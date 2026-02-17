Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве, но все сводится к вопросу территорий, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на мирных переговорах между Украиной, США и РФ все сводится к вопросу территорий.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, он прокомментировал слова Марко Рубио, который сказал, что США не знают, серьезно ли россияне настроены на прекращение войны.

"Что ж, ожидайте продуктивных разговоров в Женеве. Но, как отметил госсекретарь, понадобятся усилия обеих сторон, чтобы найти способ договориться о прекращении этой войны.

Эта война должна закончиться. Кровопролитие должно прекратиться, как четко заявил президент Трамп. Но в то же время это очень сложные и запутанные вопросы. Все сводится, как сказал Утив Виткофф пару недель назад, к одному вопросу - территориям. И это будет самым сложным, самым трудным моментом", - отметил Уитакер.

Посол заверил, что США "продолжат работать над этим".

Что предшествовало?

