелехний газогін до Китаю, віддавати величезні землі та тайгу в оренду на 50 років( звісно що вони з неі вже ніколи не підуть) - це не стратегія, це вже капітуляція. Ви стали сировинним придатком Пекіна, який просто чекає, поки ви остаточно знесилите.....Він просто вичикує слушного моменту...
Своя вода і добрива? Ну все, світове панування вже в кишені! Тільки не забудьте помити руки в туалеті типу "дірка в тайзі" після чергового прориву.....
А про своі гори- це взагалі шедеврально !Але коли наступного разу будете пишатися "своїми" горами, згадайте: ви до них маєте такий же стосунок, як мураха до Евересту. Ви просто на них живете, поки еліта продає ці ресурси за "ворожі" долари, щоб оплатити своі вілли на Лазуровому березі..
Ваша проблема в тому, що ти й досі живете у мультіку про Іллю Муромця..... А реальність така: росія - це мильна бульбашка, яка тримається на залишках радянського металобрухту та брехні з телевізора. Світ не "рахується" з вами - з божевільним сусідом, який підпалив власну хату і кричить, що йому не холодно, З ним не рахуються, за ним просто спостерігають із безпечної відстані...... Світ не чекає на вашу перемогу, він чекає, поки цей ваш довбаний цирк самоліквідується. Перед тим як писати подібну дичину, спробуйте почитати щось корисне або ж хоча б подивитись щось розумніше за програму передач каналу "Россия 1". Хоча, здається, там уже такий діагноз, що навіть окуляри професора не допоможуть побачити очевидне..... Але ж ви там тримайтеся, гарного настрою!
17.02.2026 23:13 Відповісти
Я тут навскид зробив вам підбірку публікацій і інформаційних сайтів з посиланнями які вам при бажанні допоможть вам вийти за межі мультику про Іллю Муромца і трошки розширити ваш обрій.... Якщо ви кажете , що санкції "це як місячно сяйво на рейки",- то навіщо тоді росіі купувати по всьому світу старі брухтові танкери (вже понад 1600 суден за різними оцінками) і переплачувати за логістику? https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.theguardian.com/world/2026/feb/07/uk-threatens-to-seize-russia-linked-shadow-fleet-tanker-in-escalatory-move&ved=2ahUKEwjg1Ji8u-GSAxUS6ckDHfXYCLAQy_kOegQIBBAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw2d2gBNecGMfs45tyXnTjeG&ust=1771449956010000 The Guardian.Тіньовий флот - це не ознака сили, а ознака що це вже квиток в один кінець.... Раніше нафта йшла трубами прямо в Європу - це було дешево і надійно. Тепер ви змушені возити її "околясами" на іржавих коритах без нормальної страховки https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://scanx.trade/stock-market-news/global/shadow-fleet-accounts-for-18-5-of-global-tanker-capacity-as-sanctioned-oil-trade-surges/30428172&ved=2ahUKEwjg1Ji8u-GSAxUS6ckDHfXYCLAQy_kOegQIBRAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw2d2gBNecGMfs45tyXnTjeG&ust=1771449956010000 ScanX. Це як замість ********* водопроводу тягати воду дірявими відрами через три села - води принесеш менше, а втомишся і витратишся більше. І знову про "Свої" ракети на іноземних "мізках". Так ,росія справді збирає ракети сама, але вона не здатна виробляти для них високотехнологічну електроніку. І це Факт. Бо у кожній збитій ракеті чи дроні знаходять сотні компонентів із США, Тайваню, Японії та ЄС https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-russian-economy-in-2025-between-stagnation-and-militarization/&ved=2ahUKEwjg1Ji8u-GSAxUS6ckDHfXYCLAQy_kOegQICBAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw2d2gBNecGMfs45tyXnTjeG&ust=1771449956010000 Atlantic Council. Без західних чипів їхні "аналоговнєти" - це просто дорогі залізні болванки. Ви не "будуєте самі", ви займаєтесь складанням контрабанди. І Економіка - це не тільки нафта, це технології Але ваша росія застрягла у ролі "світової бензоколонки".Назвіть хоча б що небудь, що вона дала світу за останні 20 років? Світ дав смартфони, інтернет, штучний інтелект, ліки від раку, електромобілі.Росія дала ільки газ, нафту і війну. Навіть Китай, ваш головний "партнер", використовує росію просто як джерело дешевих ресурсів і ринок збуту для своїх товарів, які росіяни вже не можуть зробити самі https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://energyandcleanair.org/october-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/&ved=2ahUKEwjg1Ji8u-GSAxUS6ckDHfXYCLAQy_kOegQICxAC&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw2d2gBNecGMfs45tyXnTjeG&ust=1771449956010000 Energy and Clean Air. І тепер про Трампа і його можливості : Трамп (або будь-який президент США) має в руках фінансову "ядерну бомбу" - вторинні санкції. Пояснюю як це працює. США можуть сказати будь-якому банку в Китаї, Індії чи Туреччині: "Або ви працюєте з Росією, або з доларом". Оскільки долар - це 80% світової торгівлі, жоден притомний банк не вибере росію. Результат: Вже зараз великі банки Китаю та Індії почали масово блокувати платежі з рф через страх перед санкціями https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://kse.ua/about-the-school/news/russian-oil-tracker-december-2025-russian-oil-export-revenues-reached-the-lowest-level-since-the-start-of-the-full-scale-invasion-india-s-imports-decreased-by-40/&ved=2ahUKEwjg1Ji8u-GSAxUS6ckDHfXYCLAQy_kOegQIDhAC&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw2d2gBNecGMfs45tyXnTjeG&ust=1771449956010000 KSE Institute. Якщо Трамп захоче "обвалити ціни на нафту" до $40-50, російський бюджет просто лусне, бо війна - це дуже дорого, а грошей на соціалку не залишиться https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://energyandcleanair.org/september-2025-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/&ved=2ahUKEwjg1Ji8u-GSAxUS6ckDHfXYCLAQy_kOegQIDhAD&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw2d2gBNecGMfs45tyXnTjeG&ust=1771449956010000 Energy and Clean Air.
І щоб ви врешті решт зрозуміли : Незалежність, могутність і велич яка тримається лише на можливості продавати сировину через тіньові схеми - це не "могутність", це агонія. Коли у тебе немає власних технологій, а твій єдиний дохід залежить від того, чи дозволить тобі хтось інший торгувати - ти не "великий гравець", ти заручник ситуації.
А відносно Байкалу та Єльбрусу , то таки так-Ого, 20% світових запасів прісної води! Це справді вражає. Особливо мешканців російських глибинок, для яких найвищим досягненням цивілізації досі залишається відро та дірка в підлозі. План надійний: якщо економіка остаточно піде на дно, можна буде просто пити з Байкалу, милуючись Ельбрусом. Головне - не переплутати справжню велич із безкоштовним краєвидом.Тут ви праві: брокери не можуть змінити висоту Ельбрусу. Шкода тільки, що Ельбрус не вміє платити пенсії, а Байкал не виправить курс рубля на біржах. Пишатися ресурсами, до створення яких ви не маєте жодного відношення - це як хвалитися кількістю зірок над своєю тюрмою. Світять яскраво, але вийти за паркан не допомагають.Виходить, єдині досягнення, що в вас залишилися - це те, що природа створила за мільйони років до появи держави, яка тепер намагається привласнити собі заслуги тектонічних плит? Справді, "могутність" рівня кам'яного віку. Звісно, з росією треба рахуватися. Особливо екологам, які спостерігають, як китайські заводи викачують той самий Байкал, поки ви радієте його "непереможності".Мати п'яту частину світової води і не спромогтися провести водопровід у власні міста - це дійсно унікальний вид незалежності. Незалежності від здорового глузд.....
18.02.2026 00:11 Відповісти
Ваш гіпотетичний апокаліпсис - це єдиний шанс росії виглядати пристойно на фоні інших, просто тому, що інші зникнуть .....О,цей сценарій справді величний: планета вимерла, а навколо Байкалу ходять радісні люди в постолах, міняючи один дерев'яний рубль на один кабанячий хвіст. Це ж ідеальна модель російського майбутнього - коли для щастя потрібно, щоб у сусіда не просто корова здохла, а весь світ випарувався. Щодо "зеленої фарби" то хочу вам нагадати, що долари друкують з використанням суміші льону та бавовни, а не ,,російської фарби''- але все рівно не переживайте, ми перейдемо на крипту або золото, поки ви будете вчити кабанів приймати рублі за курсом 1 до 1. До речі, якщо крім Байкалу нічого не лишиться, то дірка в туалеті нарешті стане не дефіцитом, а головним об'єктом культурної спадщини. Так що вітаю з успішним завершенням еволюції! Слухайте, оцей ваш потік свідомості про "іржавий Детройт" і "зелену фарбу" реально пахне нафталіном з передач соловйова ще десятирічної давнини. Ви звинувачуєте мене в методичці, хоча самі зараз же буквально зацитували пост з "Однокласників" за 2014 рік.!!! Поки ви чекаєте, коли в США закінчиться фарба, у вас мікросхеми в ракетах закінчуються швидше, ніж здоровий глузд. А щодо полювання на кабанів - я розумію, що в вашій уяві це вершина цивілізації, але в ********* світі люди зазвичай полюють за технологіями та комфортом, а не за вечерею зі списом, бо "німецький автопром здох".... І щодо вашого занепокоєння німецьким автопромом - це справді зворушливо. Поки ви чекаєте на його загибель, німці чомусь ніяк не можуть знайти в собі сили пересісти на "антикризову" Lada Vesta без подушок безпеки та ABS. Мабуть, їм заважає інстинкт самозбереження, якого у ваших фантазіях про апокаліпсис, очевидно, немає. Цікаво, як ви уявляєте цей "кирдик"? Що інженери Mercedes та BMW стоять у черзі за кресленнями двигунів, які на росії почали знову збирати за стандартами 90-х років через дефіцит елементарних імпортних датчиків?. Поки в Штутгарті розробляють автопілоти, в Тольятті святкують повернення ручної коробки передач як космічне досягнення.... Про що ви взагалі говорите якщо річна виручка одного лише Volkswagen Group складає понад $350 млрд, що приблизно у 60 разів більше за весь бюджет "АвтоВАЗу", і Німеччина успішно замінила російський газ і її ВВП все ще в рази більший за російський...? Відпочиньте трошки , бо ви явно передозувалися величчю на порожній шлунок..... Велич, яка тримається на "зеленій фарбі" та мріях про загибель всього живого - це діагноз, а не патріотизм. І до речі,поки ви рахуєте чужі борги, (хочу зауважити, що держборг США - це інструмент світової економіки, в який інвестує весь світ, поки рубль інвестує лише в інфляцію.) не забудьте перевірити, чи у вашій школі вже поставили унітаз, чи ви все ще чекаєте на космічні промені, щоб зрівняти шанси? ... Ваша фантазія про світ, де залишився лише Байкал і кабани, - це, мабуть, найкраща ілюстрація того, куди котиться росія: назад у печери, але з гордим виглядом. І ті кабани передають вам привіт - бо у них стратегічного планування більше, ніж у всьому вашому пості....Поки ви чекаєте на космічні промені, я нагадаю вам про земну гравітацію, яка тягне ваш рубль на дно. Ви кажете, що тільки він і залишиться? Звісно ж. Питання лише в тому, скільки кілограмів цих папірців знадобиться, щоб купити хоча б один китайський болт. За останні 10 років рубль знецінився відносно долара втричі, і цей процес лише прискорюється. Весь світ бачить, як курс рубля перетворює ваші заощадження на ті самі "фантики", про які ви так іронічно згадали.Щоб ви розуміли масштаби своєї ілюзії: ВВП однієї лише Каліфорніі ($4.1 трлн) у два рази більший за ВВП усієї вашої "неосяжної" росії. Ви серйозно порівнюєте країну-бензоколонку,частка у світовому ВВП стрімко падає до 2%, з економічним локомотивом планети?Ви смієтеся з мікросхем від пральних машин, але факт залишається фактом: частка іноземного обладнання у вашому виробництві верстатів складає понад 98% .Без західних та азійських технологій ваше "величне" майбутнє - це справді лише Байкал, кабани та дерев'яні шпали, бо на інші ви вже не здатні. Так що продовжуйте полювати на кабанів у своїх мріях. Поки ви радієте "зникненню айфонів", світ створює майбутнє, де росія - це просто велика порожня територія з дуже заплутаними в собі людьми. Зірки над в'язницею? Мабуть, це єдине, що вам дійсно добре видно з вашої "методички".... Насолоджуйтесь іі пожовклими сторінками про "загниваючий Захід", поки реальність остаточно не перетворила ваш побут на декорації до фільму про середньовіччя.....
18.02.2026 16:16 Відповісти
І наостанок, у мене до вас лише одне питання, яке розбиває всю вашу ілюзію про "велич" і "іржаві рейки".Якщо на росії все так перспективно, Байкал такий цілющий, а США - це суцільні наркомани та борги, то чому діти ваших найголовніших патріотів, депутатів та пропагандистів штурмують не береги Байкалу, а аеропорти на шляху до того самого "іржавого Детройта", Майамі чи Європи? Чому вони купують нерухомість там, де "немає фарби", і навчають своїх дітей там, де "немає майбутнього", поки ви тут розказуєте казки про кабанів? Мабуть, вони просто не читали вашу пожовклу методичку і не знають, що мають радіти життю без айфонів. Чи, можливо, вони просто краще за вас розуміють різницю між цивілізацією та ізольованим заповідником із діркою в підлозі? Насолоджуйтесь самотністю біля Байкалу - принаймні кабани не будуть сміятися з ваших розповідей про держборг США....
18.02.2026 16:17 Відповісти
Я бачу хвилюють тебе дві теми. Дірка у туалеті. І фінансові бульбашки. Давай по черзі вирішуємо ці питання. Почнемо з біологічних функцій з прикладу мого організму. Справа в тому, що якщо я їм сир пармезан, то я від нього пердю. І мені набагато комфортніше пукати сидячи на дерев'яній лавці в маленькому будиночку, що знаходиться в моєму саду, ніж сидячи на фаянсовому унітазі поблизу моєї кухні, де знаходяться продукти харчування. Вуличний туалет, це такий культурно-архітектурний об'єкт, який можуть собі дозволити не всі народи світу, а лише ті, які не обмежені в площі існування. Бачив я їх у приватному секторі, передмістях Веймара та Варшави та Бресту. Та й в Україні у будь-якому селі його має кожна родина. Ну то таке. Туалет мене не принижує, я ним пишаюся і користуюся 11 місяців на рік, окрім січня. Тепер ти мені розкажи про свої закутки душі. Нік Нельсон, що тобі означає? Я сподіваюся це не з мультика «Сімпсони», був там такий шкільний ******* Нельсон, який сміявся так Ха-ха ха-ха!? Та й, мабуть, не на честь африканського Нобелівського лауреата. Швидше за все ти себе назвав на честь віце-президента США з родини Рокфеллерів, який жив за Джелальда Форда та Ніксона. Так, ні? Я вгадав? Якщо я вгадав, то й про Бреттон-Вудську фінансову систему поговоримо без передмов. І про дохлу сусідську корову (до речі, не думай про мене погано, я бажаю тобі довгих років життя. Не вмирай. Мені без тебе буде нудно, хто ж мені про зірки над моєю в'язницею розповідатиме.). Ну то потім. Зараз я піду їх перерахувати.
21.02.2026 18:38 Відповісти
Знаєш, я щиро вражений твоїм талантом перетворювати будь-яку бесіду на екскурсію власним кишечником. Але мушу тебе розчарувати: подробиці твоїх стосунків із пармезаном, частота твоїх вихлопів та архітектурні принади твоєї садової дірки цікавлять мене приблизно так само, як склад дорожнього пилу під моїми підошвами. Якщо ти вважаєш, що розповіді про те, як ти ,,пишаєшся'' своїм нужником - це вершина епістолярного жанру, то мушу констатувати: я ще не настільки деградував, щоб опускатися до рівня обговорення твоїх біологічних відходів. Залиш ці інтимні подробиці своєму проктологу, він хоча б отримує за це гроші. І щодо Нельсона... Твої відчайдушні спроби вгадати походження мого ніку, метаючись між мультиком для дебілів та Вікіпедією, виглядають так само жалюгідно, як і твій патріотизм щодо вуличного туалету. Те, що твій кругозір обмежений ********* із ,,Сімпсонів'', лише підтверджує: тобі краще й далі вивчати зірки через дірку в даху свого ,,архітектурного об'єкта''. Не намагайся аналізувати високі матерії чи Бреттон-Вудську систему - з твоїм багажем знань це виглядає як спроба мавпи зібрати адронний колайдер із палиць та гною. Нехай тобі хтось інший розповідає казки на ніч про великих людей, поки ти насолоджуєшся запахами свого ,,саду''........ І наостанок про твої ,,добрі побажання''. Твоє вологе очікування моєї смерті чи страх ,,занудьгувати'' без моїх повчань - це лише свідчення твоєї повної нікчемності. Не переймайся, я житиму ще дуже довго, хоча б задля того, щоб спостерігати, як ти остаточно зливаєшся в екстазі зі своєю улюбленою дерев'яною лавкою. Поки ти там рахуєш зірки над своєю в'язницею розуму, пам'ятай: навіть коли ти дивишся вгору, від тебе все одно несе пармезаном і безвихіддю.....
21.02.2026 23:01 Відповісти
Так, що таке. Ну не переймайся ти так. Налагодиться ще все. Не треба так істерити через дрібниці. Хто тебе образив? Дай вгадаю! Напевно, сон страшний наснився. Снилося, що Бурундія почала торгувати з монголам бананами не за долари, а за рублі. І для безпеки США тебе послали в місто, в аптеку за пробіркою з білим порошком, але в тебе кінь відв'язався, і ти всю ніч за ним ганявся, не виспався і тому злий. Так, ні? Такий приблизно сюжет у сновидіння був?
22.02.2026 20:42 Відповісти
Боже ж ти мій, свята наївність! Схоже, хтось знову переплутав реальність із побічними ефектами своїх незамінних пігулок. Твій потік свідомості - це просто шедевр клінічної творчості, де коні, Бурундія та білий порошок злилися в одну яскраву галюцинацію.....
Тобі мабуть явно варто було б відповісти в стилі ,,співчутливого санітара'': Але нажаль я не санітар і спілкування з психично хворми - це не мій профіль... Але я бачу, фантазія в тебе розігралася не на жарт! І прапорці міняємо вже як рукавички !Тобі точно вже варто змінити свій прапорець у профілі на білий рушник - як символ капітуляції твого здорового глузду......А не мучати вже прапор США чи Естоніі....До речі, судячи з швидкості твоїх "дотепів" і естонського прапора, ти досі мабуть дочитуєш новини за 2021 рік? Не поспішай, головне - не перенапружуй єдину звивину, вона в тебе явно працює з пінг-понговою затримкою. І щодо моїх "снів": мені, на відміну від тебе, не потрібні пробірки з білим порошком, щоб бачити дива - мені достатньо почитати твої коментарі. Це найкраща безкоштовна реклама того, чому не можна пропускати візити до профільного лікаря..... Пій пігулки вчасно, бо коні з твоїх видінь скоро почнуть давати тобі поради з геополітики. Відпочивай, не перегрійся там у своєму "швидкісному" режимі.....
22.02.2026 21:08 Відповісти
Ну ось сьогодні ти кращий. Депресія позаду? Вже можна про золотого динара поговорити і Каддафі з Хуссейном згадати, чи знову істерики почнеш закочувати? Якщо так, то я можу і про Ладу Веста розповісти, і чому вона не має ABC і коробка передач ручна. І чому негри в Америці працювати не ходять. Та взагалі, на будь-яку тему, окрім шахів із голубами.
22.02.2026 21:20 Відповісти
Дивлюся, у тебе сьогодні період ремісії? Шкода, що такий короткий. Ти головне пігулки пити не забувай, бо поки ти мариш моїми "істериками", твій власний дах остаточно поїхав у бік Лади Вести. Твій гумор зараз такий же "справний", як цей автопром без ABS - реве багато, а толку нуль.
Про Саддама Хуссейна, негрів та динари розкажеш санітарам - вони за це зарплату отримують, а я безкоштовно твою самотню шизу слухати вибач не підписувався. Твоя "експертність" у всьому - від коробок передач до геополітики - це просто гучний крик про допомогу від дуже одинокої людини в порожній квартирі......
Ти кажеш, я "кращий", а я бачу, що тобі все гірше. Це нав'язливе бажання ,,докопатися'' хоч до когось зі своїм маренням виглядає жалюгідно. Замість того, щоб ставити мені діагнози, краще перевір, чи не пропустив ти вечірній прийом заспокійливого. Відпочинь, експерте диванний, і не пиши мені, поки не знайдеш професійного психіатра. Тобі явно потрібен фахівець, а не співрозмовник......
22.02.2026 22:06 Відповісти
Ти на себе збоку подивися. Свого розуму немає, живеш по старих лекалах, насмикнув десь посилань на чужі статті і штампуєш ними свої писульки. (До речі, а чому це твої побиті кліше не включають фотографії Архангельська після повені з брудними кривими вулицями? Не порядок у тебе в методичці. Сторінки скурив?). НЕЛЬСОН усі букви великі, а чому ти не хочеш мені і собі пояснити, чому так світ улаштований? Чому не зникли колонії та метрополії? Чому постійно домінує одна все ще найбільша економіки світу?
Чому Китай нагромаджує золото? Чому країни БРІКС намагаються знижувати доларову залежність? Це ти собі дай відповідь, мені не треба. Я все одно не вірю тобі. Ти не вмієш будувати логічні ланцюжки, і життєвий досвід, відсутній. Нічого в тебе немає, окрім гонору. Ти демократію міряєш фаянсовими виробами, чужу культуру зневажаєш. А в самого нічого немає, крім гонору.
23.02.2026 09:25 Відповісти
Опс, сонечко, ти знову тут? Я ж нібито ясною мовою порадив тобі фахівця, який допомагає людям зі складною долею та дефіцитом сірої речовини. Але ти, очевидно, вирішив, що твоя ,,унікальна'' думка - це саме те, чого мені бракує для повного щастя?
Ну що ж, давай розберемо твій черговий потік свідомості, поки в тебе знову не сталось коротке замикання в єдиній звивині......По-перше, твоя зацикленність на Архангельську та ,,брудних вулицях'' - вже виглядає як психологічна травма, або це щось дуже особисте? Бо твоя ностальгія за брудом виглядає особливо дивно. Якщо вже тобі так дуже хочеться рідного болота, і ти так сумуєш за кривими дорогами і за розрухою , можеш просто з'їздити в Гері або околиці Детройта, і зовсім не обов'язково тягнути цей естетичний біль у мій простір..... По-друге, про БРІКС, золото Китаю та ,,світове домінування''. Це ж треба було так старанно переписати заголовки з дешевих пропагандистських пабліків! Ти справді думаєш, що твої запитання рівня ,,чому небо синє, а долар заважає мені бути багатим'' - це вища геополітика? Намагатися пояснити тобі світоустрій - це як грати в шахи з голубом: ти все одно перекинеш фігури, насреш на дошку і полетиш розповідати іншим птахам про свою ,, видатну перемогу''...... Ти кажеш, що я не вмію будувати логічні ланцюжки? Дитинко, щоб оцінити мій логічний ланцюжок, тобі для початку треба навчитися зашнуровувати власні черевики без сторонньої допомоги! Твоя ,,логіка'' нагадує розсипаний вінегрет: багато інгредієнтів, але все в купі і тхне чимось несвіжим....... І останнє: якщо ти ,,все одно мені не віриш'', то навіщо ти знову приповзло сюди зі своїми капслоками та істериками? Це такий вид мазохізму чи просто в твоїй методичці закінчилися чисті сторінки і ти вирішив використовувати мій чат як смітник? Ще раз тобі повторюю і тому слухай уважно: поки ти не знайдеш того самого ,,гарного лікаря'' і не проп'єш курс таблеток для ясності розуму - не пиши. Бо зараз навіть табуретка на твоєму фоні виглядає академіком. І вибач,твій інтелектуальний рівень викликає у мене не дискусійний азарт, а лише бажання викликати тобі санітарів. Все. Вільний.
23.02.2026 16:11 Відповісти
Примітивно. Росію ти не знаєш, навіть рядок дембельської пісні не помітив, та ти її й не чув. Про голубів із шахами я раніше тебе попереджав. Як у воду дивився, ти навіть зосередитись не можеш. Крім бездарної грубості ти не на що не здатний. Твої текстові онучі, з машинним перекладом українською мовою, нічого нового не несуть. Не чіпляйся більше до мене.
23.02.2026 18:06 Відповісти
О, невже ми дочекалися цього шедевру - ,,машинного перекладу''? Твоя українська виглядає так само натурально, як пластикова ковбаса в радянському гастрономі. Кожен, для кого ця мова рідна, бачить твої недолугі потуги за версту, але ти продовжуй - це справді смішно, коли людина, звикла брехати всім (і собі в першу чергу), намагається видати ,,гугл-транслейтівські'' судоми за живу мову. Мабуть, це і є та сама ,,загадочная русская душа'' - звинувачувати інших у власній безграмотності. Слухай, ,,знавцю'' за парканом, твої пасажі про те, що я не знаю росію - це просто істерика дитини. Поки ти там вивчав географію по телевізору, я по роботі проїхав у свій час вже після совка цю недокраїну вздовж і впоперек: від Владивостока до Мурманська і від Пітера до Новоросійська. Я встиг бачити цей ,,рускій мір'' у таких деталях і в таких глибинках, які тобі й у кошмарах не снилися. До того ж мої численні родичі там - це живі свідчення того болота, про яке ти намагаєшся мені щось патякати. Тож завали свій менторський тон, бо ти виглядаєш як персонаж, що намагається вчити рибу плавати. Щодо твоєї ,,дембельської пісні'' - це вже клініка. Ти або пігулки забув прийняти, або в тебе в голові вже ангели хором співають від безвиході. Вигадати якусь неіснуючу маячню і пред'являти її як аргумент - це рівень пацієнта психіатрички, а не співрозмовника....І головне: не лести собі, ,,величний'' ти наш. Ти мені потрібен, як собаці п'ята нога. Це ти, як те собаче лайно,само прилип до моєї підошви, а тепер репетуєш на всю вулицю, що тебе ,,переслідують'' і до тебе ,,чіпляються''. Не сміши мої капці своєю манією величності. Ти нікому не здався, окрім свого дзеркала, та й те, мабуть, тріскається від твоєї пихи. Заспокойся вже і йди перекладай далі свої безглузді методички - принаймні буде з чого повеселитися....
23.02.2026 18:44 Відповісти
Я так засмутився. Заснути не можу через твоїх родичів. Як уявлю собі, як вони сидять там у болоті біля церкви з простягнутою рукою, просять милостиню, на шенгенську візу збирають по 15 000 рублів, так сльози навертаються на мої очі і ангели хором співають. Бідолашні нещасні твої родичі недоїдають, економлять на всьому, щоб вирватися з цього кошмару. Сподіваюся, ти вислав їм на зиму хоч мішок картоплі?
23.02.2026 23:02 Відповісти
"... і стати лідером вільного світу не в телевізорі і в не своіх безкінченних казках і байках..."
сxоже йому подобаться геть інше: світ королів і рабів
17.02.2026 20:27 Відповісти
Все зводиться до того що міжнародні закони це гімно собаки сутулої.
17.02.2026 17:57 Відповісти
Так було завжди .
17.02.2026 18:42 Відповісти
Потвори зараз будуть тиснути, недарма НАБУ "несподівано" прозріло і арештувало Геращенко, щоб загрозою зливу компромату примусити воровиту зешоблу на чолі з боневтіком на капітуляцію. Тому, на жаль, НЕМА в Українських правоохоронних органів, є зелені, або руді. Будемо бачить, що обере зешобла, чого більше боїться: злиття на себе компромату чи реакції українського народу на зраду, коли підпише капітуляцію.
17.02.2026 18:00 Відповісти
Все сводиться к тому, что теперь другие "не очень развитые керманычи" государств будут друзей выбирать внимательнее.
17.02.2026 18:17 Відповісти
не можуть бути переговори продуктивними до тих пір.поки буде окуповано хоч один метр української території не буде виплачено рашистом репарацій і він не сидітиме на електричному стільці .за вироком міжнародного суду за геноцид українського народу...
17.02.2026 18:19 Відповісти
Штати Аляску віддадуть???
17.02.2026 18:58 Відповісти
 
 