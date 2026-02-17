РУС
Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве, но все сводится к вопросу территорий, - Уитакер

Мирные переговоры: все сводится к одному вопросу

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на мирных переговорах между Украиной, США и РФ все сводится к вопросу территорий.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, он прокомментировал слова Марко Рубио, который сказал, что США не знают, серьезно ли россияне настроены на прекращение войны.

"Что ж, ожидайте продуктивных разговоров в Женеве. Но, как отметил госсекретарь, понадобятся усилия обеих сторон, чтобы найти способ договориться о прекращении этой войны.

Эта война должна закончиться. Кровопролитие должно прекратиться, как четко заявил президент Трамп. Но в то же время это очень сложные и запутанные вопросы. Все сводится, как сказал Утив Виткофф пару недель назад, к одному вопросу - территориям. И это будет самым сложным, самым трудным моментом", - отметил Уитакер.

Посол заверил, что США "продолжат работать над этим".

Что предшествовало?

Автор: 

+6
Немає ніякого питання територій, усі українські території будуть визволені, а кацапи на них знищені, і ніякі переговори цьому не завадять!
17.02.2026 16:57 Ответить
17.02.2026 16:57 Ответить
+6
ШАНОВНІ АМЕРИ - віддати території МИ МОЖЕМО І БЕЗ ВАШОГО посередництва.

Питання - а нафіг тоді ви?
17.02.2026 17:00 Ответить
17.02.2026 17:00 Ответить
+5
ні, там все зводиться до проблеми негайної капітуляції України, чи надалі воювати.
17.02.2026 16:58 Ответить
17.02.2026 16:58 Ответить
17.02.2026 16:55 Ответить
17.02.2026 16:55 Ответить
Продутивні переговори синонім туристична болтовня ніачом
17.02.2026 16:56 Ответить
17.02.2026 16:56 Ответить
Щоб вони всі таку "продуктивну" зарплатню отримували за своє балабольство.
17.02.2026 17:20 Ответить
17.02.2026 17:20 Ответить
Немає ніякого питання територій, усі українські території будуть визволені, а кацапи на них знищені, і ніякі переговори цьому не завадять!
17.02.2026 16:57 Ответить
17.02.2026 16:57 Ответить
Ти вже долучився до оборони на Віслі? Чи ти вже біля Одера?
17.02.2026 17:48 Ответить
17.02.2026 17:48 Ответить
Я там де маю бути, це тебе не повинно обходити!
17.02.2026 17:49 Ответить
17.02.2026 17:49 Ответить
здача територій - Майдан

америкоси реально тупі !

.
17.02.2026 16:57 Ответить
17.02.2026 16:57 Ответить
Що, і ти відірвеш свою дупу від дивану і підеш протестувати? Не може бути😦.
17.02.2026 17:25 Ответить
17.02.2026 17:25 Ответить
не парся !
не перший Майдан буде для мене з кінця 80-х.

.
17.02.2026 17:31 Ответить
17.02.2026 17:31 Ответить
Ого, а результатами можеш похвалитися? Чи головне участь і процес?
17.02.2026 17:57 Ответить
17.02.2026 17:57 Ответить
В спорті головне не результат , а участь !
17.02.2026 18:00 Ответить
17.02.2026 18:00 Ответить
вони не тупі, а хитро- ви..бані.

Бо тампон за рахунок здачи теріторій хоче премію міру та догодити ху*лу
17.02.2026 17:30 Ответить
17.02.2026 17:30 Ответить
це одне й те ж -

ні першого ні другого він не отримає

.
17.02.2026 17:32 Ответить
17.02.2026 17:32 Ответить
ні, там все зводиться до проблеми негайної капітуляції України, чи надалі воювати.
17.02.2026 16:58 Ответить
17.02.2026 16:58 Ответить
ШАНОВНІ АМЕРИ - віддати території МИ МОЖЕМО І БЕЗ ВАШОГО посередництва.

Питання - а нафіг тоді ви?
17.02.2026 17:00 Ответить
17.02.2026 17:00 Ответить
щоб торгувати з ****** власністю України.
17.02.2026 17:02 Ответить
17.02.2026 17:02 Ответить
вони теж хочуть собі урвати, що не зрозуміло.
17.02.2026 17:04 Ответить
17.02.2026 17:04 Ответить
незрозуміло
17.02.2026 17:53 Ответить
17.02.2026 17:53 Ответить
Як виявилося, не можемо. Якщо "ми" в твоєму розумінні - це народ, то як цей народ може вплинути на владу?
17.02.2026 17:17 Ответить
17.02.2026 17:17 Ответить
Ну а кому ми тоді віддамо ресурси, як не цим "пісділам"?
А, точно... тут підказують, що вже віддали...
17.02.2026 17:21 Ответить
17.02.2026 17:21 Ответить
Поки ви не будете готові брати на себе конкретні зобов'язання, жодних результатів з цих посиденьок не буде. Ви це чудово розумієте, але змінювати свою позицію не хочете. Ну а якщо не хочете, то чому інші мають йти на односторонні поступки???
17.02.2026 17:03 Ответить
17.02.2026 17:03 Ответить
Якщо Україна кацапам Донбас,а кацапи Україні що? Кузбас?
17.02.2026 17:05 Ответить
17.02.2026 17:05 Ответить
По ходу, в США Трамп зараз задає такий тренд: жертва насильства повинна в суді погодитися на умови злочинця - відмовитися від претензій, віддати те, що той не зміг винести, поселити у своєму домі його спільників, віддати ключі від дому...
Це так працює Право в США чи якось по іншому ?
П.С.
А у кацапів все, як у кіно - "Кемська волость" і не **#т....
17.02.2026 17:06 Ответить
17.02.2026 17:06 Ответить
Дайте/продайте Україні 500-1000 томагавків і переговори зразу стануть продуктивними. Інше - хєрня.
17.02.2026 17:07 Ответить
17.02.2026 17:07 Ответить
Ми очікуємо, що ви всі підете у небуття разом з вашим помаранчевим босом.
17.02.2026 17:07 Ответить
17.02.2026 17:07 Ответить
Ага. Про все домовились, залишилось всього-нічого підписати Україні капітуляцію і здати московським людоїдам
17.02.2026 17:14 Ответить
17.02.2026 17:14 Ответить
Я одного не розумію, навіщо Україні всі ці ''переговори'', хоча переговорами це язик не повертається назвати. Це тупо йде пресінг і затягування зашморгу Україні. Жодної умови до Сосії не було висунуто.
17.02.2026 17:20 Ответить
17.02.2026 17:20 Ответить
Заради ракет для петріотів та розвідувальниж даних. Ну, принаймні, так тут всі це пояснюють.

Особисто я цього теж не розумію.
17.02.2026 18:25 Ответить
17.02.2026 18:25 Ответить
ну шо .. на що міняємо захоплені території в Курській області ?

де там zельоні побєдобєси ?
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3901805-kurska-operacia-zelenskij-poasniv-skilki-ukraina-utrimuvatime-pid-kontrolem-teritorii-rf.html

17.02.2026 17:16 Ответить
17.02.2026 17:16 Ответить
Продуктивний нуль...
17.02.2026 17:18 Ответить
17.02.2026 17:18 Ответить
про обмін територіями ..(провальна зрадницька курська операція )

Обмін територіями

Президент України Володимир Зеленський в https://www.theguardian.com/world/2025/feb/11/zelenskyy-europe-cannot-guarantee-ukraines-security-without-america інтерв'юThe Guardian заявив, що Київ може запропонувати варіант https://tsn.ua/ato/zelenskiy-gotoviy-do-teritorialnogo-obminu-z-rosiyeyu-v-razi-peregovoriv-the-guardian-2764842.html обміну територіями з росіянами.

Він можливий лише тоді, коли https://tsn.ua/politika/ugoda-trampa-z-putinim-schodo-********-stanovit-zagrozu-dlya-yevropi-ft-2764758.html Дональду Трампу вдасться домовитися про переговори між Україною та Росією.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав він, маючи на увазі можливість відмови України від земель у Курській області, які перебувають під контролем Києва після несподіваного наступу шість місяців тому.
17.02.2026 17:20 Ответить
17.02.2026 17:20 Ответить
Ці рожеві поні досі не розуміють, що питання не в Донбасі, Путін має на увазі всю територію України, а згодом і Європи.
17.02.2026 17:43 Ответить
17.02.2026 17:43 Ответить
Чому не розуміють ? На відміну від вас вони володіють більшим обсягом інформації , а отже - все розуміють
17.02.2026 18:03 Ответить
17.02.2026 18:03 Ответить
Продуктові ці переговори. Продуктові. Бо Москва хоче відкусити величезний шмат, а ще краще з'їсти Україну усю. І Трамп, з своїми кухарчуками кушвітами і іншими, накриває для неї оцей стіл з шматками України.
17.02.2026 17:48 Ответить
17.02.2026 17:48 Ответить
Вражає до чортиків ця логіка: у тебе в руках ключі від найбільшого арсеналу світу, ти можеш одним підписом перекрити кисень економіці московитів так, що вони забудуть на своіх болотах слово ,,ракета'' і почнуть вчити слово ,,лобода'', але… .але все виявляэться зводиться до питання територій..... Мабуть, ми просто недостатньо інтенсивно здаємо ці територіі, відбиваючи КАБи голими руками, поки головний шериф світу стоїть осторонь і дає цінні поради, як нам краще капітулювати з посмішкою.....? ..... Доня - це той самий ,,майстер угод'', який обіцяє загасити пожежу за 24 години, але замість води приносить на зустріч з вогнеборцями лекцію про те, що вогонь насправді хоче домовитися, і тому підкиньте йому ще дрова.... Він розповідає щось про чужі про територіі тримаючи в кишені координати для Tomahawk та санкції, здатні дуже швидко перетворити російський рубль на фантик від цукерки. Але ж навіщо давати Україні реальні важелі, якщо можна просто поплескати путіна по плечу і сказати: ,,Він хороший хлопець, ми домовимось''? Справді, навіщо душити агресора економічно, щоб він не міг ні вдихнути, ні видихнути, якщо можна душити союзника порадами, давити нанього і казати - та віддай вже....? Це не геополітика, це якийсь сеанс екстремальної психотерапії, де пацієнт із ножем вважається ,,конструктивним партнером'', а жертва - ,,недостатньо ініціативною та зговірливою''. Схоже, при Доні концепція ,,наймогутнішої держави'' остаточно трансформувалася у статус ,,наймогутнішого радника та коментатора подій у соцмережах''.....
Замість того, щоб надати Україні Taurus та Tomahawk, які б швидко пояснили кремлю різницю між ,,хочу воювати'' та ,,хочу вижити'', він займається вербальним заграванням. Це стратегія ,,миру через ігнорування реальності''. Доня увесь час каже, що він має всі важелі? Ну то ж тисни на них! Тисни не на Уураіну а на росію ! Тисни так, щоб російська машина війни захлинулася без нафтодоларів і запчастин..... і тоді мир дійсно наступить дуже швидко....
І головний парадокс саме в тому, що людина, яка хвалиться здатністю вирішити будь-яку проблему за добу, чомусь вимагає поступок і зговорливості від того, хто вже п'ятий рік виборює право на існування. Значно простіше роками розповідати казки про своі нібито досягнення видатного миротворця і неперевершеного майстра переговорів, поки реальну роботу з утримання фронту роблять люди, яким він каже що настав час ,,бути поступливими''. Можливо, насправді вже настав час для самого Доні таки нарешті в кінці-кінців припинити ганьбити свою велику краіну , і стати лідером вільного світу не в телевізорі і в не своіх безкінченних казках і байках, а в реальності?
17.02.2026 17:53 Ответить
17.02.2026 17:53 Ответить
Все зводиться до того що міжнародні закони це гімно собаки сутулої.
17.02.2026 17:57 Ответить
17.02.2026 17:57 Ответить
Потвори зараз будуть тиснути, недарма НАБУ "несподівано" прозріло і арештувало Геращенко, щоб загрозою зливу компромату примусити воровиту зешоблу на чолі з боневтіком на капітуляцію. Тому, на жаль, НЕМА в Українських правоохоронних органів, є зелені, або руді. Будемо бачить, що обере зешобла, чого більше боїться: злиття на себе компромату чи реакції українського народу на зраду, коли підпише капітуляцію.
17.02.2026 18:00 Ответить
17.02.2026 18:00 Ответить
Все сводиться к тому, что теперь другие "не очень развитые керманычи" государств будут друзей выбирать внимательнее.
17.02.2026 18:17 Ответить
17.02.2026 18:17 Ответить
не можуть бути переговори продуктивними до тих пір.поки буде окуповано хоч один метр української території не буде виплачено рашистом репарацій і він не сидітиме на електричному стільці .за вироком міжнародного суду за геноцид українського народу...
17.02.2026 18:19 Ответить
17.02.2026 18:19 Ответить
 
 