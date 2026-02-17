Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве, но все сводится к вопросу территорий, - Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на мирных переговорах между Украиной, США и РФ все сводится к вопросу территорий.
Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, он прокомментировал слова Марко Рубио, который сказал, что США не знают, серьезно ли россияне настроены на прекращение войны.
"Что ж, ожидайте продуктивных разговоров в Женеве. Но, как отметил госсекретарь, понадобятся усилия обеих сторон, чтобы найти способ договориться о прекращении этой войны.
Эта война должна закончиться. Кровопролитие должно прекратиться, как четко заявил президент Трамп. Но в то же время это очень сложные и запутанные вопросы. Все сводится, как сказал Утив Виткофф пару недель назад, к одному вопросу - территориям. И это будет самым сложным, самым трудным моментом", - отметил Уитакер.
Посол заверил, что США "продолжат работать над этим".
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля в Женеве стартовал очередной раунд трехсторонних переговоров.
америкоси реально тупі !
.
не перший Майдан буде для мене з кінця 80-х.
.
Бо тампон за рахунок здачи теріторій хоче премію міру та догодити ху*лу
ні першого ні другого він не отримає
.
Питання - а нафіг тоді ви?
А, точно... тут підказують, що вже віддали...
Це так працює Право в США чи якось по іншому ?
П.С.
А у кацапів все, як у кіно - "Кемська волость" і не **#т....
Особисто я цього теж не розумію.
де там zельоні побєдобєси ?
Обмін територіями
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що Київ може запропонувати варіант обміну територіями з росіянами.
Він можливий лише тоді, коли Дональду Трампу вдасться домовитися про переговори між Україною та Росією.
"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав він, маючи на увазі можливість відмови України від земель у Курській області, які перебувають під контролем Києва після несподіваного наступу шість місяців тому.
Замість того, щоб надати Україні Taurus та Tomahawk, які б швидко пояснили кремлю різницю між ,,хочу воювати'' та ,,хочу вижити'', він займається вербальним заграванням. Це стратегія ,,миру через ігнорування реальності''. Доня увесь час каже, що він має всі важелі? Ну то ж тисни на них! Тисни не на Уураіну а на росію ! Тисни так, щоб російська машина війни захлинулася без нафтодоларів і запчастин..... і тоді мир дійсно наступить дуже швидко....
І головний парадокс саме в тому, що людина, яка хвалиться здатністю вирішити будь-яку проблему за добу, чомусь вимагає поступок і зговорливості від того, хто вже п'ятий рік виборює право на існування. Значно простіше роками розповідати казки про своі нібито досягнення видатного миротворця і неперевершеного майстра переговорів, поки реальну роботу з утримання фронту роблять люди, яким він каже що настав час ,,бути поступливими''. Можливо, насправді вже настав час для самого Доні таки нарешті в кінці-кінців припинити ганьбити свою велику краіну , і стати лідером вільного світу не в телевізорі і в не своіх безкінченних казках і байках, а в реальності?